 Во время операции в Идлибе уничтожено 8 новейших ЗРК "Панцирь" российского производства, - Эрдоган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Sabah.
"Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО", - сказал турецкий лидер.
5 марта президент Турции Эрдоган провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Турция 1 марта объявила о начале операции "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада, поддерживаемого Россией.
2 марта министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.
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если это правда, то этот пепелац с ракетами и пушками не может защитить даже самого себя
По данным известных контрактов, цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет от 13,15[2] до 14,67[25] миллионов долларов США.
итого: минимум 18 двухсотых
Туреччина оприлюднила відео, де зафіксовано знищення та викриття розпіарених Росією ЗРК. Ми бачимо, що турецькі БПЛА вільно знищують та літають над російськими зразками ППО за мільйони доларів, а вони їх просто не помічають!
Відео супроводжується красномовним текстом: "Багато країн платять мільйони доларів за російські системи ППО, але вони виявилися марними в реальних бойових діях". За словами Еродагана, тільки в Ідлібі Туреччина знищила 8 Панцир-С1.https://youtu.be/c_XyHs2cyeQ
Вот и умножаем на восемь. Лепота)))
Это стоимость хорошей школы или больницы или небольшого хорошего стадиона типа стадиона ФК Шериф.