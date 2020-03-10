 Командующий вооруженными силами Польши Мики заразился коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом заявили в польском Министерстве обороны.
"После возвращения с военного собрания в Германии у генерала Мики обнаружили коронавирус. Всех сопровождавших его изолировали", - говорится в сообщении министерства.
По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.
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Голливудский актер Мики Рурк заявил, что хочет быть похороненным в Украине после своей смерти.
Актер хочет отправиться в последний путь в селе Загорцы Хмельницкой области, где живет бабушка его помощника Дмитрия Корнейчука.
"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", - заявил Рурк.
Но пока о завещании речь не идет. Сейчас у Рурка запланированы съемки, он пишет сценарий для нового фильма. И планирует сняться еще в десятках лент, а также купить дом в Нью-Йорке, откуда родом, чтобы встретить беззаботную старость.
Моя жена тоже минуту посмотрела, сказала "балабол" и выключила.
Где-то здесь видел, что ты из эпицентра, вроде*
Крестным ходом по квартире походи - попустит
А в Багдаде все спокойно ???