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 Политика Украины
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Все про:Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (48) Терещенко Александр (1)

 Замминистра Терещенко уходит из Министерства по делам ветеранов. ДОКУМЕНТ

Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, защитник Донецкого аэропорта Александр Терещенко заявил о своем решении уволиться из министерства.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На своей должности я пережил две "ротации", объединение двух не слишком объединяемых министерств и еще кучу всего. Сегодня настал час Х. Никогда не ставил собственные амбиции выше интересов государственных, но есть черта, которую я не пересеку при любых условиях", - написал он.

Терещенко подчеркнул, что не будет комментировать кадровые изменения в новом правительстве, однако оставляет за собой "право решать быть или не быть в команде нового министра".

Замминистра Терещенко уходит из Министерства по делам ветеранов 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Формирование позитивного образа ветерана должно быть государственной политикой, чтобы избежать стереотипов о том, что мы все "контуженные" и ходим с гранатами, - замминистра Терещенко. ВИДЕО

Напоминаем, министром по делам ветеранов в правительстве Шмыгаля стал Сергей Бессараб.

Замминистра Терещенко уходит из Министерства по делам ветеранов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3180493
 
 
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Нормальные люди с ЗЕбилами работать не будут.
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Саме це, перше, що на думку прийшло!!!
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защитник Донецкого аэропорта /кодлан Коломойского хуже путинцев.
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Олександр Терещенко
3 год
Все в цьому тлінному світі колись закінчується. Рано чи пізно, на краще чи на гірше, очікувано чи не зовсім… Моє «ходіння у владу» тривало майже рік. Як на мене, то це пекельно довго. На своїй посаді я пережив дві «ротації», об'єднання двох не надто обєднуваних Міністерств і ще купу всього. Сьогодні настав час Х. Ніколи не ставив власні амбіції вище інтересів державних, але є межа яку я не перетну за будь-яких умов. Не перетну, бо перестану бути собою. Не буду коментувати кадрові зміни в новому уряді, однак право вирішувати бути чи не бути в команді новопризначеного Міністра залишаю за собою. Рішення мною прийнято.
Два протилежних відчуття краять моє серце зараз - полегшення і смуток. Полегшення, бо за тиждень-два ти нікуди не поспішатимеш і не муситимеш планувати, реалізовувати, звітувати... Смуток, бо ти залишаєш незавершеними справи і людей, які тобі повірили. Однак, коли маєш шкалу цінностей вибір робити просто і це безперечний плюс. Заяву написано власнопротезно, за декілька днів, можливо тижнів моє «державотворення» стане історією.
Не захлинаюся від самовдоволення, але й докорів сумління не маю. Життя продовжується. Є купа важливих напрямків, аби з користю докласти протези які, доречі, опускати не збираюся. Доповідаю також, що сумлінно виконуватиму свої обов'язки заступника Міністра до затвердження на посаді мого наступника. Маю честь.
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Backdoor Evolution

@BackdoorEvolut1


Щойно Поярков у суді дав інформацію, що головномандякуючий дав свідчення і в його справі. Більшого ганьбища для коміка годі й вигадати, ніж судові справи за сатиру на себе.
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Любі співвітчизники. Так само , як ви втомилися від війни, держава втомиться, ( та і вже втомилася ) від вас, ідіотів, майбутніх хворих на короновірус. Ви згадайте, як ми тремтіли і молилися за кожного пораненого, як плели маскувальні сітки, як збирали кошти. Зараз під зведеннями з фронту майже немає коментів. Не хвилює ? Ніяково? Нема що сказати ? А з наростанням кількості хворих, держава , та і співвітчизники, теж втратять до вас цікавість. Ділки від медицини будуть на вас наживатись . Лікування за рахунок держави - то можливо лише тоді коли хворих-- поодинокі випадки. Згадаєте мене, коли епідемія набере обертів.
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