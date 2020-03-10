Редактор Цензор.НЕТ 10.03.20 17:5310.03.20 18:07 По линии контрразведки СБУ открыто 114 уголовных производств по статьям "Госизмена", "Шпионаж" и др., вынесено 47 приговоров По линии контрразведки Службы безопасности Украины открыто 114 уголовных производств по статьям "Государственная измена", "Шпионаж", "Создание террористической группы" и др.Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ. 47 лицам уже вынесены приговоры. Также смотрите: Контрразведка СБУ пресекла вывоз в РФ комплектующих к радиолокационным станциям. ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/n3180507 x Мне нравится 2
Нужно еще поднажать.
Dzyndzia Andriy
@dzyndzia
·8 мар.
Сім років тому зі мною звязалася сестра Анатолія Шарія. Вона розсказала все про цього збочинця! Відео деякий час не було доступне, так як Шарій домігся видалити відео з мережі, але у моєму архіві зберигся оригінал, тому поширюю повторно.
https://www.youtube.com/watch?v=GUOXuX2JzYs&feature=emb_logo
Только в Верховной Зраде можно найти БОЛЬШЕ предателей!