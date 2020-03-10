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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (23132) голосование (1286) местные выборы (1284) диджитализация (63) Минцифры (22)

 Минцифры работает над внедрением е-голосования на выборах

Министерство цифровой трансформации Украины над введением электронного голосования на выборах. Однако полноценного е-голосования на местных выборах еще не будет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы ввести электронное голосование на выборах. На прошлой неделе народные депутаты комитетов по цифровой трансформации и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Центральная избирательная комиссия и Минцифры на совместном совещании обсуждали будущий законопроект об электронном голосовании", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что уже есть: исследование, подтверждающие целесообразность внедрения новых избирательных технологий, проведенное международными партнерами IFES Ukraine при поддержке USAID Ukraine - USAID Украины и UK aid; рабочая группа, которая работает над будущим законопроектом; первая концепция законопроекта от депутатов; концепция пилотного е-голосования на избирательных участках.

В ведомстве предупредили, что на местных выборах, которые должны состояться осенью 2020, полноценного е-голосования еще не будет.

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Минцифры работает над внедрением е-голосования на выборах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180457
 
 
 Топ комментарии
 
Фальсификации, транслируемые в машинный код.
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Ну і все, тепер за гавно зєлёноє проголосують 146%.
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Можеш навіть не просинатися, за тебе вже проголосували.
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ага. зарегистрироваться можно будет через банк, а если шо не так проголосовал - заблокировать счета, права и прочую е-хрень.
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заметьте, не просто банк, а моно...если конечно у игоря велерьевича не выгорит с одним большим банком и мега диджитализаторы -88 не вернутся под родное крыло
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Не только через банк. Можно бесплатно в от фискальной службы ЕЦП на 3 года получить без всякого банка.
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Ну і все, тепер за гавно зєлёноє проголосують 146%.
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Фальсификации, транслируемые в машинный код.
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В конституции предусмотрено тайное голосование.
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Так, соблюдай Конституцию и никому не рассказывай за кого голосовал.
После кабинки ты с заклеенным ртом выходишь?
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конституция, в целом О'к, много повторений, как будто специально для недоразвитого писали. И все равно законы выкручены так, чтобы против конституции.
Все начинается с того, что не работает контроллирующий орган - прокуратура, которая должна арестовывать исполнительную и судебную власть за любые нарушения. И затем валится все.
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В день голосования нельзя - приравнивается к агитации, потом рассказывай сколько хочешь, это не тайна.
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Ну и помолчи денек.
А потом хвались.
Что не так?
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Я не понимаю тебя.
Что тебя не устраивает?
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Е-голосование не является тайным, просто противоречит Конституции, остальное устраивает)
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Это не разрешительное условие, а обязательное. Возможность влиять на твой выбор в момент голосования должна быть исключена.
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И это - правильно.
Хватит мучить людей и избирательные комиссии.
Проснулся, выпил кофе, еще раз подумал и проголосовал.
Красота.
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Можеш навіть не просинатися, за тебе вже проголосували.
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Ну і? Яким чином буде гарантована анонімність? Ніяк!
ТОТАЛІТАРИЗМ НА МАРШІ!!!

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если раньше был тренд забери у бабушки паспорт ,то в новых реалиях у бабушки задача воспользуйся смартфоном внука Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 1187
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Паспортизацією СІМ карток, або електронним підписом, наприклад. Але справа не у цьому - як і ким буде здійснюватись свобода голосування та відсутність підкупу? Ось тут вже ніяк. Е-голосування доцільне у моноетнічних країнах з невеликою чисельністю громадян, як це відбувається в Естонії. Німці від цього відмовились. Хоча, здавалося б Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 9094
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оттестят на грядущих референдумах. по поводу: a).......
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ну а как же иначе переизбрать на второй срок "величайшего лидера страны" ?

Ведь , как известно: "не важно, как проголосуют. Важно -- как посчитают"
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ну и, конечно, это самая необходимая реформа в стране, сразу после электронных военных билетов.... Других проблем в стране нет.
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Меня удивляет дремучесть соевых полуфабрикатов.
Ни рыба, ни мясо.
Не люблю сою.
Предпочитаю натуральные продукты.
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Вот и жуй то на что хватает денег и ума - натуральное говно.
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Понятное дело.

Если бы ты за нами успевал, то не был тупым нищебродом, живущим в дерьме.
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Извиняюсь спросить, а каким образом можно лишить украинца права голоса?
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Извиняюсь спросить, что в вас, ******* ватных, украинского, кроме паспорта и места регистрации?

Но отвечу.
Есть несколько вариантов. Самый простой - вместе с жизнью.
Несколько сложнее, но можно поразить недограждан в правах, как в Балтии при помощи закона. Можно даже совместить вариант 1 и 2:
- докажешь, что украинец - проголосуешь.
- не докажешь - получишь звезды или билет в загробную жизнь.

Некоторые называют это этническими чистками, но мне больше нравится инфильтрация нежелательных элементов.
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Зеленое лайно натуральнее. Факт. Вонь неистребимая.
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Регулярно пробуешь его ты и тебе подобные Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 8372
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зебіли встралися на міцевих виборах, вирішили перемогти через електронне голосування
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Ви б, тварі,спочатку пенсію нормальну заплатили б бабусі,яка весь вік проішачила в селі на фермі,а тепер отримує копійки за свою працю,і не знає,як звести кінці з кінцями.Може,тоді б вона і купила собі смартфон,та і проголосувала б проти всіх вас,козлів...
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а міністерство обісраних трусів та жимжимів зеленського коли вже буде?
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Я так понял, зеленое дерьмо планирует править вечно. ******** бюллетени в бумажном виде считал как надо, а уж смс-ки с телефонов - это будет конец света. Они насчитают. Витаю, зебилы!
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ЗЕбилы, если вы воспользуетесь е-голосованием, то уже никогда не сможете сказать "я за ЗЕ не голосовал". Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 4482
Масоны и прочие мировые закулисы будут знать о вас всьооооо... И рано или поздно они придут за вами, вашим мешком картошки и вашей сраной переоформленной евробляхой.
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...придут за вами, вашим мешком картошки и вашей сраной переоформленной евробляхой...
Так мешок картошки лучше чем ничего, да и евробляха полюбому получше будет новых ланосов и вид. Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 9102 Да и потом, а зачем нужно говорить, что "я за ЗЕ не голосовал"? В чем смысл то? Если голосовал, то зачем скрывать?
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Так я ж и говорю.
Бойтесь за свой нищебродский скарб. Мировая закулиса хочет отобрать у вас ваши засраные портки и все, шо непосильным трудом нажито.
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А я тебе скажу зачем скрывать.

Лично я бы здорово проредил 73%. Дешевый планктон - это хорошо, но не в таком количестве и он не должен иметь прав.
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А на 0.888 будут умножать или делить? Или это зависит от обстоятельств?
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Це якийсь іопаний сюр: в країні де 40% населення ходить хєзати в будку з діркою в землі і отримує пенсію 55 доларів впроваджують якесь нахєр нікому не потрібне "е голосування". Тепер толпойопи замість ЗЕ *********** оберуть собі зовсів віртуального "Е" ***********...
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Да норм зачем выборы устраивать, конституционную измените и все
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да что там придумывать, даже Африка голосует по отпечаткам пальца, а мы в ВР с парой сотней ляшков разобраться не можем - да и Дубилет вроде как со своим смартфончиком уволен
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И все-таки ЗЕ пацан еще совсем. Не хватает в нем смелости шоле.
Голосование, воло...бание... К чему вся эта фигня, когда можно проще?

***** вот просто придумало обнулить себе президенский срок и все.
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Так скоро и Зє! до такого може дійти - усі ці нєдорослі мають комплекс Наполеона Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 3399
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Не успеет. Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 4564
Тут все несколько сложнее и все надежды ЗЕбанария на Авакова, "преданность" которого кому-либо, кроме себя любимого, весьма спорна.
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Каждая СИМ-карта проголосует только один раз.
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Причем именно каждая, но так, как надо.
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Кто больше СИМ-ок купит, тот и победит.
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"Стежте за новинами та ставте..." хрест на "Я иду на один срок...". Бл@дь, невже це на часі? Невже це найголовніше на сьогодні? Чомусь німці від цього відмовились попри усю їх законослухняність. Ну, тичуть нам у вічі досвід Естонії - так тої Естонії, як пів Києва. Ну, нахєра воно нам заразМінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 8996
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******** Кидалов. Много горя принес своими "**********", *****...
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Эта беспринципная мразь накручивала голоса тупому Чивокуне...
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вот и моника работает над обнулением своих президентских сроков.
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Та да...а сим-карт в Украине раза в два больше чем населения...и раза в четыре больше чем количество избирателей...
157 процентов бубочке гарантированы..
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внедрением е-голосования чи Зе-голосования?.. Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 1008
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