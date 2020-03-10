 "Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил во время круглого стола "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы".
"К чему я бы призвал, пока это морально... Но, может, это на уровне закона сделать - не использовать местную топонимику в названиях партий. Потому что "Партия Черкасчане", "За Луганщину", "За Крым", за то, за то, - здесь уже есть намек на определенную центробежность", - отметил Корниенко.
Он добавил, что может действовать условная местная партия "Родной город", которая будет действовать, скажем, в Полтаве или Черновцах.
"Но такие намеки на отцентрованнность в названиях - я бы их все-таки избегал", - добавил Корниенко.
Бо політики так ******* прикриватися народом (навіть якщо вони до цього народу не належать), а коли починають говорити "прості люди", то виникає асоціація з бидло-люмпеном.
А взагалі треба нарешті створити політичну партію для інтелігенції і тих українців, які не дивляться телик. Назвати її Партія розумних людей, наприклад))