 Новый посол Китая Фань Сяньжун вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины Бондарю

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает МИД Украиныв Фейсбуке.
"Василий Боднар принял копии верительных грамот новоназначенного посла Китая в Украине Фань Сяньжуна. Длительный и содержательный разговор показал наличие значительного потенциала и взаимный настрой на сотрудничество и расширение реального партнерства", - говорится в сообщении.
Ранее должность посла Китая в Украине занимал Ду Вэй.
- Данкешон(отталкивает блюдо)
- Биттешон(впихивает в руки)
- Данкешон(жрет чеснок, пьет водку, отталкивает блюдо)
- Но это же безопасно?
- А ну сам скушай.
- (кушает, падает)
- (Ааааа, тікає)
- Хи-хи, потроллил знатно(делает "селфи")