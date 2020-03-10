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Все про:майдан (4013) Вербицкий (46) евромайдан (6842) Луценко Игорь (180) преступления против Майдана (108)

 Задержан еще один подозреваемый в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана, - потерпевший Луценко

Правоохранители задержали подозреваемого в соучастии в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, который погиб от пыток.

Об этом написал в Facebook потерпевший по делу, бывший народный депутат Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что украинскими правоохранителями был задержан еще один человек, который подозревается в соучастии в похищении Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана, нанесении телесных повреждений и убийстве последнего. Его имя Мисливий Сергей Анатольевич", - написал Луценко.

По словам Луценко, роль подозреваемого была больше, чем "обычного титушки-пехотинца".

"Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственному похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года. Мисливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру", - написал пострадавший.

Луценко выразил уверенность, что если власть не будет препятствовать, то следствие по этому делу станет одним из самых успешных.

Задержан еще один подозреваемый в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана, - потерпевший Луценко 01

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Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3180431
 
 
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Ага. К обмену готовятся. ***** на обмен ловит наших на границе и на окупированных территориях а мы кацапов захватывавших Украину и задержанныех на границе отпускаем, а отдаем взамен убийц наших людей
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Впевнений, що нова судова система його відпустить, або обміняє.
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бейте его сейчас, а то завтра обменяют на очередного таксиста или наркомана из дыры.
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як тільки підійде час чергового обміну виловлених наших полонених, які самі, добровільно, полізли в Рашу, то Путлер топне ніжкою і наші держдіячі з ОП, тремтячими від страху руками, віддадуть йому всіх бандюганів, які вбивали і калічили дійсних героїв України і інших зрадників Батьківщини.
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Зустрів Юрія Вербицького десь коло 2-ї год. ночі на Майдані на барикаді коло ЦУМу. Це було десь на другий день після поливу беркуту коло КМДА. Він тоді з групою львів'ян приїхали на Майдан вночі зі Львова і був одітий в темну куртку-аляска з капюшоном. Ми з ним проговорили на барикаді між ЦУМом і підземним переходом десь коло 2-х годин, а потім він сказав, що підуть з товаришами в КМДА погрітись і попити чаю бо тільки з дороги. Я його добре запам'ятав, бо тоді ще подумав, що він, напевно, якийсь викладач ВУЗу, бо здався мені дуже розумною, інтелігентною Людиною, але про особисте дуже один одного не розпитували, бо ситуація тоді була тривожною і це пізня ніч. А десь приблизно через 10 днів побачив по телевізору, що його замучили до смерті... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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