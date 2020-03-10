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Все про:Верховный Суд (812) приговор (830) Балабуха (9)

 Верховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к 8 годам тюрьмы за убийство на остановке в Киеве

Верховный Суд Украины отклонил кассацию защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, которого осудили за убийство. Суд оставил в силе решение апелляционной инстанции, согласно которому Балабуха признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня, 10 марта, Верховный Суд огласил решение по кассации защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи. Защита требовала переквалифицировать статью с умышленного убийства на убийство в состоянии сильного душевного волнения.

Суд полностью отклонил кассацию защиты и оставил в силе решение апелляционного суда. Ранее Апелляционный суд Киева, рассмотрев апелляцию по делу танкиста 72-й отдельной мехбригады, офицера Дмитрия Балабухи, смягчил наказание с девяти до восьми лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы требуем оценить его действия справедливо": в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 20 августа 2018 года военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы. Позже Апелляционный суд смягчил до 8 лет приговор военному Балабухе.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.

Источник: https://censor.net.ua/n3180461
 
 
 Топ комментарии
 
Сепара мочканул, и суд решил по полной отыграться. Просто запоминаем фамилию судьи.
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Очень жаль военного, вместо реабилитации после войны тюрьма...
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Ти пуйломовна смердючка якщо не знаєш обставин, то заткни свій лайномет і не гавкай падло сєпарське.
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Очень жаль военного, вместо реабилитации после войны тюрьма...
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Сепара мочканул, и суд решил по полной отыграться. Просто запоминаем фамилию судьи.
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Сепара с ПТРК танкист мочканул на фронте?
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сепара, напевшего на человека в мирном городе
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Будь-якого сепара та/або кацапа, самця, від 18 до 60 років, слід мочити за визначенням, на всій території України. Пам'ятай про це. Ходи й озирайся.
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P.S. І це не лише право, це обов'язок громадянина.
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Уточню- бажано робити це без свідків.
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Не, ну если военный, то конечно святой. Военные в принципе не могут совершать приступления. Если и завалил кого, то 100 % сепара, а если не сепара, то это самооборона была или сильное душевное волнение или еще какая хрень. Не может же патриот, активист и т.д. преступление совершить.
А судья, выполнивший свою работу и посадив преступника, конечно же негодяй. Убийцам же место не в тюрьме, а на воле пусть дальше мочит людей, вдруг там сепар попадется.
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Ти пуйломовна смердючка якщо не знаєш обставин, то заткни свій лайномет і не гавкай падло сєпарське.
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В чому проблема я без вас знаю,і те що продажні судді виносять неправомірні вироки теж знаю,бо за п"ять років правління свинопесів жоден суддя не покараний за переслідування патріотів.
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Виктор, скажи, а педофила-убийцу Юрия Буданова, эту вонючую русскую тварь, правильно чеченские ополченцы замочили?- Мне кажется, мир стал чище.
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не втручайся в перекличку трьох зебілів-відморозків. Нехай самі себе мочать.
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О. Так ти активыст? Мабуть стоїш періодично під АП за три гривні. В Нових Санжарах камні жбурляєш? А чого? Бо розуму немає самому щось проаналізувати. Сказали, що так треба, значить так воно і є. Почитай вирок суду, дебіл.
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Вирок продажного керованого портновим (суду) я знаю тільки суду у нас в Україні не було і нема і ти смердючка сєпарська мені не розповідай про наше судочинство і в кого скільки розуму бо я на відміну від тебе пойломовного ***** сюди не звав захищати твій собачий язик.
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Був би сєпаром отримав би амністію, тебе ждуть дома.Це ще пес започаткував так розправлятись з патріотами і амністувати ворога.
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Саме, щоб це припинити, Зеля пропихує на генпрокурора адвоката Гужви, а бенін пес Дубінський пропонує Портнова!
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Дубінському кер по всьому рилу разом з бужанським.
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