 Печерский райсуд избрал нардепу от "ЕС" Федыне меру пресечения в виде личных обязательств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Следственный судья принял решение удовлетворить ходатайство частично. Применить к Федыне Софии Романовне, народному депутату Украины, меру пресечения в виде личного обязательства", - сказала судья Кристина Константинова.
Также суд возложил на Федыну следующие обязанности: являться по требованию к следователю, прокурору, суда; информировать следователя, прокурора, суд об изменении места жительства, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда.
В то же время суд отказался обязать Федыну сдать на хранение свои документы для выезда за границу, поскольку признал обоснованным утверждение о том, что это ограничит ее депутатские полномочия.
Срок действия постановления - до 12 апреля.
Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.
5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.
27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Про це суддя оголосила під час судового засідання, трансляцію ввів "Прямий".
Перераховуючи матеріали справи, суддя, крім всього іншого, назвала також і копію заяви потерпілого.
Також про це написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат України VIII скликання, телеведучий Сергій Висоцький.
"Суддя щойно оголосила, що в матеріалах справи є заява Зеленського В.О. Це правда, воно існує. Так, Президенту не було чим більше зайнятися, окрім як бігати по кабінетах ДБР і писати заяви на дівчат", - повідомив Висоцький.
https://prm.ua/zelenskiy-osobisto-napisav-zayavu-na-fedinu/
скоро пересажают всех депутатов независимых и с достоинством.., а холопов без защиты начнут на конюшнях сечь....
все как добивался мудрый нарид будет...
Stepan Klimov
Зараз обільно строчать, що президента треба посадить. То ви ж знаєте хто і за що сяде, правда ж?
а ты чо,жел.дор. пту заканчивал?смотрю,в переводе стрелок хорошо кумекаешь
я потом протрезвею попробую расшифровать
Ей запрещают подавать в ЕСПЧ?
Stanislau Stognij 25% - седьмая раса
@StasSt
·9 ч
Привет водителям украинских маршруток - сраных барыг с шансоном внутри салона.
Солдатка хотела заплатить. Продавец сказал, с солдат денег не беру. Это Израиль, детка!
Гордость.
https://twitter.com/i/status/1237124855780249603