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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22949) мера пресечения (99) Федына София (32)

 Дестабилизация не является моим интересом. По выдвинутым мне обвинениям можно посадить полстраны, - нардеп от "ЕС" Федына

Народный депутат Украины фракции "Европейская солидарность" София Федына не согласна ни с выдвинутым ей подозрением, ни с необходимостью избрания ей меры пресечения в виде личных обязательств, считая уголовное преследование политическим.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая в судебном заседании Печерского районного суда Киева по избранию ей меры пресечения, Федына заявила, что она не соглашается ни с подозрением, ни с ходатайством об избрании ей меры пресечения по выдвинутым Государственным бюро расследований обвинениям.

"Это дело, наверное, не имело бы никакого продолжения, если бы не политическая воля и не политический заказ", - сказала парламентарий, добавив, что если почитать и проанализировать все, что пишут в Интернете, то "наверное, можно было бы посадить в тюрьму полстраны".

Депутат подчеркнула, что главе государства следует быть благодарным за критику. "Я говорила, что если главнокомандующий будет бороться за эту страну, как лев, будет защищать ее всеми возможными способами, то я буду первая, кто станет рядом и подставит плечо", - подчеркнула Федына.

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"Никакая дестабилизация, в частности, теми способами, на которые указывает сторона обвинения, не является ни моим интересом, ни интересом людей, которые меня выбирали в Верховную Раду", - подытожила она.

Прокурор в процессе, выступая с аргументацией ходатайства, заявил, что Федына может препятствовать расследованию и попросил избрать суд меру пресечения в виде личного обязательства. Среди обязательств, которые указаны в ходатайстве, – прибывать по каждому вызову следователя, прокурора или суда, не отлучаться за пределы Киева и области без разрешения следователя и прокурора, сдать паспорта для выезда за границу.

Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3180440
 
 
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Дестабилизация не является моим интересом. По выдвинутым мне обвинениям можно посадить полстраны.

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Надо бы завести уголовное дело на пацанчика мечтающего вешать украинцев.
Предатель должен сидеть в тюрьме!
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На кол продажный пещерный суд! Зелёную власть туда же!
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Из-за этой Федыны главком уже полгода вынужден в бронепамперсе ходить. Доколе!
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т.е. ты поддерживаешь проросийский курс вислюка оманського: отвод ВСУ и сдачу Украины - кремлю, торговлю на крови с рашкой, "12 шагов " по сдаче Украины, пуск воды в Крым, примерение с рашкой, прощение убийства украинских граждан, выплату компенсаций боевикам рашки, договорняки с фуйлом и всего того, что делает зеленский, с погонялом чинарик?
ДА или НЕТ?
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т.е. угрожать убийством главе государства это политические преследования? в США бы уже пожизненное имела, а тут с ней цацкаются.. беззубая власть.. только мечом и огнем можна навести порядок в этой стране.. але нема свого гетьмана.. останнім був Хмельницький але й той москалям продався
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А чем, если не секрет, она собиралась убить этого...как бы сказать...главу государства?
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алфавиту не обучаю и пальцы на руках не наращиваю .. букварь у гугль в помощь Дестабилизация не является моим интересом. По выдвинутым мне обвинениям можно посадить полстраны, - нардеп от "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 9438
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зеленский призывает к убийству украинцев:
Дестабілізація не є моїм інтересом. За висунутими мені обвинуваченнями можна посадити пів країни, - нардепка від "ЄС" Федина - Цензор.НЕТ 9018
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никто зелёной сопле не угрожал убийством.
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Есть один гетьман. Но далеко. В Северной Корее.
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Тебе бы больше всех стоило бояться огня и меча.
Сопутствующими случайными жертвами всегда становятся дебилы.

ПыСы: Ты Альпачино, Дениро и Бреду Питту расскажи про пожизненное. Бо они как-то после оскорбления президента США прекрасно чувствуют себя на свободе.
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оскорбление - не угроза жизни.. или плохо разбираешься в понятиях?
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А ви покажіть, де конкретно вона прямо погрожувала вбивством?
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процитируй эту угрозу. Дестабилизация не является моим интересом. По выдвинутым мне обвинениям можно посадить полстраны, - нардеп от "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 6301 или я могу.
"кто-то считает, что он бессмертный?"
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Дестабилизация это когда тупорылая власть опускает в один день гривну, в такт рашистскому рублю...
Рубль упал на 6-8% из за падения цены на нефть и конченная власть у нас решила опустить гривну на 4-5% за один день...
Хоть и война с рашкой, но гривна упорно привязана к рашистскому рублю и товарооборот с рашкой большой...
Кому война а кому мать родная.
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Она и не прекращалась... Ну можно же было за 6 лет войны, свести к минимуму торговлю с агрессором рашкой или вообще прекратить...
Так нет же, и дальше торгуем на крови...
В нормальной стране, всех кто торгует с агрессором уже давно прижали... А ещё лучше к стенке..., что бы другим было не повадно.
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Учитывая, шо рейтинг ЗЕбанария за пару месяцев уперся в пол, за, мягко говоря, особо лютую нелюбовь к нему уже надо сажать гораздо больше половины Украины.
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ВОТ ТАК СТАЛКИВАЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СВОБОДОЛЮБИВАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ : присущая Западной Украине с МАЛОРОСИЙСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТЬЮ КРИВОГО РОГА
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Баба базарная, поменьше языком нужно трепать.
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А тебя явно на выборы пускать не стоило.
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Как простой обыватель могу Федыне четко разъяснить , если она не понимает того что в её статусе депутата - деловара она вообще не имела никакого права ляпать эту гадость.
Что насчет простого люда , то это другой разговор вообще уже. Еще раз повторю она в статусе ДЕПУТАТА и не имела права своим помелом такое говорить тогда.
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голословненько. ссылка на норму права буИт?
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Ты высеры членов и влагалищ СН давно видел?

Им расскажи, что они могут, а что нет в статусе депутата.
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Зе на днях заявив, що хоче вішати? По-моєму, це більш жорстка заява, ніж у Федини...
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а до этого угрожал лично развозить "больных" из Уханя домой к нардепам.
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"такое" - это какое? процитируй, что-ли. Дестабілізація не є моїм інтересом. За висунутими мені обвинуваченнями можна посадити пів країни, - нардепка від "ЄС" Федина - Цензор.НЕТ 6526
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Зеленский ведет ту же политику что и Янукович. Либо он такой же умный, либо у них одна методичка на двоих.
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Не надо пол страны, а таких, как ты, не помешало бы.
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Зеленський - це не український гумор.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
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"трусус-боягузникус"(с) - такой позорной "влады" Украина еще не видела...
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Да посадить уже её! Для её же безопасности.Язык-помело!.Без ума и тормозов!
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я бы 73% слово "ум" запретил употреблять вообще. ибо они без понятия, что это такое.
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Ишак хочет показать, что он может засадить любого за любой пустяк. В реальности только показывает, насколько прогнила система, и какой он редкостный дебил.
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"Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Т.е. самый зебильный суд сейчас будет доказывать, бессмертен Зеля или нет. Дестабилизация не является моим интересом. По выдвинутым мне обвинениям можно посадить полстраны, - нардеп от "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 1340
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какая харрошая мысль. нужно провести эксперимент: бросить бубочку в топку... Дестабилизация не является моим интересом. По выдвинутым мне обвинениям можно посадить полстраны, - нардеп от "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 4894
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Какое все таки СЦЫКЛО воспитала мама Рима и криворожская улица....
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все кто защищал либо защищает Украину от кацапско-фашистских оккупантов - личные враги тупорылого квартального сцикуна. глубо было ожидать от малороского шута, который всю свою карьеру обсерал Украину и все украиское иную позицию.
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ну, не пол страны, а процентов 10, Фыдына сильно преувеличила
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Зеленський своєю заявою показав себе перед суспільством як боягуз. Яка ганьба! Головнокомандувач!
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У мене перша вища освіта - філологічна (червоний диплом, як у Шевченка). Так от, як професіонал-мовознавець, заявляю, що не бачу погроз у фразі Федини. Якщо хтось вирішив порушити проти неї справу за цей вислів, значить він, на мою думку, просто не володіє українською мовою на достатньому рівні, щоб зрозуміти відсутність погроз у даній фразі.

P.S. Якщо що, я не голосував за політичну силу Федини, бо підтримую націоналістів)
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Пардон, червоний диплом в КНУ ім. Шевченка - кращому вузі України (якщо хто не знає).
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