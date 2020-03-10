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Все про:грипп (476) Днепропетровщина (1470) смерть (6499)

 26-летний мужчина умер от осложнений гриппа на Днепропетровщине, он не был привит

В Днепропетровской области от осложнений гриппа умер 26-летний мужчина. У мужчины был вирус гриппа А (H1N1) пандемический.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила заведующая вирусологической лабораторией областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Елена Кузьменко.

По ее словам, от гриппа в больнице скончался 26-летний житель Верхнеднепровска.

Кузьменко отметила, что исследования областной вирусологической лаборатории областного лабораторного центра Минздрава подтвердили у мужчины вирус гриппа А (H1N1) пандемический.

Отмечается, что мужчина не был вакцинирован от гриппа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жителя Запорожской области диагностировали не коронавирус, а грипп

Источник: https://censor.net.ua/n3180486
 
 
 Топ комментарии
 
Кашляет мужик в общественном месте. Окружающие в шоке.
- У тебя случайно не коронавирус?!? Та не, туберкулез.
- Фуух.
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Якшо вгадають з прогнозом штаму, то не захворієш. Але то доволі важко за один сезон може кілька штамів пройтися.
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А може це був коронавірус.
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H1N1 дає ускладнення у вигляді пневмонії, від неї і помирають. Так само коронавірус.
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Значит на короновирус его не проверили ?

Или проверили и теперь молчат ? ЗАМАЛЧИВАЮТ : а это уже статья
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Зє!лєнь іспитиваєт тьоплийє чуства к коронавірусу - бєрєгут от нападок
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ага, грипів є аж чотири типи - а бе це де. Вірус а типу має кучу підтипів - від H1N1 до H7N9
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там такий проміскуїтєт, шо імунітєт не поможе
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Якшо вгадають з прогнозом штаму, то не захворієш. Але то доволі важко за один сезон може кілька штамів пройтися.
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вспоминаю как на фирме где я подрабатывал. хозяин за свои деньги прививки сделал всем кто хотел - эти все и заболели гриппом . кроме них ни кто не болел . после этого рассказ о пользе этих прививок вызывал смех у всех
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на роботі ,останні 4 роки вакцинуємось від грипу, за цей час ніхто не хворів.
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Кашляет мужик в общественном месте. Окружающие в шоке.
- У тебя случайно не коронавирус?!? Та не, туберкулез.
- Фуух.
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Прививки от гриппа...это фонарь...
Он каждый год мутирует...а вакцина делается на основе старого штамма..
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Да пи..дите,как показывает практика лучше быть не привитым чем привитым каким то поддельным или индийским эксперриментальным шмурдяком
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