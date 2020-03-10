 Коронавирус пока имеет нейтральное влияние на экономику Украины, - Нацбанк

Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, которые усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса миром и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках, говорится в сообщении НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Распространение миром коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсированы дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. Цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта. В то же время уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства в течение последних недель не является значительным", - заявили в НБУ.

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"Итак, текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни. ... Готовность Национального банка использовать международные резервы для недопущения "раскачивания" курса уже подтверждена на практике. В течение прошлой недели Национальный банк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты, и в течение которых продал всего 307 млн ​​долл. США. Также сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, который подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты, и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долл. США. Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и состоянием мировых финансовых и товарных рынков и будет при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности", - заверили в Нацбанке.