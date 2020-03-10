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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9594) Небоженко (622) Портнов (520) Шабунин (116) Офис генерального прокурора (155)

 Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о назначении нового главы ОГП

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин прокомментировал высказывание политолого Виктора Небоженко о том, что лучшим генеральным прокурором для Украины был бы одиозный экс-заместитель АП времен Януковича Андрей Портнов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шабунин отметил: "Политолог Небоженко просит Зеленского назначить генпрокурором Портнова: "Лучшим кандидатом на должность нового генпрокурора мог бы стать Андрей Портнов ..."

Честно говоря, не думаю, что дойдет до такого трэша. По крайней мере сейчас.

А вот какой-нибудь Кизь заместителем зайдет точно. Ну чтобы Коломойскому было комфортно с новым генеральным работать.

Кто бы ни шел на эту должность, он должен быть готов:

а) подписывать мох и болото. Например, идиотическое подозрение Порошенко;

в) защищать Коломойского. Например, по делам Привата и Укрнафты.

За неготовность делать именно это Зеленский и снес Рябошапку.

Исходя из описанного выше, фамилия будущего генерального не имеет значения: ни один нормальный человек не пойдет на такие условия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Генпрокурор должен быть с яйцами. Мне нравится Андрей Портнов как генпрокурор" - "слуга народа" Дубинский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3180471
 
 
 Топ комментарии
 
Порох ему не идеальный был
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Не переживай мудрец!Найдется и сволочь и гнида,и Портнов в Украине!
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Все может быть, но судьи и прокуроры люди мудрые и они знают, что любая власть в Украине временная, так что середина она по прежнему золотая.
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О! проснулся...
Виталий, как спалось?
Что приснилось?

Лучше стало чем при барыге?

Цензор, Шабунин, конечно, еще та редиска, но фамилию можно было и с большой буквы написать...
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Вірно казала Ірина Геращенко, що у цього шапіто лава запасних не довша табуретки.
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Вірно казала Ірина Геращенко, що у цього шапіто лава запасних не довша табуретки.
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Вірно казала Ірина Геращенко, що у цього шапіто лава запасних не довша табуретки.
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чи не ти, Шабунька, мочив Пороха, зачисляв його у топ-корупціонери, а тепер - "ідіотичне звинувачення Порошенко"?
це мастерклас по швидкісному перевзуванню?
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Луиза Чкалова

@4kalova_luiza

·1 ч

Норм, правда? Мусора не только скотч на обысках подворовывают. Это мужик из Киберальянса.

Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о предложении политолога Небоженко назначить Портнова главой ГПУ - Цензор.НЕТ 7171

Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о предложении политолога Небоженко назначить Портнова главой ГПУ - Цензор.НЕТ 5380
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Тут нормального попробуй найти, кругом идиоты...
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Если дебил Луценко справился, то я подавно справлюсь. Я согласен на прокурора. Не глядя.
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назвав Луценка дебілом - і сам, типу, став розумним?
так це працює?
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У Луценко все в порядке. Претензий, практически, нет. Так, что о дебиле это, вы погорячились.
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Так ненормальные выбрали себе слуг и теперь сидят с дыркой в бюджете
А прокурора назначат , чтобы нашёл виноватого в жтой дырке 😀😀😀
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подарочек готовят мудрому и простому нариду....
все как заказывали...




Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о назначении нового главы ОГП - Цензор.НЕТ 5227 Еспресо

@EspresoTV

·14 мин

"Підготовка до голодомору": експерт заявив, що "слуги" хочуть збільшити податки на землю щонайменше у 8 разів

https://espreso.tv/news/2020/03/10/quotpidgotovka_do_golodomoruquot_quotslugy_naroduquot_khochut_schonaymenshe_u_8_raziv_pidvyschyty_podatky_na_zemlyu_ekspert

Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о назначении нового главы ОГП - Цензор.НЕТ 4438
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Смеятья при слове "ЛОПАТА" - "засранец по вызову" решает политику государства!!! "Зебуины", вы "добились"... ПРОЗДРАВЛЯЮ...
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Нормальный человек бы пошёл.
Просто у них нормальных нет.
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А ЗЕбанарию нормальный генпрокурор не нужен.

Бо нормальный ни за что не подпишет ту херню, что стряпают в МВД и прокуратуре под заказ рыгов и СН.
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Украинское *****, идет по стопам Януковича. Ну ну
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Догрались в політику, да, Шабунін ?
Гірше вже не буде ...Ага.
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