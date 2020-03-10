 Президент Европарламента Сассоли после посещения Италии проведет 14 дней в самоизоляции

Об этом сообщается на сайте Европарламента, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении Сассоли говорится, что приняты все меры для сохранение дееспособности Европарламента во время вспышки коронавируса.

"Это также гарантирует, что Парламент сможет проголосовать за следующие шаги для решения проблемы COVID-19", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Сассоли в качестве меры предосторожности, побывав в Италии на прошлых выходных, принял решение соблюдать рекомендации ВОЗ и работать из дома в Брюсселе 14 дней.

Напомним, Италия стала первой страной в мире, которая ввела из-за коронавируса карантинные меры на территории всей страны.