 Сегодня в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщили в ведомстве, у пациента есть признаки инфекционного заболевания.
Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находится три человека.
В ведомстве также напомнили, что результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными.
""В феврале в Днепропетровской области прошло совещание по борьбе с коронавирусом. Итоги такие:
- тестов на коронавирус нет;
- запасов сильных антибиотиков нет;
- защитных костюмов для медиков нет;
- аппаратов для искусственной вентиляции легких в "скорые" почти нет;
- на область всего 180 боксов для инфекционных больных;
- зона обсервации подозреваемых на вирус - в 100 км.
Обсудили и решили - мыть руки с мылом. В общем, довольно типичная картина. А как иначе? Бюджет не выполняется, денег нет на текущие потребности..."
В эпицентре в Китае, численность заражённых вирусом уже идёт на спад...
Через месяц и в Европе пойдёт на спад...
А так как мы отстаём на месяц от той же Европы, то у нас пик эпидемии вируса будет где то через месяц или два, а потом на спад пойдёт.
В одной Италии +100
Очень оптимистичный прогноз...
Даже у немцев уже начали умирать.
Так что сколько народу "пойдет на спад" вместе вирусом прогнозировать очень неблагодарно. Однозначно одно - очень много...
Эксперты Австралийского национального университета подсчитали, что по лучшему сценарию жертвами коронавируса станут 15 млн человек.
Об этом пишет Business Insider.
В целом, эксперты разработали семь сценариев развития коронавируса за пределами Китая.
Даже при самом благоприятном сценарии, по мнению австралийских ученых, смертность от вируса составит 15 млн человек, а глобальный ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов.
Читайте также:
По наихудшему сценарию, смертность составит 68 млн человек, а глобальный ВВП потеряет не менее 9 трлн долларов.