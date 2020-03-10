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 Экономика
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Все про:промышленность (246) спад промышленности (6) Казанский Денис (162)

 Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский

В условиях спада промпроизводства, который фиксируется в Украине, отечественной промышленности, в первую очередь, необходим лоббизм на внутреннем рынке и защита от недоброкачественной конкуренции, в том числе, от предприятий страны-агрессора.

Об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в сети Фейсбук, комментируя заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что лоббизм на мировых рынках является одним из трех "неотложных шагов для улучшения ситуации в промышленном секторе".

"Это, безусловно, хорошая мера. Но судя по ситуации в некоторых отраслях, где до сих пор вольготно себя чувствуют российские компании, для начала нашей промышленности не помешал бы лоббизм на своем, внутреннем украинском рынке", - отметил Казанский.

В качестве примера он привел ситуацию в химической и металлургической промышленности.

"В 2019 году Украина импортировала на полмиллиарда долларов продукции российской черной металлургии и на несколько сот миллионов долларов кокса. При том, что в самой Украине металлургическая отрасль испытывала кризис и сокращала производство", - пишет журналист.

По мнению Казанского, на рынке минеральных удобрений отсутствие защиты от демпинга российских производителей в предыдущие годы привело к остановке и закрытию украинских предприятий. В то же время введение эмбарго на российские удобрения в 2019 году привело к возобновлению отечественного производства и росту промышленности.

"В 2019 году подросло производство у химиков. В январе-феврале этот тренд продолжился, а в начале марта в Северодонецке возобновил производство аммиака и карбида химкомбинат "Азот", - сообщил Казанский.

"Почему у химиков дела получше, чем у тех же металлургов или машиностроителей? Во-первых, потому что в 2014-2018 годах один за другим химические заводы практически остановили производство. Дольше всех держался ДнепрАзот, но и тот до середины 2019 года практически стоял. Поэтому сейчас, когда производство постепенно восстанавливается, статистика фиксирует это как "бурный" рост. Но бурного роста на самом деле нет. Просто с июля 2019 года решением КМУ было введено эмбарго на ввоз минудобрений из России. И сразу же производство удобрений внутри страны стало рентабельным. Постепенно заработали те мощности, которые до этого простаивали. До 2019 года у российских производителей на украинском рынке была практически вольница, рынок был завален российской продукцией. Предприятия страны-агрессора только успевали вывозить деньги после каждой посевной в том время, как украинские заводы теряли рынок внутри собственной страны. Сейчас, когда цена на газ для промышленных предприятий Украины стала значительно ниже, чем в 2014-2017 годах, появилась возможность вернуться к производству своих удобрений", - описывает ситуацию журналист.

В то же время, как сообщает Денис Казанский, тема минудобрений и сегодня окончательно не закрыта. С 2019 года россияне обходят эмбарго, завозя свой товар через другие страны.

"Последние полгода украинский МЭРТ изучает эту ситуацию, проводя специальные расследования, которые должны закончиться в начале мая. Вероятность введения дополнительных защитных мер очень высока, из-за чего вокруг расследований развели небывалую активность российские лоббисты", - пишет журналист.

"Украинская промышленность может работать, и отдельные отрасли могут демонстрировать не спад производства, а рост, если в правительстве начинают думать про защиту национальных интересов. Поэтому следует подумать о том, как применять этот опыт в других отраслях. И прежде всего – в отношении российских товаров", - резюмирует Денис Казанский.

Источник: https://censor.net.ua/n3180485
 
 
 Топ комментарии
 
конечно нужно...вон кацапня уже защищается от нас как может Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский - Цензор.НЕТ 7929

Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский - Цензор.НЕТ 7231
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Красный директор, бывший рыго-анал Богуслаев продал китайцам контрольный пакет акций "Мотор-Сич".
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откровения за откровением. А промышленность сокращается.
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откровения за откровением. А промышленность сокращается.
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Красный директор, бывший рыго-анал Богуслаев продал китайцам контрольный пакет акций "Мотор-Сич".
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конечно нужно...вон кацапня уже защищается от нас как может Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский - Цензор.НЕТ 7929

Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский - Цензор.НЕТ 7231
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Пьяный Проснется и будит Как Всегда , а Дурак Никогда.
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И кто же ето сделает если те же наши олигархи которые руководят металургическими и другими заводами сами же с Рашкой в засос сосутся
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Нужно устранить источник проблемы, или как минимум собраться несколькими тысячами и обьяснить им что они не правы. Это просто, хватит пару тысяч желающих, тогда попросту некому будет приводить к власти Януковощей и Зеленских, будут более мелкие лоббисты. Забудьте о том чтобы рвать друг-другу чубы, если вы не мальчики 1грн за коммент.
Проблема в том что нужно перестаь сраться между собой, а вспомнить как они драпали во время Майдана. Нет лоббистов для партий и президентов - и страна расцветет.
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Любой продукции нужны потребители. Чем больше потребителей - тем больше товара им можно продать, тем больше произвести, тем больше денег получить. Поэтому умные страны, для обеспечения собственного производства - дают в долг недоразвитым странам, с условием, чтобы недоразвитый купил у развитого продукции. Т.е. это как целевая дотация. Вы дотацию даете не просто на, Ахметов - купи себе замок во Франции, а даете потребителю товара, чтобы он купил у Ахметова. Это к примеру.
Вообще, эти все льготные кредиты от Милованова-Гончарука - до сраки. Это как полить заросшее бурьяном поле.
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Верно, ведь страна это не чтото что создают люди для себя, своего достатка и безопасности, страна это такая херня, где Шмыгали помогают Ахметовым и Коломойским парить лохам говно через монополии и растаможку, чтобы таракан мог покупать самые дорогие в мире виллы по 200 лямов. Это называется "защита промышленников", детки.
Страна защитила промышленников при Овоще - списали 20 лярдов долгов Ахметову. При Порохе подарили Косюку 10 и Тому же Ахметову норм было. Ахметов отплатил стране и тем гоблинам которые на него батрачат приглашением Путина и помощью Оплота в захвате власти. Гончарук не был хорошим премьером, но это один из немногих кто не ставал раком перед олигахами, за что и поплатился.
Мне начинает казаться что нам не нужен майдан, нам нужно отправить на встречу с Гиви и Моторолой, одного рыжего и одного кучерявого, вместо 3й попытки поймать их марионеток. Нужно нести это в паблики, может тогда станут скромнее. ПС А у Бени есть резиденция в Киеве? Что-то давно Автомайдан не собирали.
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Конкурируй или умри, заробитчане, айти, приносят больше денег чем эти сырьевые вырожденцы, уроды, убивающие будущие страны заливая говном мозги с телеэкранов, делящие на юг и восток, и направляюще страну на путь сырьевой колонии, приглашающие москальских тварей, спонсирующие рыгов. Запомните - это ВРАГИ, при чем не на шутку смертельные, как, например, Вассадзе, виновный в смертях иза совковой рухляти, чем меньше у вас денег, чем выше инфляция тем Ахметовым лучше, им лучше. В моральном плане это не люди, то чем они являются, если задуматься подходит под описание демона, это не литературное сравнение, подумайте логично, и для них вы не люди.
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Казанський відволікає увагу від бариг і зенелоха, приберіть з України цю ж2 нечисть і все розквітне, буде промисловість і буде с/г.
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проходили и железный занавес и поддержку отечественного бездельника - задавите бюрократию и оставьте только 10% от чиновников в Украине, а то попривыкали что один с сошкой, а семеро с ложкой...
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С засрашкинской контрабандой никто борьбу не ведёт,зато все,как взбесившиеся, бегают за экспортёрами сигарет.
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