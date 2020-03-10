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 Происшествия, За рубежом
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 Во время операции в Идлибе уничтожено 8 новейших ЗРК "Панцирь" российского производства, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ликвидировала в сирийской провинции Идлиб восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Sabah.

"Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО", - сказал турецкий лидер.

5 марта президент Турции Эрдоган провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемирие между Россией и Турцией - временное, - Der Spiegel

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Турция 1 марта объявила о начале операции "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада, поддерживаемого Россией.

2 марта министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.

Также на Цензор.НЕТ: Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3180455
 
 
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та путинская жопа от постоянных копняков ботинком Эрдогана уже вся в грязи и пыли
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В ордло кацапи теж привезли панцирі, а ми в 2018 закупили точно такі ж безпілотники у Ердогана... І де результат?
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Пенсии рабсиян сгорели вдали от родины)
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интересная статистика.

если это правда, то этот пепелац с ракетами и пушками не может защитить даже самого себя

По данным известных контрактов, цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет от 13,15[2] до 14,67[25] миллионов долларов США.
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и в каждом было по 3 рассеянина (не бармалея же)



итого: минимум 18 двухсотых
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Турки публічно принизили Росію - показали наскільки нікчемні їх ЗРК за мільйони доларів (Відео)

Туреччина оприлюднила відео, де зафіксовано знищення та викриття розпіарених Росією ЗРК. Ми бачимо, що турецькі БПЛА вільно знищують та літають над російськими зразками ППО за мільйони доларів, а вони їх просто не помічають!
Відео супроводжується красномовним текстом: "Багато країн платять мільйони доларів за російські системи ППО, але вони виявилися марними в реальних бойових діях". За словами Еродагана, тільки в Ідлібі Туреччина знищила 8 Панцир-С1.https://youtu.be/c_XyHs2cyeQ
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Путину нужен мир с Турцией для войны на Украине. Поэтому он открыл небо над Сирией.
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Жаль что турки прекратили пинать казломордых. Весело было.
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фейк. как же их можно было уничтожить если ихтамнебыло. они ещё до отправку в сирию все 8 уволились.
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Президент Турции ***** Эрдоган заявил, что якобы предложил российскому лидеру Владимиру Путину участвовать в разработке нефтяных месторождений в САР для помощи сирийской экономике.Эрдоган сообщил турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Брюссель, что сказал Путину: «Давайте мы объединим усилия, и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию». По его словам, Путин ответил: «Возможно».По сути идет речь о дерибане сирийской нефти.
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Сколько там винторогий обслуги в той аудиотехнике?
Вот и умножаем на восемь. Лепота)))
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«Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет от 14,15 до 15,67 миллионов долларов США.

Это стоимость хорошей школы или больницы или небольшого хорошего стадиона типа стадиона ФК Шериф.
Во время операции в Идлибе уничтожено 8 новейших ЗРК "Панцирь" российского производства, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 4006
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Палица когда пришел в Луцк, обещал построить по этому проекту стадион для ФК Волынь, но как всегда обманул.
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Зато теперь кацапские недобитки отыгрываются на украинском дамбасе, отстреливая наших беспомощных солдат
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Что касается потерь то как обычно привирают обе стороны, сирийские власти тоже заявили о уничтожении 20 турецких беспилотников и аж 6000 боевиков подконтрольных Турции.
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Можно хоть про 8000 уничтоженных панцирей заявлять. Толку то? Реальные факты таковы что обученные и вооруженные кацапами сирийцы нанесли туркам ряд поражений выбив их из ряда городов и Эрдоган был вынужден лететь к педофилу договариваться уже по новой в более не выгодных для турков условиях.
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с рашистом договариватся о мире ,сразу нужно быть готовым,что укусит как подлая собака турок понимет а "зе" поет рашистский шансон куйлу" я в глаза Твои смотрю,,," а тот тем временем после разведения -убивает
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