 Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы. На заседание приглашен министр Емец, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, по данным LB.ua, на заседание комитета пригласили нового министра здравоохранения Илью Емца.
В повестку дня заседания комитета включен проект закона об отмене закона о государственных медицинских гарантиях (№3130) и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения" (№3140). В этом постановлении предлагается признать медицинскую реформу неудовлетворительной и прекратить внедрение второго этапа реформы.
Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). С 2020 года системные изменения должны начаться на уровне поликлиник и больниц по всей стране.
С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.
За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург и новый министр здравоохранения Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.
в топку все реформы, в топку норм страну, в топку демократию и права людей....
ДЕРИБАН!!!!!!
тут речь о стационарах.
2 ч. ·
⚡️SHARP`s REVIEW - 10.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
7. Кстати о короновирусе. В Лондоне ищут волонтеров, которые готовы заразиться им и таким образом помочь в разработке вакцины. Цена вопроса - $4,5 тыс.
NB🔸 Если учесть, что смертность от этого вируса 3,4% (в три раза больше, чем у обычного гриппа), и детей он практически не поражает, может кто-то и рискнёт срубить немного деньжат таким способом. От лишь бы не работать!)
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В ОП паника из за курса доллара, Зе на всех кидается сегодня.
Вопрос был в том что в ветклинике цены другие.
Всё возвращается в домайданные времена, времена Януковича.
Каждый, кто голосовал за Зеленского, пусть подойдет к зеркалу - там он увидит живого идиота.
11 ч.
Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью
В том же интервью, где Зеленский сокрушался, что не может вешать, он также сказал не менее замечательные вещи. Например, что он доберется до НБУ, до независимых наблюдательных советов госкомпаний .... до всех ..
Собственно, прошу заметить, что когда он добрался до Кабмина, то 4-х летний непрекращающийся рост экономики, доставшийся ему от Порошенко, сменился падением...
Когда он добрался до Прокуратуры и прочих правоохранительных органов, то Украина из страны со снижающимся уровнем коррупции (опять достижение Порошенко) - стала страной с растущим уровнем коррупции.
Когда он добрался до армии, то Украина из страны с сильными вооруженными силами, превратилась в страну с фактически отсутствующими вооруженными силами.
Теперь он хочет добраться до НБУ и Нафтогаза...
Собственно, нам следует ожидать краха гривны, слива всех исков Газпрому, и сумасшедшего роста коррупции - по аналогии с тем кейсами, которые мы уже имели.
Переживет ли страна Зеленского?
Точно нет. Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью, и крови будет больше, чем в 14-15 году.
Просто потому, что если 70% населения - идиоты, которых ничему не научила история с Януковичем, то урок будет повторен.
И будет теперь повторен более жестко. Это просто закон природы, по другому это не работает.
И виновники предстоящей катастрофы - не Путин, он лишь воспользуется сложившейся ситуацией. Не Зеленский - он лишь идиот, который реализует свою пустоту в голове.
А виновники - те самые 73%, которые все это сделали возможным, проголосовав за такое развитие ситуации год назад.
И о том, что это именно вот так - нам надо говорить как можно чаще, иначе идиотам не будет повода задуматься о своей тупости. А если они этого не сделают, то не изменятся, и далее будут идиотами, уничтожающими нашу страну ... и благо бы, только себя в ней, но и нас тоже.
Поэтому напоминайте им как можно чаще: "Вы сделали это вместе!!"
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апплодисменты... пенсионеры в экстазе.. 4 года в раю жили и не догадывались