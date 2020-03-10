 Окружной админсуд Киева "заминировали"

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с поступлением в Национальную полицию сообщения о минировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся меры по немедленной эвакуации работников и посетителей суда. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.
Судья-спикер Окружного административного суда города Киева Богдан Санин в Facebook уточнил, что речь идет о помещении суда, расположенного по улице Петра Болбочана.
нехай зедрисня без роботи посидить