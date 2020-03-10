 Попадание наемников РФ ракетой в автомобиль украинских воинов: двое - погибших, 11 - пострадавших

Об этом сообщила журналист "1+1" Наталия Нагорная, передает Цензор.НЕТ.
"Под Песками заптуренный автомобиль. У нас точно сегодня 2 200-х, 11 пострадавших. Один точно тяжелый. В Авдеевке сейчас громко. Обкладывают окрестности из арты. Но без раненых на сейчас. Это война, крошки", - написала Нагорная в своем Фейсбуке.
"Несколько часов назад оккупационные войска из противотанковой управляемой ракеты попали в военную машину, в которой ехали наши защитники. В результате обстрела пострадали одиннадцать украинских бойцов, их эвакуировали медицинской службой. Еще двое бойцов умерли", - пишет ТСН.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Между вражеским артобстрелом (Авдеевка, Пески) и разрешением на окрытие огня - 72 минуты ! Москву на разрешение запрашивали? Ей не до вас ! У нее нефть по 35
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.