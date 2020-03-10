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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:минирование (910) Окружной админсуд Киева (50)

 Окружной админсуд Киева "заминировали"

В Окружном административном суде города Киева состоялась эвакуация в связи с поступлением сообщения о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с поступлением в Национальную полицию сообщения о минировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся меры по немедленной эвакуации работников и посетителей суда. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

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Судья-спикер Окружного административного суда города Киева Богдан Санин в Facebook уточнил, что речь идет о помещении суда, расположенного по улице Петра Болбочана.

Источник: https://censor.net.ua/n3180494
 
 
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а можна його не розміновувати?
нехай зедрисня без роботи посидить
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от так...и куда ж теперь портняжка будет доносы носить?
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