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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:ВР (24531) медицина (1949) реформы (3486) Емец Илья (2)

 Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы. На заседание приглашен министр Емец, - СМИ

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу, 13 марта, рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным LB.ua, на заседание комитета пригласили нового министра здравоохранения Илью Емца.

В повестку дня заседания комитета включен проект закона об отмене закона о государственных медицинских гарантиях (№3130) и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения" (№3140). В этом постановлении предлагается признать медицинскую реформу неудовлетворительной и прекратить внедрение второго этапа реформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас нет цели закрывать медучреждения и увольнять медиков, - Шмыгаль

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). С 2020 года системные изменения должны начаться на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург и новый министр здравоохранения Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Днепра Филатов призвал Кабмин остановить второй этап медреформы

Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы. На заседание приглашен министр Емец, - СМИ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180523
 
 
 Топ комментарии
 
рыги оседлали бюджет медицины...поздравляю зелохи Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы. на заседание приглашен министр Емец, - СМИ - Цензор.НЕТ 2300
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правильно, даешь дерибан времен януковича!!!!
в топку все реформы, в топку норм страну, в топку демократию и права людей....
ДЕРИБАН!!!!!!
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Дело в том, что это не второй этап медреформы Супрун. Это совсем другое. Это кастрированный вариант имени Радуцкого, который вместо реформы протягивает тупое сокращение и урезание.
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правильно, даешь дерибан времен януковича!!!!
в топку все реформы, в топку норм страну, в топку демократию и права людей....
ДЕРИБАН!!!!!!
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Дело в том, что это не второй этап медреформы Супрун. Это совсем другое. Это кастрированный вариант имени Радуцкого, который вместо реформы протягивает тупое сокращение и урезание.
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ЭТО ПО СУТИМ ОТМЕНА ГОТОВЯЩЕГОСЯ ХОЛОКОСТА ПРОТИВ НАРОДА УКРАИНЫ ГЕНОЦИДА И ЭТНОЦИДА.. какая реформа закрыть больницы оставив без работы 30.000 врачей разогнать средний медперсонал... и что такой дебелизм был в Грузии при Саке 1 доктор на 6 районов..и очередь срочных на 4 недели вперед...
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скорые уже больше года работают по такой схеме...и семейные врачи тоже.
тут речь о стационарах.
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ничто не мешает вернуть все в систему Семашко.. как то стремно в Канаде система Семашко работает аж гудит в Австралии также во многих графствах Англии также во Франции также Испании Португалия...а вот в Украине евреи придумали РЕФОРМУ имени убейте как можно больше и быстрее не евреев....Скорые то вообще зашквар то что во всем мире даром (кроме Израиля там вызов Скорой платный но то заскоки евреев это их проблемы)... и у нас "реформировали" Скорая это то что гарантирует шанс выжить а Супрун понесла хрень мол измерить давление не надо Скорая ага , у врачей не всегда бывает сразу разобраться с давлением на цифру давления оказывает значение многие факторы как и температура у человека или ребенка... зато устроила геноцид тварюко все на прививку... скажите как может помогать прививка при короно вирусе если вы не привиты то есть шанс что у вас сработает иммунная система ....а если были привиты то ваш иммунитет подавлен и заражен подвирусом.. и в случае попадания короно вирса вы просто не успеете отреагировать на ..осмотр у патологоанатома вас же в морге...
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да тут все понятно и так... люди просто хотят урвать кусок пока шанс есть, зачем им люди и реформы? им и люди нужны только что б в больницу бабло носили и в аптеки...эти зеленые ******* вообще все реформы и развитие страны на паузу поставили и рвут, рвут, рвут
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Зубажилым медицина не нужна, как и ее реформирование. Они это заслужили.
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Ничего нельзя вылечить бесплатно . Бесплатно - только опыты .
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рыги оседлали бюджет медицины...поздравляю зелохи Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы. на заседание приглашен министр Емец, - СМИ - Цензор.НЕТ 2300
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
2 ч. ·

⚡️SHARP`s REVIEW - 10.03.2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

7. Кстати о короновирусе. В Лондоне ищут волонтеров, которые готовы заразиться им и таким образом помочь в разработке вакцины. Цена вопроса - $4,5 тыс.
NB🔸 Если учесть, что смертность от этого вируса 3,4% (в три раза больше, чем у обычного гриппа), и детей он практически не поражает, может кто-то и рискнёт срубить немного деньжат таким способом. От лишь бы не работать!)
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Неожиданно. А зебилы думали, шо рыги будут ради них реформы проводить. Профільний комітет ВР розгляне питання скасування другого етапу медреформи. На засідання запрошено міністра Ємця, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5263
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та яка медицина,у Зе інші пріоритети,незабаром подивимося до чого докеруються дилетанти.
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Вам була Супруниха не така? Нате вам кращого, довбодятли.
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у тебя крышу снесло?
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@writetodarkkbot
В ОП паника из за курса доллара, Зе на всех кидается сегодня.
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Приболела моя собака . Поехали в вет. клинику . Удивило оборудование персонал и отношение . У моей собаки домашний доктор лучше , чем у меня .
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не хватает? а ты не завидуй.. работать не пробовал?
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Свали нах.

Вопрос был в том что в ветклинике цены другие.
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Закрыть всю медицину, дохтор Комаровский лечит всех бесплатно на дому.
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Он и так бесплатно всех зебилов по телевизору лечит, им как раз медицина и не нужна.
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Ща зеленое стадо Гордон с Кашпировским лечить будут!
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Реформы, говорите? Зе!-команда и прочие "новые лица"? Хрен вам, а не реформы! Даже то, что было начато - отменяется.
Всё возвращается в домайданные времена, времена Януковича.
Каждый, кто голосовал за Зеленского, пусть подойдет к зеркалу - там он увидит живого идиота.
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Пздц. Твари зелёные. Следующий этап - Богатырева министр здравоохранения.
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Будете вы еще дебилы зеленые вспоминать Ульяну Супрун и молить вернуть ее.
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SERG DOROSHENKO
11 ч.
Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью
В том же интервью, где Зеленский сокрушался, что не может вешать, он также сказал не менее замечательные вещи. Например, что он доберется до НБУ, до независимых наблюдательных советов госкомпаний .... до всех ..
Собственно, прошу заметить, что когда он добрался до Кабмина, то 4-х летний непрекращающийся рост экономики, доставшийся ему от Порошенко, сменился падением...
Когда он добрался до Прокуратуры и прочих правоохранительных органов, то Украина из страны со снижающимся уровнем коррупции (опять достижение Порошенко) - стала страной с растущим уровнем коррупции.
Когда он добрался до армии, то Украина из страны с сильными вооруженными силами, превратилась в страну с фактически отсутствующими вооруженными силами.
Теперь он хочет добраться до НБУ и Нафтогаза...
Собственно, нам следует ожидать краха гривны, слива всех исков Газпрому, и сумасшедшего роста коррупции - по аналогии с тем кейсами, которые мы уже имели.
Переживет ли страна Зеленского?
Точно нет. Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью, и крови будет больше, чем в 14-15 году.
Просто потому, что если 70% населения - идиоты, которых ничему не научила история с Януковичем, то урок будет повторен.
И будет теперь повторен более жестко. Это просто закон природы, по другому это не работает.
И виновники предстоящей катастрофы - не Путин, он лишь воспользуется сложившейся ситуацией. Не Зеленский - он лишь идиот, который реализует свою пустоту в голове.
А виновники - те самые 73%, которые все это сделали возможным, проголосовав за такое развитие ситуации год назад.
И о том, что это именно вот так - нам надо говорить как можно чаще, иначе идиотам не будет повода задуматься о своей тупости. А если они этого не сделают, то не изменятся, и далее будут идиотами, уничтожающими нашу страну ... и благо бы, только себя в ней, но и нас тоже.
Поэтому напоминайте им как можно чаще: "Вы сделали это вместе!!"
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туда сюда обратно, тебе и мне приятно... так и 5 лет пролетят, а за это время можно хорошо прибарахлиться
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Кляті Зебіли! Ви та ваши діти повинні страждати.
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4-х летний непрекращающийся рост экономики, доставшийся ему от Порошенко

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апплодисменты... пенсионеры в экстазе.. 4 года в раю жили и не догадывались
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Цікаво хто в тебе роботодавець , бєня чи путєн ? А може обидва ?
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Вот тебе, бабка, и Юрьев день или так называемая "эволюция" реформы.
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