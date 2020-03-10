 Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о назначении нового главы ОГП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шабунин отметил: "Политолог Небоженко просит Зеленского назначить генпрокурором Портнова: "Лучшим кандидатом на должность нового генпрокурора мог бы стать Андрей Портнов ..."
Честно говоря, не думаю, что дойдет до такого трэша. По крайней мере сейчас.
А вот какой-нибудь Кизь заместителем зайдет точно. Ну чтобы Коломойскому было комфортно с новым генеральным работать.
Кто бы ни шел на эту должность, он должен быть готов:
а) подписывать мох и болото. Например, идиотическое подозрение Порошенко;
в) защищать Коломойского. Например, по делам Привата и Укрнафты.
За неготовность делать именно это Зеленский и снес Рябошапку.
Исходя из описанного выше, фамилия будущего генерального не имеет значения: ни один нормальный человек не пойдет на такие условия".
100 %
Виталий, как спалось?
Что приснилось?
Лучше стало чем при барыге?
Цензор, Шабунин, конечно, еще та редиска, но фамилию можно было и с большой буквы написать...
це мастерклас по швидкісному перевзуванню?
Луиза Чкалова
@4kalova_luiza
·1 ч
Норм, правда? Мусора не только скотч на обысках подворовывают. Это мужик из Киберальянса.
так це працює?
А прокурора назначат , чтобы нашёл виноватого в жтой дырке 😀😀😀
все как заказывали...
Еспресо
@EspresoTV
·14 мин
"Підготовка до голодомору": експерт заявив, що "слуги" хочуть збільшити податки на землю щонайменше у 8 разів
https://espreso.tv/news/2020/03/10/quotpidgotovka_do_golodomoruquot_quotslugy_naroduquot_khochut_schonaymenshe_u_8_raziv_pidvyschyty_podatky_na_zemlyu_ekspert
Просто у них нормальных нет.
Бо нормальный ни за что не подпишет ту херню, что стряпают в МВД и прокуратуре под заказ рыгов и СН.
Гірше вже не буде ...Ага.