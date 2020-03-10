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Все про:правоохранительные органы (1081) СБУ (14429)

 По линии контрразведки СБУ открыто 114 уголовных производств по статьям "Госизмена", "Шпионаж" и др., вынесено 47 приговоров

По линии контрразведки Службы безопасности Украины открыто 114 уголовных производств по статьям "Государственная измена", "Шпионаж", "Создание террористической группы" и др.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

47 лицам уже вынесены приговоры.

По линии контрразведки СБУ открыто 114 уголовных производств по статьям Госизмена, Шпионаж и др., вынесено 47 приговоров 01

Также смотрите: Контрразведка СБУ пресекла вывоз в РФ комплектующих к радиолокационным станциям. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3180507
 
   
 Топ комментарии
 
Может потому что на судей и прокурворов нужно уже открывать уголовные дела
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А это когда призовете к ответу?

По линии контрразведки СБУ открыто 114 уголовных производств по статьям "Госизмена", "Шпионаж" и др., вынесено 47 приговоров - Цензор.НЕТ 2088
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Хвилинка реклами та піару прорашистської контори есбеу на цензорі
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Хвилинка реклами та піару прорашистської контори есбеу на цензорі
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Рыба гниет с головы ! Кого тайно возили в Оман ,на инструктаж по сдаче Украины - зеленского
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Тут и без Омана хватит с головой. Только сегодня -- Обстрелы на нуле идут уже шесть часов. В 57-й уже двое погибших и 11 раненных. А где этот разведун-миротворец прячется? Где гневные заявления на срочно созванном СНБО к мировым лидерам? Сцыт Х*йла разозлить?
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Может потому что на судей и прокурворов нужно уже открывать уголовные дела
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Dzyndzia Andriy

@dzyndzia

·8 мар.

Сім років тому зі мною звязалася сестра Анатолія Шарія. Вона розсказала все про цього збочинця! Відео деякий час не було доступне, так як Шарій домігся видалити відео з мережі, але у моєму архіві зберигся оригінал, тому поширюю повторно.

https://www.youtube.com/watch?v=GUOXuX2JzYs&feature=emb_logo
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Оправдательный приговор - тоже приговор.
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Почему же тогда вчера СБУ не был арестован гражданит РФ у которого имеется медаль за захват Крыма и который хотел въехать на территорию Украины?
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Кто не понял, объясню. Вчера на Сensor была новость о том что бдительная пограничная служба не пропустила на территорию Украины гражданина РФ имеющего медаль за захват Крыма. Пля, что происходит?
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Тільки не кажуть за який період часу ці їх досягнення: за всі роки незалежності чи за рік.
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СБУ каждый день рапортует о поимке каких-то несуществующих российских шпионов, агентов, сепаратистов. Квартал-шоу продолжается. А агенты и сепаратисты тем временем спокойно в раде сидят и управляют страной.
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А как же с новоназначенным Министром Обороны? Где решение суда о снятии обвинения в предательстве? Предатель он или патриот преданный стране и народу? Не страна, а какой-то дешёвый 95 квартал.
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Всего 114?!!
Только в Верховной Зраде можно найти БОЛЬШЕ предателей!
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