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 Политика Украины
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Все про:Харьковщина (1472) Пташник (9) Европейская Солидарность (286)

 Команда Светличной грубо нарушила закон, не допустив журналистов на встречу с избирателями, - кандидат Пташник

Препятствования профессиональной деятельности журналистов и запрет людям снимать видео во время встречи с кандидатом в народные депутаты являются противозаконными.

Об этом заявила кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности" по 179 избирательному округу Виктория Пташник в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ, со сылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я как юрист и адвокат совершенно четко понимаю, что такое препятствование журналистской деятельности. Это, кстати, преступление, и за него предусмотрена уголовная ответственность. События с журналистами телеканала "Прямой" можно квалифицировать по статье Уголовного кодекса. И мне очень хотелось, чтобы полиция разобралась, потому что когда кандидат в народные депутаты проводит свою агитацию, то эту агитацию может снимать не то, что журналист, а любой может туда прийти: снимать, фотографировать, задавать вопросы. Именно в этом и заключается открытость избирательного процесса", - отметила она.

Также Виктория Пташник сообщила, что такая ситуация произошла не только с журналистами телеканала "Прямой".

"Мне также сбросили видео, где другая девушка, которая сидела в этом зале, пыталась снимать на встречу на видео, но госпожа Светличная достаточно жестко отреагировала на это ... Это видео можно увидеть на моей странице в Фейсбук, я его разместила", - сказала Виктория Пташник.

Политик отметила, что процесс демократии в том и состоит, что на встрече с любыми кандидатами в народные депутаты может попасть любой и задавать любые вопросы.

"А когда другая кандидатка, я говорю о г Светличной, позволяет себе призывать собравшихся в зале проголосовать за то, чтобы выдворить человека из зала - мне кажется, что мы оказались в каком-то средневековье. И поэтому у меня возникает огромный вопрос: а в случае попадания в парламент как дальше она будет себя вести с журналистами?" - отметила политик.

Виктория Пташник отметила: "За такие действия госпожи Светличной и ее команды против журналистов телеканала "Прямой", я считаю, должна быть уголовно-правовая ответственность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теледебаты на 179-м округе помогли бы людям не голосовать за "кота в мешке", но конкуренты Пташник боятся, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3180512
 
 
 Топ комментарии
 
Светличная стала "сучкой крашеной"? То то ИНТЕР её пиарит!
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А тепер біжи запишись в російську армію.
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Светличная стала "****** крашеной"? То то ИНТЕР её пиарит!
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Светличная победит.
У Пташник шансов нет, т.к. нет поддержки ЕС.
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Не знаю.
Спроси у своих родственников.
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Выпей зеленки и спать не привлекайте внимание санитаров.
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Посмотрим на результаты.
Ты зеленку поближе к кровати поставь.
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Светличная победит,независимо от того,есть ли у Пташник поддержка "ЕС","Слуги народа",или даже папы римского.Если на округе даже кандидат от "Слуги народа" слился,то что уже говорить про Пецино "ЕС",которое в Харькове и области и в грош не ставят.
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Світлична - креатура Райніна. Райнін - креатура Медведчука-Порошенка. Нині Райнін голова сепаратистської партії медведчука в Харківській області. Порошенко на одну з найголовніших посад в державі ставив затятих україножерів - райніна, та ложкіна. Це його вина, що ригів не додавили. Це його вина, що сьогодні відбувається реванш.
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какой то ты михалыч,и вашим и нашим...двойственность в голове.шиза,если медицинскими терминами.
я понимаю,методичка...но попривыкнешь,а привычка-вторая натура.и считай потерян для обчества.
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Mihalich e51ccc0f, такие как ты предали Украину в Крыму и Донбассе.
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От клятий Свинобарига!!! Скільки можна переслідувати журналістів!
Все ховає свої оборудки.
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А тепер біжи запишись в російську армію.
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А тем временем по сепарским 112-м и ГАВНОньюзам усиленно раскручивают прокремлевских ГНИД - мертведчука с сробиновичем, которые ездят в застенки ********* со своей "мирной программой". ЗЕленая сопля получила команду от *********дьского КУЙла не давать ответки, что бы к кончу его срока, было как можно больше уничтожего наших ВОИНОВ и концу срока ЗЕленой сопли, как вы думаете, за кого будут голосовать любители сватов и 95-х кварталов????? Правильно!!!! За *********дьскую ГНИДУ - мертведчука!!!
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В поддержку Максима Ткачука с Волыни!
Максим, ты - Молодец!

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад.
Там смуглянка-молдаванка
Собирала виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
Станем над рекою
Зорьки летние встречать!

Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Я влюбленный и смущенный пред тобой
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
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Максим Ткачук с Волыни привез в Украину победу сразу в трех номинациях
песенного конкурса Stars of the Albion в Лондоне, обойдя
представителей 23 стран.

Молодец, Максим!

Команда Светличной грубо нарушила закон, не допустив журналистов на встречу с избирателями, - кандидат Пташник - Цензор.НЕТ 8443
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Конкурс був російських організацій, при посольстві РФ. Любиш росіян, зебільна вата?
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На конкурс Stars of the Albion 2020 в Лондоне, организованный российскими общественными организациями и посольством РФ в Лондоне, где принимали участие представители 23 стран мира, парень, по словам бабушки, попал после победы на песенном конкурсе.
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тю...так ты из приднестрофья?молдованок-смуглянок щупаешь,кацапа? Команда Светличной грубо нарушила закон, не допустив журналистов на встречу с избирателями, - кандидат Пташник - Цензор.НЕТ 8247
смотри...молдованки они такие...жениться заставят
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Давай "вставай страна огромная" завой еще, руснявое
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дай вгадаю, ватнодупе? За Віслюка голосував?
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У всех одинаковая реакция на канал "Прямой" и Европейскую Солидарность.
Светличная правильно поступила, Харьков её поддерживает.
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На гей-параде 9 мая дида на палке понесешь, русский?
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Год назад я знал почти всех депутатов поимённо . Когда появился зеля , я не знаю и знать не хочу состав клоунов .
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"Всетежехари", которые вместо того что бы работать на благо своей страны и своено рарода, грабили его и в зраде дерибанили портфели и благодаря которым и пришла ******* Сопливых Клоунов.
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не опускайся до подобия Сюмар , конфеты кроме счастья приносят кариес и диабет Команда Светличной грубо нарушила закон, не допустив журналистов на встречу с избирателями, - кандидат Пташник - Цензор.НЕТ 4807
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..А що дві лярви від * барижних * не можуть поділити !?
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Зебилятнику закон не писан. Все по пААняткам, как у их братьев-дикарей с северо-востока.
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