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 Политика Украины, Экономика
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 Коронавирус пока имеет нейтральное влияние на экономику Украины, - Нацбанк

Национальный банк уже продал 557 млн долл. США для поддержания курса гривни.

Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, которые усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса миром и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках, говорится в сообщении НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Распространение миром коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсированы дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. Цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта. В то же время уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства в течение последних недель не является значительным", - заявили в НБУ.

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"Итак, текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни. ... Готовность Национального банка использовать международные резервы для недопущения "раскачивания" курса уже подтверждена на практике. В течение прошлой недели Национальный банк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты, и в течение которых продал всего 307 млн ​​долл. США. Также сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, который подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты, и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долл. США. Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и состоянием мировых финансовых и товарных рынков и будет при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности", - заверили в Нацбанке.

Источник: https://censor.net.ua/n3180474
 
 
 Топ комментарии
 
Если в Украине появится эпидемия, власть Зеленского все свои разрушительные днйствия в экономике свалит на нее. 100 млрд грн - дыра в бюджете на сегодня и это деятельность "слуг". Будут свою ж-пу прикрывать короновирусом, подонки.
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Он и на власть имеет абсолютно нейтральное влияние. Власть абсолютно никак не "чешится". Ждет когда жаренный петух клюнет., хотя он уже поклевывает.
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Если в Украине появится эпидемия, власть Зеленского все свои разрушительные днйствия в экономике свалит на нее. 100 млрд грн - дыра в бюджете на сегодня и это деятельность "слуг". Будут свою ж-пу прикрывать короновирусом, подонки.
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вот не надо им подсказывать. эти придурки могут и сами эпидемию запустить когда пенсии платить будет нечем \ если мвф и правда их послал в эротическое путешествие\
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Он и на власть имеет абсолютно нейтральное влияние. Власть абсолютно никак не "чешится". Ждет когда жаренный петух клюнет., хотя он уже поклевывает.
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Бегите в обменники пока по 25.5 ...Вам не гыкается что уже 5 лет 25 грн ..Пора
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Блин, и чем Вы его определяете? пальцем?
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гривня падает, больны прибывают, помощь запрошена и какой идиот пишет такие анонсы. Ровно как и таможня ставит диагнозы.
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А как там дойче марки себя чувствуют?
Специалисты забугорные...
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ну так и экономика имеет статус нейтральной.
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Та горит. Тут сидит одна тупая биомасса на форуме
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Чего это нейтральное. На гривну доллар подскочил. Никто не помер от этого - но влияние на лицо.
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а причем тут курс доллара к вирусу? Коронавірус поки має нейтральний вплив на економіку України, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8459 ну продали зелёные мрази все маски за бугор и шо с того?, если бы засуха была по всему миру, то продали бы всё зерно, а потом в три дорого купили в Африке кормовое зерно))) и шо с того))) так доллар тут причем шапито 95 рвёт и мечер как может, сегодня выписали премии по ляму и хорошо, дай бог ещё месяц протянем и так почти год.
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Порохобаригу і бєнєбаригу на нари , довічно і з конфіскацією.
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То есть падение промышленности и грвни целиком и полностью заслуга зебилов
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У порівнянні із "Зебіловірусом", короновірус дитяча забавка...
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как же порохоботы надоели-пора менять методички
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Ви довб.би менше ніж за рік, країну майже знищили. До чого тут методички? Ти думай куди будеш драпати коли влада зміниться. На цей раз, вам ніхто вже не дасть стекти до Ростову.
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То есть падение промышленности и гривни целиком и полностью заслуга зебилов
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Шоб ЗЕбанарий отдал свои лавры какому-то коронавирусу, который даже ни одного шоу на Г+Г не показывал?
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Нет єкономики - нет влияния. (С) ЗЕкоманда
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Здох Чаплин же а о мертвых попах плохо неззя.
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А мировая экономика имеет влияние на экономику Украины?
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