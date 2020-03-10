EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  507  14
Материалы по теме:
Все про:Ватикан (112) вирус (436) Италия (1010) COVID-19 (619)

 COVID-19: Ватикан закрыл для туристов Площадь и Базилику Святого Петра

В Ватикане заявили, что Площадь Святого Петра и Базилика будут закрыты для посещения до 3 апреля из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает AFP в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Площадь Святого Петра и Базилика буду закрыты для туристов до 3 апреля", - говорится в твите.

На данный момент Ватикан официально подтвердил один случай заражения коронавирусом.

Ранее из-за коронавируса Италия ввела карантинные меры на территории всей страны.

Смотрите также: Карантин в Италии: опустевший Рим и огромные очереди в супермаркетах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.

Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в мире читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3180498
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Крымчанин предупредил о зарождении на полуострове опасной для Кремля ситуации.
10.03.2020 https://sharknews.ru/krymchanin-predupredil-o-zarozhdenii-na-poluostrove-opasnoj-dlya-kremlya-situatsii/?utm_source=politobzor.net
Блогер Александр Горный, который обычно активно поддерживает деятельность президента РФ Владимира Путина, заявил о том, что жители Крыма могут устроить акции протеста уже этим летом, если на полуострове возникнут серьезные проблемы с водой. Об этом он заявил в интервью радио «Эхо Москвы».
По словам Горного, погода в Крыму в этом году стоит очень теплая, и хотя по календарю только недавно началась весна, фактические температуры на полуострове уже приблизились к летним показателям. Такая ситуация может привести к тому, что осадков будет мало, и тогда летом в РК начнется настоящая засуха. В туристический сезон этот вопрос станет особенно острым и приведет к недовольству местных жителей, митингам и даже бунтам.
Блогер уверен, что Россия давно должна была провести водовод из Краснодарского края, который обеспечил бы Крым пресной водой. Однако вовремя это сделано не было, и теперь РФ может столкнуться с рядом серьезных трудностей.
Как напомнил Александр Горный, у многих крымчан, в том числе и у местных чиновников, до сих пор имеются на руках украинские паспорта. Блогер предполагает, что в случае засухи и реальных перебоев с водой, жители Крыма могут решить вернуться обратно к Украине, которая тогда сможет открыть Северо-Крымский канал, по которому ранее на полуостров шла пресная вода из Днепра.»
Так що, слідкуємо, хто почне рятувати Путіна.
 показать весь комментарий
 
 
Уже почали. Зелень волає про необхідність подати воду в Крим.
 показать весь комментарий
 
Если они ринутся на неоккупированные территории, то этот фейковый референдум, даже если бы он был законным, по подсчётам оставшихся голосов, с учётом беженцев от паРаши ранее, а не от засухи, был бы незаконным, т.к. там осталось бы мало тех, кто хотел бы быть с паРашей...
 показать весь комментарий
 
Коронавірус допоможе вирішити питання з водою.
 показать весь комментарий
 
Да уж, эти священнослужители весьма преклонного возраста, из группы риска же.
 показать весь комментарий
 
А Минздрав Украины всех успокоил 😀😀😀
Хоть морду показали БЫ того , кто текст писал , а то опять не будут знать КОГО БИТЬ
 показать весь комментарий
 
 
Кстати за битого двух небитых дают 😀😀😀

COVID-19: Ватикан закрыл для туристов Площадь и Базилику Святого Петра - Цензор.НЕТ 8206
 показать весь комментарий
 
Felicità
Senti nell'aria c'è gia
La nostra canzone d'amore che va
Come un pensiero che sa di felicità
Senti nell'aria c'è già
Un raggio di sole più caldo che va
Come un sorriso che sa di felicità
Felicità
 показать весь комментарий
 
 
Так будут выглядеть хроники применения биологического оружия...
 показать весь комментарий
 
Когда узкоглазым будет предъявлен иск на возмещение ущерба причиненного миру Китаем в связи с утечкой разработанного узкоглазыми опасного вируса?
 показать весь комментарий
 
Может я чего-то не понимаю, но для меня - дисгармония плаща и брюк с туфлями... но, может это теперь станет модно...
 показать весь комментарий
 
Показательно - вопят о "милости хосподней"(с полными рясами удобрений) и трусливо прячутся)))
Вот и не нужно ничего больше - верка-веркой, но жизнь "бох дал один раз" COVID-19: Ватикан закрив для туристів Площу і Базиліку Святого Петра - Цензор.НЕТ 9065
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх