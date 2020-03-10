 Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский

Об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в сети Фейсбук, комментируя заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что лоббизм на мировых рынках является одним из трех "неотложных шагов для улучшения ситуации в промышленном секторе".

"Это, безусловно, хорошая мера. Но судя по ситуации в некоторых отраслях, где до сих пор вольготно себя чувствуют российские компании, для начала нашей промышленности не помешал бы лоббизм на своем, внутреннем украинском рынке", - отметил Казанский.

В качестве примера он привел ситуацию в химической и металлургической промышленности.

"В 2019 году Украина импортировала на полмиллиарда долларов продукции российской черной металлургии и на несколько сот миллионов долларов кокса. При том, что в самой Украине металлургическая отрасль испытывала кризис и сокращала производство", - пишет журналист.

По мнению Казанского, на рынке минеральных удобрений отсутствие защиты от демпинга российских производителей в предыдущие годы привело к остановке и закрытию украинских предприятий. В то же время введение эмбарго на российские удобрения в 2019 году привело к возобновлению отечественного производства и росту промышленности.

"В 2019 году подросло производство у химиков. В январе-феврале этот тренд продолжился, а в начале марта в Северодонецке возобновил производство аммиака и карбида химкомбинат "Азот", - сообщил Казанский.

"Почему у химиков дела получше, чем у тех же металлургов или машиностроителей? Во-первых, потому что в 2014-2018 годах один за другим химические заводы практически остановили производство. Дольше всех держался ДнепрАзот, но и тот до середины 2019 года практически стоял. Поэтому сейчас, когда производство постепенно восстанавливается, статистика фиксирует это как "бурный" рост. Но бурного роста на самом деле нет. Просто с июля 2019 года решением КМУ было введено эмбарго на ввоз минудобрений из России. И сразу же производство удобрений внутри страны стало рентабельным. Постепенно заработали те мощности, которые до этого простаивали. До 2019 года у российских производителей на украинском рынке была практически вольница, рынок был завален российской продукцией. Предприятия страны-агрессора только успевали вывозить деньги после каждой посевной в том время, как украинские заводы теряли рынок внутри собственной страны. Сейчас, когда цена на газ для промышленных предприятий Украины стала значительно ниже, чем в 2014-2017 годах, появилась возможность вернуться к производству своих удобрений", - описывает ситуацию журналист.

В то же время, как сообщает Денис Казанский, тема минудобрений и сегодня окончательно не закрыта. С 2019 года россияне обходят эмбарго, завозя свой товар через другие страны.

"Последние полгода украинский МЭРТ изучает эту ситуацию, проводя специальные расследования, которые должны закончиться в начале мая. Вероятность введения дополнительных защитных мер очень высока, из-за чего вокруг расследований развели небывалую активность российские лоббисты", - пишет журналист.

"Украинская промышленность может работать, и отдельные отрасли могут демонстрировать не спад производства, а рост, если в правительстве начинают думать про защиту национальных интересов. Поэтому следует подумать о том, как применять этот опыт в других отраслях. И прежде всего – в отношении российских товаров", - резюмирует Денис Казанский.