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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11819) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (16) Кухта Павел (2)

 Кабмин назначил Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Кабинет министров Украины назначил замминистра Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом Кухта написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины. Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам", - заявил он.

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Кабмин назначил Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180456
 
 
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надеюсь он школу уже закончил и может покупать пиво
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Что-то пошла эра И.О. Второй за день. Никто из вменяемых не хочет мараться, берут что под рукой и типа на "испытательный срок".
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сио- наше все(случайно исполняющие обязанности)
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Ключевое слово " тимчасове виконання обов'язків" тоесть это не нормальный министр.. А кусок говна. Конец пришел сельскому хощяйству...
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ещё один самокатчик с новым всем лицом
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Оце воно на хвото Кухта? Та воно ж ще молокосос незайманий, куди воно в міністи лізе?
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В каждом правительстве должен быть свой ктулху
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А як одна людина може одночасно займатись проблемами сільського господарства,тогрівлі та розвитком економіки? Чи зєльоним пох?
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Реформу "продать всё" тяжело провалить. Так посмотришь в лицо, и сразу возникает подозрение, что мозг у него такой же гладкий, как и щёки.
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От мамкиной груди оторвали єтого крутого ЗЕ специалиста
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"Уряд" з великої літери пишуть, коли він так офіційно називається, як, наприклад, у кацапів: "Правітєльство Удмуртскай Республікі".
В Україні офіційно ніяких урядів немає, а є Кабінет Міністрів, так шо з великої літери його писати не треба.
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Шо такое? Никто не соглашается?

Пытаются оставить в новом кабмине людей Маркаровой?! Типа это должно произвести впечатление на МВФ?

Но там же не идиоты сидят...

Вопрос зачем это нужно Кухте...
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