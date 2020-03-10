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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:ВР (24531) медицина (1949) реформы (3486) Емец Илья (2)

 Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы, решение принято не будет, - источник (обновлено)

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу, 13 марта, рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным LB.ua, на заседание комитета пригласили нового министра здравоохранения Илью Емца.

В повестку дня заседания комитета включен проект закона об отмене закона о государственных медицинских гарантиях (№3130, инициаторы - представители ОПЗЖ) и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения" (№3140). В этом постановлении предлагается признать медицинскую реформу неудовлетворительной и прекратить внедрение второго этапа реформы.

Источник Цензор.НЕТ в профильном комитете ВР сообщил, что представители "Слуги народа" поддерживать законопроект не намерены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас нет цели закрывать медучреждения и увольнять медиков, - Шмыгаль

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). С 2020 года системные изменения должны начаться на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург и новый министр здравоохранения Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы, решение принято не будет, - источник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180523
 
 
 Топ комментарии
 
правильно, даешь дерибан времен януковича!!!!
в топку все реформы, в топку норм страну, в топку демократию и права людей....
ДЕРИБАН!!!!!!
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рыги оседлали бюджет медицины...поздравляю зелохи Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы. на заседание приглашен министр Емец, - СМИ - Цензор.НЕТ 2300
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Дело в том, что это не второй этап медреформы Супрун. Это совсем другое. Это кастрированный вариант имени Радуцкого, который вместо реформы протягивает тупое сокращение и урезание.
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правильно, даешь дерибан времен януковича!!!!
в топку все реформы, в топку норм страну, в топку демократию и права людей....
ДЕРИБАН!!!!!!
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Дело в том, что это не второй этап медреформы Супрун. Это совсем другое. Это кастрированный вариант имени Радуцкого, который вместо реформы протягивает тупое сокращение и урезание.
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ЭТО ПО СУТИМ ОТМЕНА ГОТОВЯЩЕГОСЯ ХОЛОКОСТА ПРОТИВ НАРОДА УКРАИНЫ ГЕНОЦИДА И ЭТНОЦИДА.. какая реформа закрыть больницы оставив без работы 30.000 врачей разогнать средний медперсонал... и что такой дебелизм был в Грузии при Саке 1 доктор на 6 районов..и очередь срочных на 4 недели вперед...
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скорые уже больше года работают по такой схеме...и семейные врачи тоже.
тут речь о стационарах.
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ничто не мешает вернуть все в систему Семашко.. как то стремно в Канаде система Семашко работает аж гудит в Австралии также во многих графствах Англии также во Франции также Испании Португалия...а вот в Украине евреи придумали РЕФОРМУ имени убейте как можно больше и быстрее не евреев....Скорые то вообще зашквар то что во всем мире даром (кроме Израиля там вызов Скорой платный но то заскоки евреев это их проблемы)... и у нас "реформировали" Скорая это то что гарантирует шанс выжить а Супрун понесла хрень мол измерить давление не надо Скорая ага , у врачей не всегда бывает сразу разобраться с давлением на цифру давления оказывает значение многие факторы как и температура у человека или ребенка... зато устроила геноцид тварюко все на прививку... скажите как может помогать прививка при короно вирусе если вы не привиты то есть шанс что у вас сработает иммунная система ....а если были привиты то ваш иммунитет подавлен и заражен подвирусом.. и в случае попадания короно вирса вы просто не успеете отреагировать на ..осмотр у патологоанатома вас же в морге...
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Вот тебе прайс от 20.01.2020 на лечение от зеленых. Сходи и полечи свою вавку в голове по этим расценкам, может поможет.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) опубликовала постановление с тарифами на медуслуги. По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.

С 1 апреля 2020 года в Украине начинает работать программа медицинских гарантий Это перечень медуслуг для украинцев, за которые заплатит государство через НСЗУ. Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Нацслужба уже посчитала, сколько заплатит за лечение украинцев:
19 332,31 грн - тариф за оказание медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;
16 001,43 грн - за медпомощь при остром инфаркте миокарда;
8136,03 грн - за роды;
От 26 087,72 до 98 533,82 грн - за медпомощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;
4563,64 грн - базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций. К тарифу могут применяться коэффициенты сложности случая и интенсивность использования ресурсов;
4942 грн - за амбулаторное лечение у специализированных и высокоспециализированных врачей;
204,12 грн - маммография;
943,92 грн - колоноскопия;
17 843,96 грн - диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных;
30 327,75 грн - диагностика и радиологическое лечение онкобольных;
7406,40 грн - психиатрическая помощь;
20 663,68 грн - лечение туберкулеза;
1500,05 грн - диагностика и лечение людей с ВИЧ;
7865,64 грн - паллиативная медпомощь.
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Дурында, прочти тобой же высранное))))
По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.)))

А вот я недавно был в больничке, оставил более 15000 и пролечили меня недельным курсом состоящим из 30 таблеток на неделю.
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Судя по всему тебя сильно недолечили, раз мозги не работают. Иди лечись дальше.
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Потому-что, если бы тебя долечили, то ты-бы не гадил здесь своим гнилым ртом, а подумал оставшимися мозгами, как можно вылечить человека с острым инсультом на 19332 грн, включая зарплату персоналу, налоги, коммунальные расходы и.т.д.на минимум 14 дней интенсивной терапии. А теперь разбрасывай свои фекалии дальше, тело.
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да тут все понятно и так... люди просто хотят урвать кусок пока шанс есть, зачем им люди и реформы? им и люди нужны только что б в больницу бабло носили и в аптеки...эти зеленые ******* вообще все реформы и развитие страны на паузу поставили и рвут, рвут, рвут
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Зубажилым медицина не нужна, как и ее реформирование. Они это заслужили.
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Ничего нельзя вылечить бесплатно . Бесплатно - только опыты .
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рыги оседлали бюджет медицины...поздравляю зелохи Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы. на заседание приглашен министр Емец, - СМИ - Цензор.НЕТ 2300
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
2 ч. ·

⚡️SHARP`s REVIEW - 10.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

7. Кстати о короновирусе. В Лондоне ищут волонтеров, которые готовы заразиться им и таким образом помочь в разработке вакцины. Цена вопроса - $4,5 тыс.
NB🔸 Если учесть, что смертность от этого вируса 3,4% (в три раза больше, чем у обычного гриппа), и детей он практически не поражает, может кто-то и рискнёт срубить немного деньжат таким способом. От лишь бы не работать!)
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Неожиданно. А зебилы думали, шо рыги будут ради них реформы проводить. Профільний комітет ВР розгляне питання скасування другого етапу медреформи. На засідання запрошено міністра Ємця, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5263
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та яка медицина,у Зе інші пріоритети,незабаром подивимося до чого докеруються дилетанти.
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Вам була Супруниха не така? Нате вам кращого, довбодятли.
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у тебя крышу снесло?
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@writetodarkkbot
В ОП паника из за курса доллара, Зе на всех кидается сегодня.
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Приболела моя собака . Поехали в вет. клинику . Удивило оборудование персонал и отношение . У моей собаки домашний доктор лучше , чем у меня .
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не хватает? а ты не завидуй.. работать не пробовал?
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Свали нах.

Вопрос был в том что в ветклинике цены другие.
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Закрыть всю медицину, дохтор Комаровский лечит всех бесплатно на дому.
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Он и так бесплатно всех зебилов по телевизору лечит, им как раз медицина и не нужна.
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Найти Алана Чумака,посадить в телевизор и пусть зебилам воду заряжает.
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Ща зеленое стадо Гордон с Кашпировским лечить будут!
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Реформы, говорите? Зе!-команда и прочие "новые лица"? Хрен вам, а не реформы! Даже то, что было начато - отменяется.
Всё возвращается в домайданные времена, времена Януковича.
Каждый, кто голосовал за Зеленского, пусть подойдет к зеркалу - там он увидит живого идиота.
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Пздц. Твари зелёные. Следующий этап - Богатырева министр здравоохранения.
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Будете вы еще дебилы зеленые вспоминать Ульяну Супрун и молить вернуть ее.
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Нет, пускай уж лучше продолжает лечить сук.
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SERG DOROSHENKO
11 ч.
Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью
В том же интервью, где Зеленский сокрушался, что не может вешать, он также сказал не менее замечательные вещи. Например, что он доберется до НБУ, до независимых наблюдательных советов госкомпаний .... до всех ..
Собственно, прошу заметить, что когда он добрался до Кабмина, то 4-х летний непрекращающийся рост экономики, доставшийся ему от Порошенко, сменился падением...
Когда он добрался до Прокуратуры и прочих правоохранительных органов, то Украина из страны со снижающимся уровнем коррупции (опять достижение Порошенко) - стала страной с растущим уровнем коррупции.
Когда он добрался до армии, то Украина из страны с сильными вооруженными силами, превратилась в страну с фактически отсутствующими вооруженными силами.
Теперь он хочет добраться до НБУ и Нафтогаза...
Собственно, нам следует ожидать краха гривны, слива всех исков Газпрому, и сумасшедшего роста коррупции - по аналогии с тем кейсами, которые мы уже имели.
Переживет ли страна Зеленского?
Точно нет. Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью, и крови будет больше, чем в 14-15 году.
Просто потому, что если 70% населения - идиоты, которых ничему не научила история с Януковичем, то урок будет повторен.
И будет теперь повторен более жестко. Это просто закон природы, по другому это не работает.
И виновники предстоящей катастрофы - не Путин, он лишь воспользуется сложившейся ситуацией. Не Зеленский - он лишь идиот, который реализует свою пустоту в голове.
А виновники - те самые 73%, которые все это сделали возможным, проголосовав за такое развитие ситуации год назад.
И о том, что это именно вот так - нам надо говорить как можно чаще, иначе идиотам не будет повода задуматься о своей тупости. А если они этого не сделают, то не изменятся, и далее будут идиотами, уничтожающими нашу страну ... и благо бы, только себя в ней, но и нас тоже.
Поэтому напоминайте им как можно чаще: "Вы сделали это вместе!!"
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туда сюда обратно, тебе и мне приятно... так и 5 лет пролетят, а за это время можно хорошо прибарахлиться
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Кляті Зебіли! Ви та ваши діти повинні страждати.
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4-х летний непрекращающийся рост экономики, доставшийся ему от Порошенко

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апплодисменты... пенсионеры в экстазе.. 4 года в раю жили и не догадывались
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Цікаво хто в тебе роботодавець , бєня чи путєн ? А може обидва ?
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Вот тебе, бабка, и Юрьев день или так называемая "эволюция" реформы.
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"Медицинская элита" - это бронтозавры медицины (типа Емца и К)- узкоспециализированные врачи, которые с одной стороны, хотят полного госфинансирования, а с другой стороны - еще дополнительного частного финансирования себе на черную икру?
Таким образом, сейчас финансировалась эта "медицинская элита" за деньги всех налогоплательщиков Украины, а обслуживает эта "медицинская элита" главным образом элиту политическую (и финансовую). Не жирно ли?
"Илью Емца членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения". Посетила мысль, что заслуженным бронтозаврам медицины и в прошлой системе хорошо жилось.

Где-то там рядом Богатырева и К, успешно пилившая бюджет МОЗ на фармзакупках через аффилированные фирмы.
Поэтому похоже, что новый старый министр МОЗ будет хоронить реформу Супрун.
Если да - то что взамен?
Введет толпы страховиков в медицину по рецепту Радуцкого?
Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР. Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис. Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР. Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)
Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны. Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.Чудес не бывает.На одного врача появится N работников страховых фирм. При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг. Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?
Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?
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Навіть до дебілів біля державного керма почало доходити, що те, що вчинила Супрун з українською медициною - то не реформа. То типове виконання замовлення влади на скорочення державного фінансування галузі охорони здоров"я і перекидання цього вантажу на плечі громадян. То самоусунення держави від свого обов"язку (конституційного, доречі) із забезпечення здоров"я народу і перекидання його на плечі населення по принципу "спасайся, хто може!". І дуже велика самоомана, що Супрун "припинила корупцію" в галузі. У галузі геть нічого не змінилося : як брали, так і беруть, як давали, так і дають, як придбавали за завищеними цінами, так і закупляють (лишень трішечки діляться з проЗОРРО...) та ін "зацікавленими" особами і структурами. І, нарешті спробували "замутити" ноу-хау - механізм перерозпреділення (читай - дерибану) бюджеттних коштів через т.з. НСЗУ - заключення договорів з "потрібними" ЛПЗ (лікувально- профілактичними закладами). ноу-хау в тому , що дерибанщик бюджетних коштів отримав право заключати договори (читай - фінансувати) з приватними медичними фірмами, котрі, знову ж таки належать можновладцям чи їхнім родичам ("Борис", ІНТО-САНА та ін). Цим бізнесменам від медицини очевидно мало бабла від приватних клієнтів (основна маса населення у нас неплатоспроможна...), то вони і запустили руку до бюджетної кишені (звісно ж не за так, а такі договора підписуються під наступні %"відкатів"). І, найголовніше, чому цю "реФФорму" можуть стопорнути - підписання договорів з приватними фірмами означає скорочення на таку ж суму державних і комунальних закладів охорони здоров"я (бюджет не безрозмірний...) Саме тому ЗЕбіли і стопорнулися - не тому, що їм жалко хворих людей, чи медиків, ні! Вони чують, що назріває бунт. А Третій Майдан може прикрасити каштани і стовпи урядового кварталу і банкової можновладцями, міністрами, депутатами, генералами...
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кидают под танки, только назначили. У него что выбор есть.
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Вот интересно, а эти ублюдки, кроме как членом по клавишам что-то могут? Обосрались и просрали всё!
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