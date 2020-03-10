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 Политика Украины
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Все про:Китай (1266) посол (1365)

 Новый посол Китая Фань Сяньжун вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины Бондарю

Новоназначенный посол Китая в Украине Фань Сяньжун вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает МИД Украиныв Фейсбуке.

"Василий Боднар принял копии верительных грамот новоназначенного посла Китая в Украине Фань Сяньжуна. Длительный и содержательный разговор показал наличие значительного потенциала и взаимный настрой на сотрудничество и расширение реального партнерства", - говорится в сообщении.

Ранее должность посла Китая в Украине занимал Ду Вэй.

Новый посол Китая Фань Сяньжун вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины Бондарю 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180491
 
 
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ты что то имеешь против Китая, кацапчик?
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Новосанжарцы, надеюсь, не в курсе, а то худо ему будет.
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Головне, щоби із Зеленським не забув зустрітись
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- Я вам кроме грамот привез еще блюдо - Летучая мышь в собственной зашкварке, биттешон.
- Данкешон(отталкивает блюдо)
- Биттешон(впихивает в руки)
- Данкешон(жрет чеснок, пьет водку, отталкивает блюдо)
- Но это же безопасно?
- А ну сам скушай.
- (кушает, падает)
- (Ааааа, тікає)
- Хи-хи, потроллил знатно(делает "селфи")
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ну, верительные у Китайского Посла нужно было и на высшем уровне принять - зЭбилы, вы и здесь дали мАху - Китай следующий ГЕГЕМОН Новый посол Китая Фань Сяньжун вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины Бондарю - Цензор.НЕТ 6230
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Так повинен же презЕденту передати. Чи як?
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примусили якогось зам міністра прийняти
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Вміння жертвувати чужими життями у нього в крові, як у кожного боягуза. Новий посол Китаю Фань Сяньжун вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Бондарю - Цензор.НЕТ 3937 "Идея была моя",- Зеленский. "Президент Владимир Зеленский был инициатором решения экс-главы Министерства здравоохраниения Зоряны Скалецкой остаться на 14 дней вместе с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами в Новых Санжарах."
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Верительные грамоты поддать санобработке
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