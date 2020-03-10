 Договоренности по обмену пленными с РФ должны быть обнародованы, общество должно знать, на каких условиях он будет происходить, - нардеп от "ЕС" Чийгоз

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Ахтем Чийгоз.

"К сожалению, мы слышим только об этом процессе, который они называют обменом, но на каких условиях он будет происходить мы узнаем потом", - отметил нардеп.

По его словам, договоренности по обмену должны быть обнародованы, поскольку без публичности есть угроза того, что в очередной раз состоится позорный заговор и Россия так же, как и в прошлый раз освободит украинцев в обмен на выполнение своих условий.

"И это было таким позором. В первую очередь - это унижает саму борьбу наших политзаключенных. ... Вообще какой может быть обмен политзаключенных? Нужно дальше дожимать врага", - подчеркнул Чийгоз.

"Если ты идешь на уступки врагу, которого в мире считают преступником, и Гаагский трибунал является ярким примером, на что не надеялась банда Путина. Но он начался. И сейчас - это тест. Или ты со всем миром считаешь, что это преступник, который напал на нашу страну, или - ты его адвокат", - заявил Чийгоз.

Нардеп отметил, что сейчас обмены с политзаключенными - это также тест.

"Сейчас, я считаю, что президент Зеленский, как и президент Макрон, осуществляет адвокатство для Путина", - подытожил Чийгоз.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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