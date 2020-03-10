 Учебник по дезинформации: прокурор в деле МН17 указала на постоянную ложь РФ и путаницу в причинах крушения "Боинга"

Об этом заявила во вторник в Схипхоле в рамках судебного процесса по МН17 прокурор Дейди Вуи а Цой (Dedy Woei-A-Tsoi), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Судьба рейса MH17 стала известной как пример учебника по дезинформации, проводимой российским правительством. Ясно, что конца этому мы еще не видели", - отметила она.

По ее словам, "государства пытаются оказывать влияние и вводить в заблуждение посредством манипулирования информацией". "Демократические государства, которые уважают верховенство права, теперь широко признают, что дезинформация создает серьезную угрозу стабильности и качеству демократии, верховенства права и открытого общества", - убеждена прокурор.

По словам Вуи а Цой, после того, как MH17 был сбит, "началась циничная кампания по дезинформации, которая продолжается и по сей день". "Используя открытые источники и перехваченные телефонные разговоры, мы можем очень точно определить начало этой кампании", - утверждает она.

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В качестве примера прокурор указала, что 17 июля 2014 года через 15 минут после крушения в 16:34 российская телекомпания LifeNews сообщила следующее: "Повстанцы сообщают нам, что им удалось сбить еще один транспортный самолет ВВС Украины".

Другим примером она привела тот факт, что фотограф, который находился в этом районе, описал в видеоинтервью World Press то, как ему позвонил пресс-секретарь сепаратистов после крушения MH17, который сказал ему, что они сбили военный самолет, принадлежащий Украине. "Он получил этот телефонный звонок до того, как стало известно, какой тип самолета был сбит", - уточнила Вуи а Цой.

Продолжая доказывать факт дезинформационной кампании, проводимой РФ, представитель обвинения констатировала, что, "когда в последующие часы стало ясно, что целью был не военный самолет, а гражданский рейс MH17, кампания по дезинформации началась незамедлительно".

"Пророссийские телеканалы изменили свои репортажи. LifeNews, например, сообщила, что MH17 был сбит ракетной системой S-300, принадлежащей украинским вооруженным силам. Чуть менее чем через полчаса эта версия была заменена сообщением о том, что Боинг был сбит украинским истребителем, который затем был сбит "народной армией", - Вуи а Цой.

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Она также указала на то, что несколько дней спустя Министерство обороны РФ утвердило эту линию на пресс-конференции 21 июля 2014 года. "Во время этой пресс-конференции министерство предложило два сценария, заявив, с одной стороны, что MH17, возможно, был сбит украинским истребителем; и, с другой стороны, указывая на украинскую систему "Бук". С тех пор оба сценария поддерживали, в частности, министерство обороны, производитель "Бука" "Алмаз Антей", российские органы уголовного розыска, заместитель генерального прокурора, министр иностранных дел и представитель министерства иностранных дел. До середины 2015 года атака украинского истребителя была доминирующим сценарием", - напомнила она.

Вуи а Цой также указала, что в сентябре 2016 года сценарий украинского истребителя отошел на второй план. "Это дата, когда было объявлено, что на радиолокационных изображениях не было самолета-истребителя. С тех пор украинская ракета "Бук" стала доминирующим сценарием. Та же самая линия была принята заместителем генерального прокурора России в начале 2019 года. Он также указал на доказательства того, что это украинская ракета. По сей день российские власти никогда не занимали определенной позиции в отношении того, что именно они думают, произошло 17 июля 2014 года", - отметила прокурор.

Кроме того, она напомнила позицию Министерства юстиции и безопасности Нидерландов в отношении того, что в преддверии и во время уголовного разбирательства в отношении MH17 "мы должны быть готовы к дезинформации, направленной на неблагоприятное воздействие на уголовное производство и подрыв доверия к независимой судебной системе".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.