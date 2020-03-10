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Все про:минирование (910) Нацполиция (11068) Харьков (4609)

 В Харькове неизвестные сообщили о минировании ТЦ, роддомов, вокзалов и отделений скорой помощи

Харьковская полиция проверяет информацию о минировании ТЦ, роддомов и вокзалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, в родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180501
 
 
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небось снова из кацапстана да ордлы звонили... В Харькове неизвестные сообщили о минировании ТЦ, роддомов, вокзалов и отделений скорой помощи - Цензор.НЕТ 1318
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