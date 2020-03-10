 Первую смерть от коронавируса подтвердили в Марокко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мorocco World News.
Согласно заявлению министерства здравоохранения Марокко, первой жертвой коронавируса в стране стала 89-летняя женщина из города Касабланка. Женщина страдала хроническим заболеванием, которое ослабляло ее иммунную систему. Она была в критическом состоянии, находясь на карантине в больнице в Касабланке.
На сегодня в Марокко подтверждено три случая инфицирования коронавирусом, включая погибшую женщину.
Ну не нужны они тебе (до одного места), а наглость в чем?
Коронавирус таких любит.
Дмитрий
@dmitriypaut
·1 ч
Польша ввела санитарный контроль на границе с Мацковией, а Украина нет.
Мало того,секретарь РНБО рассказывает московитские сказки о происхождении короновируса
А сколько от Грипа ???
Так чего такие "сопли".....