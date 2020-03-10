 Верховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к 8 годам тюрьмы за убийство на остановке в Киеве

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня, 10 марта, Верховный Суд огласил решение по кассации защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи. Защита требовала переквалифицировать статью с умышленного убийства на убийство в состоянии сильного душевного волнения.
Суд полностью отклонил кассацию защиты и оставил в силе решение апелляционного суда. Ранее Апелляционный суд Киева, рассмотрев апелляцию по делу танкиста 72-й отдельной мехбригады, офицера Дмитрия Балабухи, смягчил наказание с девяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, 20 августа 2018 года военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы. Позже Апелляционный суд смягчил до 8 лет приговор военному Балабухе.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.
А судья, выполнивший свою работу и посадив преступника, конечно же негодяй. Убийцам же место не в тюрьме, а на воле пусть дальше мочит людей, вдруг там сепар попадется.
твари и подонки