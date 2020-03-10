 Сегодня в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в ведомстве, у пациента есть признаки инфекционного заболевания.

Таким образом, с подозрением на коронавирус в больнице сейчас находится три человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы попросили помощи ВОЗ в лечении больного с коронавирусом, - Черновицкая ОГА

В ведомстве также напомнили, что результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными.