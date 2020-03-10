 Кабмин назначил Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Об этом Кухта написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины. Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам", - заявил он.

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