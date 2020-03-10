 Минцифры работает над внедрением е-голосования на выборах

Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы ввести электронное голосование на выборах. На прошлой неделе народные депутаты комитетов по цифровой трансформации и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Центральная избирательная комиссия и Минцифры на совместном совещании обсуждали будущий законопроект об электронном голосовании", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что уже есть: исследование, подтверждающие целесообразность внедрения новых избирательных технологий, проведенное международными партнерами IFES Ukraine при поддержке USAID Ukraine - USAID Украины и UK aid; рабочая группа, которая работает над будущим законопроектом; первая концепция законопроекта от депутатов; концепция пилотного е-голосования на избирательных участках.

В ведомстве предупредили, что на местных выборах, которые должны состояться осенью 2020, полноценного е-голосования еще не будет.

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