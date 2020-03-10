 COVID-19: Ватикан закрыл для туристов Площадь и Базилику Святого Петра

Об этом сообщает AFP в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Площадь Святого Петра и Базилика буду закрыты для туристов до 3 апреля", - говорится в твите.
На данный момент Ватикан официально подтвердил один случай заражения коронавирусом.
Ранее из-за коронавируса Италия ввела карантинные меры на территории всей страны.
По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.
Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в мире читайте здесь.
10.03.2020 https://sharknews.ru/krymchanin-predupredil-o-zarozhdenii-na-poluostrove-opasnoj-dlya-kremlya-situatsii/?utm_source=politobzor.net
Блогер Александр Горный, который обычно активно поддерживает деятельность президента РФ Владимира Путина, заявил о том, что жители Крыма могут устроить акции протеста уже этим летом, если на полуострове возникнут серьезные проблемы с водой. Об этом он заявил в интервью радио «Эхо Москвы».
По словам Горного, погода в Крыму в этом году стоит очень теплая, и хотя по календарю только недавно началась весна, фактические температуры на полуострове уже приблизились к летним показателям. Такая ситуация может привести к тому, что осадков будет мало, и тогда летом в РК начнется настоящая засуха. В туристический сезон этот вопрос станет особенно острым и приведет к недовольству местных жителей, митингам и даже бунтам.
Блогер уверен, что Россия давно должна была провести водовод из Краснодарского края, который обеспечил бы Крым пресной водой. Однако вовремя это сделано не было, и теперь РФ может столкнуться с рядом серьезных трудностей.
Как напомнил Александр Горный, у многих крымчан, в том числе и у местных чиновников, до сих пор имеются на руках украинские паспорта. Блогер предполагает, что в случае засухи и реальных перебоев с водой, жители Крыма могут решить вернуться обратно к Украине, которая тогда сможет открыть Северо-Крымский канал, по которому ранее на полуостров шла пресная вода из Днепра.»
Так що, слідкуємо, хто почне рятувати Путіна.
Хоть морду показали БЫ того , кто текст писал , а то опять не будут знать КОГО БИТЬ
Senti nell'aria c'è gia
La nostra canzone d'amore che va
Come un pensiero che sa di felicità
Senti nell'aria c'è già
Un raggio di sole più caldo che va
Come un sorriso che sa di felicità
Felicità
Вот и не нужно ничего больше - верка-веркой, но жизнь "бох дал один раз"