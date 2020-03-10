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 Первую смерть от коронавируса подтвердили в Марокко

В Марокко подтвердили первый летальный исход от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Мorocco World News.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Марокко, первой жертвой коронавируса в стране стала 89-летняя женщина из города Касабланка. Женщина страдала хроническим заболеванием, которое ослабляло ее иммунную систему. Она была в критическом состоянии, находясь на карантине в больнице в Касабланке.

На сегодня в Марокко подтверждено три случая инфицирования коронавирусом, включая погибшую женщину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180463
 
 
 Топ комментарии
 
оно в Италию ездило... потом зелёные активно перетирали и Ираном по поводу самолёта... Першу смерть від коронавірусу підтвердили в Марокко - Цензор.НЕТ 387
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"женшине" 89 лет с хроническим заболеванием. да она от старости умерла.
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и да. в Марокко 21 градус. а вирус выдерживает 25-26.
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оно в Италию ездило... потом зелёные активно перетирали и Ираном по поводу самолёта... Першу смерть від коронавірусу підтвердили в Марокко - Цензор.НЕТ 387
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А в Украине хотят тесты в аптеках продавать по 300 грн.Совсем зеленые обнаглели.Украинцы им до одного места.
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Тебя заставляют их покупать?
Ну не нужны они тебе (до одного места), а наглость в чем?
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А для чего тогда хотят продавать? У людей нет денг,так и будут разносить заразу по Украине.Не удивлюсь,если и в больнице за них надо будет платить.Наглость-в жадности,подлости .
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Не нервничай так сильно.
Коронавирус таких любит.
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Короче вирус с теплом не пойдёт на спад судя по подобным новостям.
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"женшине" 89 лет с хроническим заболеванием. да она от старости умерла.
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и да. в Марокко 21 градус. а вирус выдерживает 25-26.
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Интересно, а сколько экспресс-тест стоит в Марокко? Может скупить и продать там, как Радуцкий маски...
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поздравляю мировое сообщество - в Марокко помер от гриппа первый старик с начала года
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Дмитрий

@dmitriypaut

·1 ч

Польша ввела санитарный контроль на границе с Мацковией, а Украина нет.
Мало того,секретарь РНБО рассказывает московитские сказки о происхождении короновируса
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агов Першу смерть від коронавірусу підтвердили в Марокко - Цензор.НЕТ 6712 сколько в Украине "погибло" в ДТП с начала года...- как минимум порядка 270-300 !!! человек- а сколько за этот период от " Короно"- ЗЕРО !!!!!
А сколько от Грипа ???
Так чего такие "сопли".....
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