 На суде по МН17 прокурор попросил провести судебное заседание на авиабазе для осмотра реконструкции полета авиалайнера

Такую просьбу суду во вторник в судебном заседании по делу МН17 в Схипхоле заявила прокурор Дейди Вуи а Цой (Dedy Woei-A-Tsoi), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В деле против Пулатова мы просим, чтобы слушание было перенесено на авиабазу Гильзе Гэйен (Gilze Gijen) для осмотра реконструкции полета MH17 в дату, которая будет определена судом", - выразила она пожелание следствия.

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Кроме того, прокуратура просит "безопасно" допросить шесть свидетелей, которых она условно назвала свидетели M58, S07, S17, S21, S27 и S32.

Также прокурор считает необходимым провести экспертизу в отношении выявления возможных признаков манипулирования визуальным материалом в отношении двух версий одного и того же видео установки ЗРК "Бук" в н.п.Снежное, которое, как утверждает Россия, было загружено в интернет 16 июля 2014 года - до трагедии.

Вуи а Цой также предложила представителям Пулатова рассмотреть возможность для него быть допрошенным в качестве свидетеля в суде или следственным судьей в России. Возможно, он сможет "оспорить один или нескольких перехваченных телефонных разговоров".

Вместе с тем, его защита заявила, что не в состоянии в настоящее время принять какое-либо решение по этому вопросу.

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"Мы понимаем желание прокуратуры продвигаться вперед, и мы указали, что будем готовы с 8 июня (на 8 июня назначена вторая сессия судебного процесса, до этой даты зашита намерена изучить материалы дела. - Ред.). До 8 июля – только три месяца, у следствия было более пяти лет. Разрыв по времени – очень большой. Это минимальный период времени, чтобы сформулировать запросы следствию", - пояснила позицию защиты адвокат Сабина тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate).

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.