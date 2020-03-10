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 Общество
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Все про:награда (1240) Бутусов Юрий (2048) ВСУ (467)

 Одно из лучших подразделений ВСУ не получило ни одной госнаграды за 2018-19 гг. Вопиющее равнодушие к личному составу, - Бутусов. ФОТО

Одному из лучших подразделений ВСУ в составе оперативного командования "Восток", которое прославило армию немалым числом видео с точными попаданиями по российским позициям, уже длительное время не везет с командующими и реализацией представлений к наградам.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вопиющее равнодушие к личному составу. Вопрос наград в армии - один из самых острых, потому что лучшие из лучших воюют ради чести.

Но изучения истории войны нет, внимания к военным профессионалам, которых в армии на самом деле единицы, тоже нет.

Есть по-прежнему две армии - одна в кабинетах занята административными вопросами, а другая воюет на передовой и осваивает навыки современного боя. И обе эти армии живут своей жизнью, и при этом кабинетная армия демонстрирует свое превосходство над настоящей окопной", - отметил журналист, опубликовав перечень представлений к наградам, которые остались не реализованы.

Одно из лучших подразделений ВСУ не получило ни одной госнаграды за 2018-19 гг. Вопиющее равнодушие к личному составу, - Бутусов 01

Читайте также: Наемники РФ применяют 120- и 122-мм минометы и гаубицы под Донецком: подбит грузовик ВСУ. Раненые в одном из разведбатов, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3180464
 
 
 Топ комментарии
 
Точные попадания по росейским позициям миролюбцу смотрящему в очко Ху@ла как серпом по тестикулам, поэтому и нет и не будет наград.
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ничо,в следующий раз зебилы выберут Губку Боба - и всё наладится...
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Точные попадания по росейским позициям миролюбцу смотрящему в очко Ху@ла как серпом по тестикулам, поэтому и нет и не будет наград.
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В 2018 розі здається Зєйло ще веселив народ Сватами...
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за точные попадания и пострадали. хуже надо было прицеливаться. а луччє перестали бы вообще стрелять и были бы победителями.
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ничо,в следующий раз зебилы выберут Губку Боба - и всё наладится...
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следующий, Мертветчук и Ко - все к этому и идет.....
такое впечатление, что таков и был план...(
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Напомни, какая "зебильная власть" была в 2018-м и думала, что будет у корыта вечно?
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ВСУ разделена на 2 армии - одна ест, другая - спит. За то и получают награды. А те, кто на фронте - это какое то другое подразделение.
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Дак тогда ж был кровавый барыга-капитулянт, бизнес-партнер путена. Зато щас-то Бубочка разберется и наградит...)
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Да армия єтим правителям не нужна они нац гвардию ментов современным оружием пичкают ведь надо свои жопі прикрыть если народ взбунтуется а армия как біла на остаточном пайке так и осталась и еще морально деморализуют
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Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных.
(С)Фридрих Энгельс

У нас ещё и награждают не заслуженно и не награждают, реально это заслуживших.
А вы говорите клоуны дебилы... Сознательные враги!
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Зато как перед выборами соевый мародер распинался про армию-мову-вiру. Армия его интересовала только в одном отношении - что б еще украсть.
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А чего у меня спам не открывется?😄
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Інтимний Лицар

@IntimateKnight


Їбааать!!! Зелібоба, що після обрання Зелі казав мені, що здасть мене "кому треба", бо я порохобот, і на подсосі в Пороха, і нарешті ми всі заживем а я мудак, що не помер на Донбасі за нього... Кароч він тепер катається на білому Логані з наліпкою Uber! Сучейро! А мав же роботу
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2018-2019г.г.,а у идиотов Зеленский виноват.
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так при зебобе на верх полезли как раз анералы что за награды отвечают Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6198если в 18-19м они под стол наградные листы клали то теперь лючще станет а
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А у них во всем Зеля виноват. Скоты на зарплате у мародера, что с них взять.
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Безіменні герої на східному фронті просто не розуміють,як це,коли в твоїй країні йде війна,гавнокомандующій каже,що треба простопєрєстатьстрелять.
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Почему равнодушие???
Например, в конце 2019г., Народный Герой Украины, кавалер множества орденов Женя Межевикин, позывной Адам(воюющий с 2014г. в т.ч. прошедший бои за ДАП) ПРОШЕЛ АТТЕСТАЦИЮ с оценкой ДВА БАЛЛА(((((((((
А Вы говорите, что не замечают) Очень даже..............
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Ну, бутусов и хомчака расхваливал, как лучшего.
Мо, начальству виднее?
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Для того щоби отримувати бойові нагороди, слід головнокомандувачем чоловіка із яйками призначати. А якщо обрали сцикливого клоуна, то робіть подання не на ордени, а на "оскар".
Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1242
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Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Юра, писать о себе в 3м лице это както так:
Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9131
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А у нас получают награды и продвигаются по службе, сраколизы и карьеристы. Как было при совке так и осталось.
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