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 Президент Европарламента Сассоли после посещения Италии проведет 14 дней в самоизоляции

Президент Европарламента Давид-Мария Сассоли после визита в Италию проведет в добровольном карантине 14 дней по месту жительства в Брюсселе.

Об этом сообщается на сайте Европарламента, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении Сассоли говорится, что приняты все меры для сохранение дееспособности Европарламента во время вспышки коронавируса.

"Это также гарантирует, что Парламент сможет проголосовать за следующие шаги для решения проблемы COVID-19", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Сассоли в качестве меры предосторожности, побывав в Италии на прошлых выходных, принял решение соблюдать рекомендации ВОЗ и работать из дома в Брюсселе 14 дней.

Напомним, Италия стала первой страной в мире, которая ввела из-за коронавируса карантинные меры на территории всей страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3180521
 
 
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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🇮🇹 Очевидец из г.Кремона (Италия) сообщает, что власти занижают количество заражённых и на самом деле только в их городе уже больше 500, а умерло более 150.
Представьте какие реальные масштабы болезни.
Полное видео выложили на канале @medvednews (https://t.me/joinchat/AAAAAFjBKe2__d4dLPFYuw)
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Скучаем за Скалецкой.... Может скоро объявится в Черновцах на самоизоляции?)
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