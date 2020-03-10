 Дестабилизация не является моим интересом. По выдвинутым мне обвинениям можно посадить полстраны, - нардеп от "ЕС" Федына

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая в судебном заседании Печерского районного суда Киева по избранию ей меры пресечения, Федына заявила, что она не соглашается ни с подозрением, ни с ходатайством об избрании ей меры пресечения по выдвинутым Государственным бюро расследований обвинениям.

"Это дело, наверное, не имело бы никакого продолжения, если бы не политическая воля и не политический заказ", - сказала парламентарий, добавив, что если почитать и проанализировать все, что пишут в Интернете, то "наверное, можно было бы посадить в тюрьму полстраны".

Депутат подчеркнула, что главе государства следует быть благодарным за критику. "Я говорила, что если главнокомандующий будет бороться за эту страну, как лев, будет защищать ее всеми возможными способами, то я буду первая, кто станет рядом и подставит плечо", - подчеркнула Федына.

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"Никакая дестабилизация, в частности, теми способами, на которые указывает сторона обвинения, не является ни моим интересом, ни интересом людей, которые меня выбирали в Верховную Раду", - подытожила она.

Прокурор в процессе, выступая с аргументацией ходатайства, заявил, что Федына может препятствовать расследованию и попросил избрать суд меру пресечения в виде личного обязательства. Среди обязательств, которые указаны в ходатайстве, – прибывать по каждому вызову следователя, прокурора или суда, не отлучаться за пределы Киева и области без разрешения следователя и прокурора, сдать паспорта для выезда за границу.

Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.