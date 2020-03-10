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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1284) партия (466) Корниенко (155)

 "Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил во время круглого стола "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы".

"К чему я бы призвал, пока это морально... Но, может, это на уровне закона сделать - не использовать местную топонимику в названиях партий. Потому что "Партия Черкасчане", "За Луганщину", "За Крым", за то, за то, - здесь уже есть намек на определенную центробежность", - отметил Корниенко.

Он добавил, что может действовать условная местная партия "Родной город", которая будет действовать, скажем, в Полтаве или Черновцах.

"Но такие намеки на отцентрованнность в названиях - я бы их все-таки избегал", - добавил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Местные выборы с "проблемой безопасности" на линии разграничения могут отсрочить, - "слуга народа" Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3180433
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо жителям Кривбаса
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Це вже навть не "аншлаг". Це повний аншлюс)У день народження Шевченка канал 112 Україна показує концерт Винокура, який пропонує розчленувати Україну. Створено програму, як повідомляє YouTube коштом уряду агресора. Справді, перед коаліцією партії "Слуга народу" і ОПЗЖ, які разом голосували за зняття уряду і генпрокурора таких ефірів у нас не було. Будемо реагувати в межах закону.

"Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность" - Цензор.НЕТ 8810
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а я давно об этом говорил тоже, название Партия Регионов само по себе ни о чем не говорит, ей нужно было называться Партия Ваты или Партия областей УССР или Партия Рожденных в СССР и т.д.
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Це вже навть не "аншлаг". Це повний аншлюс)У день народження Шевченка канал 112 Україна показує концерт Винокура, який пропонує розчленувати Україну. Створено програму, як повідомляє YouTube коштом уряду агресора. Справді, перед коаліцією партії "Слуга народу" і ОПЗЖ, які разом голосували за зняття уряду і генпрокурора таких ефірів у нас не було. Будемо реагувати в межах закону.

"Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность" - Цензор.НЕТ 8810
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та это просто предельно конкретизированные партии регионов...а корниенко призывает не нарушать маскировку "Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность" - Цензор.НЕТ 4351
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а я давно об этом говорил тоже, название Партия Регионов само по себе ни о чем не говорит, ей нужно было называться Партия Ваты или Партия областей УССР или Партия Рожденных в СССР и т.д.
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вечно украинцев в политике дерьмом кормят - "За ЕДУ", "Партия Регионов", "Слуга Народа" (изначально дебильное название)... т.д.
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а чего стоит название "Платформа за Життя"... можно подумать что все остальные партии "За Смерть"))
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Цей чорт може пояснити яка ідеологія у партії Слуга народу?
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Все зависит от направления ветра...и кто девушку кормит...
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Уявляєш? Не здатен... Весь час плітається в лібертаріанстві, ліберальності, в любовседозволеності... Хоч сам - голова партії слуг уродів! Он як!
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Вони й досі не наважуються сказати ЯКОГО народу вони слуги, а ти про ідеологію хочеш почути! Ще про програму партії спитай... Ну так, щоб пореготати
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"С-ки набрыдлые" до сих пор думают, что их считают за "слуг народных" ?..
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Та заткните уже рты этой зеленой помойке, тошно слушать их понос.
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Назвались "Слуга народа" а по факту зеленая плесень.
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А можна ще не вживати "народ" у назвах та "прості люди" в гаслах?

Бо політики так ******* прикриватися народом (навіть якщо вони до цього народу не належать), а коли починають говорити "прості люди", то виникає асоціація з бидло-люмпеном.
А взагалі треба нарешті створити політичну партію для інтелігенції і тих українців, які не дивляться телик. Назвати її Партія розумних людей, наприклад))
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