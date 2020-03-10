 Одно из лучших подразделений ВСУ не получило ни одной госнаграды за 2018-19 гг. Вопиющее равнодушие к личному составу, - Бутусов. ФОТО

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Вопиющее равнодушие к личному составу. Вопрос наград в армии - один из самых острых, потому что лучшие из лучших воюют ради чести.
Но изучения истории войны нет, внимания к военным профессионалам, которых в армии на самом деле единицы, тоже нет.
Есть по-прежнему две армии - одна в кабинетах занята административными вопросами, а другая воюет на передовой и осваивает навыки современного боя. И обе эти армии живут своей жизнью, и при этом кабинетная армия демонстрирует свое превосходство над настоящей окопной", - отметил журналист, опубликовав перечень представлений к наградам, которые остались не реализованы.
такое впечатление, что таков и был план...(
(С)Фридрих Энгельс
У нас ещё и награждают не заслуженно и не награждают, реально это заслуживших.
А вы говорите клоуны дебилы... Сознательные враги!
Інтимний Лицар
@IntimateKnight
Їбааать!!! Зелібоба, що після обрання Зелі казав мені, що здасть мене "кому треба", бо я порохобот, і на подсосі в Пороха, і нарешті ми всі заживем а я мудак, що не помер на Донбасі за нього... Кароч він тепер катається на білому Логані з наліпкою Uber! Сучейро! А мав же роботу
Например, в конце 2019г., Народный Герой Украины, кавалер множества орденов Женя Межевикин, позывной Адам(воюющий с 2014г. в т.ч. прошедший бои за ДАП) ПРОШЕЛ АТТЕСТАЦИЮ с оценкой ДВА БАЛЛА(((((((((
А Вы говорите, что не замечают) Очень даже..............
Мо, начальству виднее?
Юра, писать о себе в 3м лице это както так: