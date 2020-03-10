 Первую смерть от коронавируса подтвердили в Марокко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мorocco World News.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Марокко, первой жертвой коронавируса в стране стала 89-летняя женщина из города Касабланка. Женщина страдала хроническим заболеванием, которое ослабляло ее иммунную систему. Она была в критическом состоянии, находясь на карантине в больнице в Касабланке.

На сегодня в Марокко подтверждено три случая инфицирования коронавирусом, включая погибшую женщину.

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