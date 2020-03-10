 26-летний мужчина умер от осложнений гриппа на Днепропетровщине, он не был привит

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила заведующая вирусологической лабораторией областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Елена Кузьменко.
По ее словам, от гриппа в больнице скончался 26-летний житель Верхнеднепровска.
Кузьменко отметила, что исследования областной вирусологической лаборатории областного лабораторного центра Минздрава подтвердили у мужчины вирус гриппа А (H1N1) пандемический.
Отмечается, что мужчина не был вакцинирован от гриппа.
Источник:https://censor.net.ua/n3180486
Или проверили и теперь молчат ? ЗАМАЛЧИВАЮТ : а это уже статья
- У тебя случайно не коронавирус?!? Та не, туберкулез.
- Фуух.
Он каждый год мутирует...а вакцина делается на основе старого штамма..