EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1917  1
Материалы по теме:
Все про:эвакуация (597) Гройсман (4865) Матиос Анатолий (603) Боинг-777 Malaysia Airlines (1104)

 Гройсман лично гарантировал главе "совета ДНР" Пургину прекращение огня в обмен на проход украинских спасателей, - Матиос о начале эвакуации тел жертв МН17

В июле 2014 года после разговора первого вице-премьера Владимира Гройсмана с главой так называемого "совета ДНР" Андреем Пургиным появилась возможность начать эвакуацию тел погибших в авиакатастрофе малайзийского "Боинга" МН17.

Об этом рассказал в фейсбуке бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

По словам Матиоса, изначально с Пургиным по поводу эвакуации общался он сам, но тот отказал, сославшись на отсутствие у Матиоса статуса для ведения таких переговоров.

"Понимая безвыходность ситуации, я предложил Пургину поговорить с председателем госкомиссии по установлению причин трагедии, первым вице-премьером правительства Гройсманом... Владимир Борисович без всякого промедления и сомнений о переговорах с террористами от имени Украины гарантировал прекращение огня. В замен - немедленное прибытие спасателей ГСЧС для вывоза останков тел и решения любых проблемных вопросов, - рассказывает Матиос. - Пургин попросил время для обдумывания предложения с "коллегами". Через 5 минут (неизвестно с кем именно он советовался в это время в РФ) Пургин дал согласие на прекращение огня и проход спасателей Украины для вывоза останков тел и самолета на подконтрольную украинской власти территорию".

Экс-замгенпрокурора подчеркивает, что именно тогда "началась 5-летняя операция по установлению всех обстоятельств террористического акта против гражданского МН17".

Читайте также: Суд по делу МН17 нужен для установления справедливости, - МИД Чехии

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Также читайте: Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

10 марта в судебном комплексе Схипхола, который расположен возле аэропорта Амстердама, слушания по делу Боинга-777 Малайзийских авиалиний продолжились.

Гройсман лично гарантировал главе совета ДНР Пургину прекращение огня в обмен на проход украинских спасателей, - Матиос о начале эвакуации тел жертв МН17 01
Гройсман лично гарантировал главе совета ДНР Пургину прекращение огня в обмен на проход украинских спасателей, - Матиос о начале эвакуации тел жертв МН17 02

Источник: https://censor.net.ua/n3180429
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сам то пурген...хоть фото его гляньте, тоже мне, великий начальник. Пахом из Зел.слоника его прототип.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх