 Продажа "Проминвестбанка" не противоречила действующему законодательству, - замминистра юстиции Лищина

Об этом сообщалось на официальном сайте биржи ПФТС, передает "Дело" со ссылкой на LegalHub.

Согласно сообщению, цена продажи пакета составила 268 млн 709 тысяч 960 грн за 5080310373 акций. Однако позже в СМИ появилось заявление российского банка ВЕБ.РФ, что продажа украинской "дочки" является нарушением норм международного права, а ВЕБ.РФ намерена оспорить продажу в иностранном суде. Основанием является якобы решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи "Проминвестбанка" в Украине, пишут Українські новини.

Заместитель министра юстиции Украины, Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина прокомментировал возможный запрет продажи акций на основании решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года.

"В рамках подготовки к рассмотрению арбитражного иска ВЕБ.РФ к государству Украина о компенсации убытков, решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 по ходатайству ВЕБ.РФ Украина была обязана воздержаться от принудительной реализации акций "Проминвестбанка", владельцем которых является ВЕБ.РФ", - сказал он.

Он добавил, что промежуточное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года о принятии мер обеспечения иска по своей сути является решением международного коммерческого арбитража не подлежащим признанию на территории Украины в порядке, предусмотренном главой 3 раздела IX Гражданского процессуального кодекса Украины.

Согласно разделу IX ГПК ​​Украины, решение международного коммерческого арбитража (далее - МКАС) является обязательным для выполнения только и исключительно после его признания на территории Украины и предоставления разрешения на его исполнение компетентным судом по результатам рассмотрения соответствующего заявления. Одним из условий для предоставления разрешения на исполнение решения МКАС является его окончательность. Судебное решение компетентного украинского суда о предоставлении разрешения или отказе в таком разрешении на выполнение решения международного коммерческого арбитража на территории Украины вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование или завершение апелляционного пересмотра.

ВЕБ.РФ подал в Киевский апелляционный суд заявление о признании на территории Украины решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года. Заявление ВЕБ.РФ принято к рассмотрению, делу был присвоен №824/178/19. Постановление Киевского апелляционного суда от 18 декабря 2019 года рассмотрение дела № 824/178/19 было приостановлено до рассмотрения Стокгольмским арбитражем ходатайство государства Украина от 21 октября 2019 года об отмене арбитражного решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года.

"Утверждение о существующем запрете проведения торгов на основании решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года не соответствует действительности, поскольку такое решение не прошло процедуру его легализации на территории Украины и не является обязательным для третьих лиц и государственных органов, - пояснил Иван Лищина.

По состоянию на 4 марта 2020 года информация об отказе в удовлетворении ходатайства государства Украина от 21 октября 2019 года об отмене арбитражного решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года официально не подтверждена, текст соответствующего решения отсутствует, заявление о возобновлении производства по делу № 824/178/19 Киевского апелляционного суда не подавалась и им не рассматривалась. Таким образом, на 4 марта 2020 года рассмотрение дела № 824/178/19 остановлено, рассмотрение заявления ВЕБ.РФ о признании на территории Украины решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 августа 2019 года не завершено судом первой инстанции, а решение МКАС не признано на территории Украины и ни стало обязательным для исполнения. Сейчас информация о покупателях акций банка отсутствует.