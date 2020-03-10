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 Политика Украины
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Все про:суд (22949) мера пресечения (99) Федына София (32)

 Печерский райсуд избрал нардепу от "ЕС" Федыне меру пресечения в виде личных обязательств

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату фракции "Европейская солидарность" Софие Федыне меру пресечения в виде личных обязательств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Следственный судья принял решение удовлетворить ходатайство частично. Применить к Федыне Софии Романовне, народному депутату Украины, меру пресечения в виде личного обязательства", - сказала судья Кристина Константинова.

Также суд возложил на Федыну следующие обязанности: являться по требованию к следователю, прокурору, суда; информировать следователя, прокурора, суд об изменении места жительства, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда.

В то же время суд отказался обязать Федыну сдать на хранение свои документы для выезда за границу, поскольку признал обоснованным утверждение о том, что это ограничит ее депутатские полномочия.

Срок действия постановления - до 12 апреля.

Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дестабилизация не является моим интересом. По выдвинутым мне обвинениям можно посадить полстраны, - нардеп от "ЕС" Федына

Источник: https://censor.net.ua/n3180449
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленський - не мужик. Крапка.
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Так что,зеля лично писал заяву на Федину? Это таки позорняк.
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помню как тут все жаждали отмены депутатской неприкосновенности. ну що? здобули, малята? Печерский райсуд избрал нардепу от "ЕС" Федыне меру пресечения в виде личных обязательств - Цензор.НЕТ 9847
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Так что,зеля лично писал заяву на Федину? Это таки позорняк.
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Ну он же мог лично поссориться с Гончаренко .
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оно вообще не умеет держать удар. сопля есть сопля.
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я не знаток блатного лексикона. а если на общелитературном, то это не мужское поведение.
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За такий зашквар спитати з цього чепушили як з гада, падло буду. Весло з діркою подарувати - та під шконар або на обіженку, вік волі не бачити.
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У матеріалах суду по справі погроз життю президенту України Володимиру Зеленському було оголошено що він особисто написав заяву на народного депутата від "Європейської Солідарності" Софію Федину
Про це суддя оголосила під час судового засідання, трансляцію ввів "Прямий".
Перераховуючи матеріали справи, суддя, крім всього іншого, назвала також і копію заяви потерпілого.
Також про це написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат України VIII скликання, телеведучий Сергій Висоцький.
"Суддя щойно оголосила, що в матеріалах справи є заява Зеленського В.О. Це правда, воно існує. Так, Президенту не було чим більше зайнятися, окрім як бігати по кабінетах ДБР і писати заяви на дівчат", - повідомив Висоцький.
https://prm.ua/zelenskiy-osobisto-napisav-zayavu-na-fedinu/
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Якби рояль міг говорити - сказав би "хлопці, ви про що? Який там мужик? Ви ту цюцюрку бачили?" Печерський райсуд обрав нардепці від "ЄС" Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань - Цензор.НЕТ 111
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помню как тут все жаждали отмены депутатской неприкосновенности. ну що? здобули, малята? Печерский райсуд избрал нардепу от "ЕС" Федыне меру пресечения в виде личных обязательств - Цензор.НЕТ 9847
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так отож...
скоро пересажают всех депутатов независимых и с достоинством.., а холопов без защиты начнут на конюшнях сечь....
все как добивался мудрый нарид будет...
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Зеленский очень слабый лидер! В попытке усидеть на двух стульях его скоро возненавидит и вата и вышивата.. уверен что годик и от его рейтинга вообще ничего не останется.
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дать ему ещё годик? а може 100 дней хватит?
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Его и так все ненавидят.Есть президенты,которых ненавидишь,но есть за что уважать.А тут только брезгливость.Якэсь воно неудачно и брыдке.
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А в нього нема вибора, об'єднуючої ідеї він не родив, а перехід на один бік для нього неможливий.
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Знаєте, народ, а мені подобається ці рішення суду (по Марусі і Федині)...Бо буде концерт на судовому засіданні з-за участі головного героя 95-го кварталу по справі, як він обісрався...
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у меня тоже была такая мысль. ибо если кого-то публично обзовут сцыклом, самое глупое, что он может сделать, так это подать в суд. в этом суде тезис про сцыкло будут полоскать долго и вдохновенно.
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этот балаган ещё покажут на весь Мир. и после такого даже правительство Гондураса откажется пожимать ему руку.
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Чому "даже"? І Гондураса, і Мексики, і решти країн того регіону. Латиноси хлопці суворі, поважають чоловічий кодекс честі та принципово зневажають таких сцикливих лохів.
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ну ведь ты еще не сидишь.. а ведь давно пора.. добрый все таки у нас президент, согласись
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Stepan Klimov

Зараз обільно строчать, що президента треба посадить. То ви ж знаєте хто і за що сяде, правда ж?

Печерский райсуд избрал нардепу от "ЕС" Федыне меру пресечения в виде личных обязательств - Цензор.НЕТ 8266
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тема ваще то про ампиратора любимой тобой расеюшки...
а ты чо,жел.дор. пту заканчивал?смотрю,в переводе стрелок хорошо кумекаешь Печерський райсуд обрав нардепці від "ЄС" Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань - Цензор.НЕТ 8479
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чо,жел.дор. пту...

я потом протрезвею попробую расшифровать
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Зеленський тікі рік просрав, Порошенко - цілих 5.. то хто має перший сісти?
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Зеле надо усилить охрану. Кровавый жнец Федына вырвалась из темницы.
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Тепер його кортеж буде довжиною кілометрів 5-10 і в кожній машині буде пачка куленепробивних памперсів Печерський райсуд обрав нардепці від "ЄС" Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань - Цензор.НЕТ 5590
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зЄлене - ти ссикливий гандон.....2024 рік не за горами - запамятай це , і можеш теж вважати це ПОГРОЗОЮ...
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Це повністю дебільна політична справа, яка могла би знизити рейтинг Зе, якщо він є взагалі Печерський райсуд обрав нардепці від "ЄС" Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань - Цензор.НЕТ 5442
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так крім нього рейтинг більше нема кому нараховувати
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І знову Печерський суд. І знову судять патріотів, волонтерів, захисників України. І хто судить!? Уклоністи від служби в ЗСУ, ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ ВІД АГРЕСОРА, ТІ ХТО ТІКАВ ПО КУЩАХ ВІД ВІЙСЬКОВИХ КОМІСАРІАТВ ЩОБ ТІЛЬКИ НЕ ПРИЗВАЛИ.ГАНЬБА! А УКЛОНІСТ ЗІЦПРЕЗИДЕНТ ШО ОБМОЧИВСЯ ВІД ПОГРОЗ ДВОХ ДІВЧАТ!? "ПРЄЛЄСНО", МАТИ ТАКОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА.
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Интересно, Порошенко будет такие заявы писать? Надеюсь, что начнет! В первую очередь на коломойского
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Фу! Фу-у-ууууу! Віслюк - ти не мужик! Ти ЛІХ! Фуцен *******! Фу-у-ууу! Печерський райсуд обрав нардепці від "ЄС" Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань - Цензор.НЕТ 3061

Печерський райсуд обрав нардепці від "ЄС" Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань - Цензор.НЕТ 320
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Цікаво, зеботи розуміють, що якщо Федина подасть в ЄСПЛ, то по-перше, зіб'є величезну компенсацію, а, по-друге, цей судовий процес зганьбить нашого гаранта на весь світ??
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Так, в чем проблема?
Ей запрещают подавать в ЕСПЧ?
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Stanislau Stognij 25% - седьмая раса

@StasSt

·9 ч

Привет водителям украинских маршруток - сраных барыг с шансоном внутри салона.

Солдатка хотела заплатить. Продавец сказал, с солдат денег не беру. Это Израиль, детка!

Гордость.

https://twitter.com/i/status/1237124855780249603
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Оставьте эту жлобиху с рэм-базы. Для неё это единственный шанс хайпануть и поднять зп у пороха.
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у Порошенко піднімають зарплату лише тим, хто 500 раз встигне за день написати на форумі слово ЗЕБІЛ Печерський райсуд обрав нардепці від "ЄС" Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань - Цензор.НЕТ 9676
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"Печерский суд" звучит как "Цирк на Евбазе"
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Шутки шутками, а ЗЕлупок с момента появления этой записи в соцсетях сцытся на фронт ездить и на людях появляется только в бронике при условии, что на несколько километров вокруг нет никого, кроме его охраны. Печерський райсуд обрав нардепці від "ЄС" Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань - Цензор.НЕТ 192
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