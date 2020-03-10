 Минцифры работает над внедрением е-голосования на выборах

Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мы работаем над тем, чтобы ввести электронное голосование на выборах. На прошлой неделе народные депутаты комитетов по цифровой трансформации и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Центральная избирательная комиссия и Минцифры на совместном совещании обсуждали будущий законопроект об электронном голосовании", - говорится в сообщении.
В министерстве сообщили, что уже есть: исследование, подтверждающие целесообразность внедрения новых избирательных технологий, проведенное международными партнерами IFES Ukraine при поддержке USAID Ukraine - USAID Украины и UK aid; рабочая группа, которая работает над будущим законопроектом; первая концепция законопроекта от депутатов; концепция пилотного е-голосования на избирательных участках.
В ведомстве предупредили, что на местных выборах, которые должны состояться осенью 2020, полноценного е-голосования еще не будет.
После кабинки ты с заклеенным ртом выходишь?
Хотя, не во всем.
Все начинается с того, что не работает контроллирующий орган - прокуратура, которая должна арестовывать исполнительную и судебную власть за любые нарушения. И затем валится все.
А потом хвались.
Что не так?
Что тебя не устраивает?
Хватит мучить людей и избирательные комиссии.
Проснулся, выпил кофе, еще раз подумал и проголосовал.
Красота.
ТОТАЛІТАРИЗМ НА МАРШІ!!!
Ведь , как известно: "не важно, как проголосуют. Важно -- как посчитают"
Ни рыба, ни мясо.
Не люблю сою.
Предпочитаю натуральные продукты.
Если бы ты за нами успевал, то не был тупым нищебродом, живущим в дерьме.
Но отвечу.
Есть несколько вариантов. Самый простой - вместе с жизнью.
Несколько сложнее, но можно поразить недограждан в правах, как в Балтии при помощи закона. Можно даже совместить вариант 1 и 2:
- докажешь, что украинец - проголосуешь.
- не докажешь - получишь звезды или билет в загробную жизнь.
Некоторые называют это этническими чистками, но мне больше нравится инфильтрация нежелательных элементов.
Масоны и прочие мировые закулисы будут знать о вас всьооооо... И рано или поздно они придут за вами, вашим мешком картошки и вашей сраной переоформленной евробляхой.
Так мешок картошки лучше чем ничего, да и евробляха полюбому получше будет новых ланосов и вид. Да и потом, а зачем нужно говорить, что "я за ЗЕ не голосовал"? В чем смысл то? Если голосовал, то зачем скрывать?
Бойтесь за свой нищебродский скарб. Мировая закулиса хочет отобрать у вас ваши засраные портки и все, шо непосильным трудом нажито.
Лично я бы здорово проредил 73%. Дешевый планктон - это хорошо, но не в таком количестве и он не должен иметь прав.
Голосование, воло...бание... К чему вся эта фигня, когда можно проще?
***** вот просто придумало обнулить себе президенский срок и все.
Тут все несколько сложнее и все надежды ЗЕбанария на Авакова, "преданность" которого кому-либо, кроме себя любимого, весьма спорна.
157 процентов бубочке гарантированы..