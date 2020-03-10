 Замминистра Терещенко уходит из Министерства по делам ветеранов. ДОКУМЕНТ

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На своей должности я пережил две "ротации", объединение двух не слишком объединяемых министерств и еще кучу всего. Сегодня настал час Х. Никогда не ставил собственные амбиции выше интересов государственных, но есть черта, которую я не пересеку при любых условиях", - написал он.
Терещенко подчеркнул, что не будет комментировать кадровые изменения в новом правительстве, однако оставляет за собой "право решать быть или не быть в команде нового министра".
Напоминаем, министром по делам ветеранов в правительстве Шмыгаля стал Сергей Бессараб.
3 год
Все в цьому тлінному світі колись закінчується. Рано чи пізно, на краще чи на гірше, очікувано чи не зовсім… Моє «ходіння у владу» тривало майже рік. Як на мене, то це пекельно довго. На своїй посаді я пережив дві «ротації», об'єднання двох не надто обєднуваних Міністерств і ще купу всього. Сьогодні настав час Х. Ніколи не ставив власні амбіції вище інтересів державних, але є межа яку я не перетну за будь-яких умов. Не перетну, бо перестану бути собою. Не буду коментувати кадрові зміни в новому уряді, однак право вирішувати бути чи не бути в команді новопризначеного Міністра залишаю за собою. Рішення мною прийнято.
Два протилежних відчуття краять моє серце зараз - полегшення і смуток. Полегшення, бо за тиждень-два ти нікуди не поспішатимеш і не муситимеш планувати, реалізовувати, звітувати... Смуток, бо ти залишаєш незавершеними справи і людей, які тобі повірили. Однак, коли маєш шкалу цінностей вибір робити просто і це безперечний плюс. Заяву написано власнопротезно, за декілька днів, можливо тижнів моє «державотворення» стане історією.
Не захлинаюся від самовдоволення, але й докорів сумління не маю. Життя продовжується. Є купа важливих напрямків, аби з користю докласти протези які, доречі, опускати не збираюся. Доповідаю також, що сумлінно виконуватиму свої обов'язки заступника Міністра до затвердження на посаді мого наступника. Маю честь.
Backdoor Evolution
@BackdoorEvolut1
Щойно Поярков у суді дав інформацію, що головномандякуючий дав свідчення і в його справі. Більшого ганьбища для коміка годі й вигадати, ніж судові справи за сатиру на себе.