 "Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил во время круглого стола "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы".

"К чему я бы призвал, пока это морально... Но, может, это на уровне закона сделать - не использовать местную топонимику в названиях партий. Потому что "Партия Черкасчане", "За Луганщину", "За Крым", за то, за то, - здесь уже есть намек на определенную центробежность", - отметил Корниенко.

Он добавил, что может действовать условная местная партия "Родной город", которая будет действовать, скажем, в Полтаве или Черновцах.

"Но такие намеки на отцентрованнность в названиях - я бы их все-таки избегал", - добавил Корниенко.

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