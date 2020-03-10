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Все про:таможня (1597) Нефьодов (179)

 Объем контрабанды на таможне составляет 50-60 млрд гривен в год, - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов оценил объем контрабанды на таможне в 50-60 миллиардов гривен в год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Предварительно, мы оцениваем объемы контрабанды от 50 до 60 миллиардов гривень, это именно потери для госбюджета, точнее сказать сложно, потому что мы рассчитываем их сектор за сектором", - сказал Нефьодов. Он также отметил, что в краткосрочной перспективе малореально сразу получить всю эту сумму в госбюджет.

"Потому что около половины из этой контрабанды - это концентрированная контрабанда, где работают большие контрабандные схемы... Эти схемы хоть и сложно, но можно побороть в перспективе, особенно при условии сотрудничества с правоохранительными органами", - добавил Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни

Глава Таможенной службы также подчеркнул, что 40% всего импорта в Украину составляют сырьевые товары, цены на которые регулируются биржевыми котировками. "Какими могут быть потери в сырье? По нашим оценкам, особенно после борьбы с нелегальными заправками - 1% от поступлений в госбюджет. Есть определенные категории товаров, где потери могут быть большие, в первую очередь, это одежда и обувь", - добавил чиновник.

В комментарии УНИАН Нефьодов отметил, что это пока предварительный годовой объем контрабанды, так как таможня еще не закончила расчеты.

Читайте также: Кадровые решения в отношении руководства таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3180526
 
 
 Топ комментарии
 
Дивно! Баригу прогнали, епоха бідності скінчилась, чому контрабанда ще є???
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Вы убиваете белый импорт своими непомерными аппетитами, а потом "героически боретесь" со своими результатами. 5 реформ таможни с лета -- может хватит херней страдать?
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та нефьодов не в курсе. зе сказал - олигархов нет, контрабас побороли. "призеденту" виднее.
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на Галицькій митниці, керівник Цабак, вже очолив..... його дружина має транспортну компанію з міжнародних перевезень... всі фури цієї контори їдуть через КПП Краківець, постійно на одну і ту ж зміну митників...
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Дивно! Баригу прогнали, епоха бідності скінчилась, чому контрабанда ще є???
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згідний... треба було не проганяти, а саджати
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Значит сказки про огромные потери бюджета от контрабанды - бред для ЛОХОВ от ЗЕленых мудаков. Налоги с этого объема максимум $15-17 млрд, а это фигня.
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Знизьте акциз на сигарети і я не купуватиму контрабандні.
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Підтримую. Півтора місяці як не палю!
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25 лет курил, уже 17 как не курю и приветствую всех,кто находит в себе силы бросить эту пагубную привычку.
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А откуда привозят контрабандные сигареты, которые ты куришь? Мне всегда казалось, что это из Украины везут контрабанду сигарет.
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на Заході також - контрабаси купують білоруські сигарети і тарабанять їх в Польщу
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Так вроде ж давно побороли, или зеленые уроды опять лгали?
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А зелёные уроды хоть раз правду сказали?
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всех перезагрузил, а опять контрабанда
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Вы убиваете белый импорт своими непомерными аппетитами, а потом "героически боретесь" со своими результатами. 5 реформ таможни с лета -- может хватит херней страдать?
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тогда и з.п бюджетникам с пенсиями нужно отменить))
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"Объем контрабанды на таможне составляет 50-60 млрд гривен в год, - Нефьодов"
oops...як казав ще у 2019р. найвеличніший Зе ,контрабанда щезне за два тижні...
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если эту контрабанду сложно посчитать и увидеть, так может это не контрабанда а связано с котировками и тд, а если вы её видите, почему не присекли
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та нефьодов не в курсе. зе сказал - олигархов нет, контрабас побороли. "призеденту" виднее.
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Как это у Тимошенко получалось прищучить таможню ? Видать было желание это сделать.
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На таможне зарабатывают только дебилы. Когда мозгов нет - ставят шлагбаум и начинают доить проезжих. По сути - тот же рекет.
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Новое правительство планирует побороть контрабанду в Украине уже в текущем году, и у него для этого есть все необходимые инструменты.

Об этом рассказал журналистам новый премьер страны Алексей Гончарук.

"Контрабанда - это вещь, которую мы должны побороть в этом году. Есть Макс Нефьодов. Я ему верю, я считаю его очень сильным менеджером и порядочным человеком. Поэтому я верю, что в этом году контрабанда, как системное явление уйдет в прошлое", - отметил он.

Премьер добавил, что для того, чтобы побороть контрабанду, у новой власти есть все инструменты.
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Нефьодову бы поучиться бороться с коррупцией у диванных комиссаров кататаньих с цензора... Обсяг контрабанди на митниці становить 50-60 млрд гривень на рік, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8859
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Так все эти диванные научились побеждать контрабас у нашего бубочки, что тут не так?
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а сколько миллиардов идёт на взятки державным таможенникам... озвучте плиз без ложной скромности
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пусть для начала остановит жд составы с контрабасом, а тут много ума не надо просто остановить коррупцию которую победили окончательно.
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Скажіть цьому ідіоту, що Зеленський вже давно подолав контранду на кордоні! Воно що, не в курсі? Також знищені нелегальний гральний бізнес, нелегальні АЗС та топ.корупція!!! Ким треба бути, щоби цього не розуміти? 😂
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Это раньше так было, а за последние пол год выросло до 120 млрд в год
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