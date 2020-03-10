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 Политика Украины
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 Попадание наемников РФ ракетой в автомобиль украинских воинов: двое - погибших, 11 - пострадавших

В результате попадания наемников РФ противотанковой управляемой ракетой в автомобиль украинских воинов в районе Песков (Донецкая область) двое военных погибли, 11 пострадали.

Об этом сообщила журналист "1+1" Наталия Нагорная, передает Цензор.НЕТ.

"Под Песками заптуренный автомобиль. У нас точно сегодня 2 200-х, 11 пострадавших. Один точно тяжелый. В Авдеевке сейчас громко. Обкладывают окрестности из арты. Но без раненых на сейчас. Это война, крошки", - написала Нагорная в своем Фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны

"Несколько часов назад оккупационные войска из противотанковой управляемой ракеты попали в военную машину, в которой ехали наши защитники. В результате обстрела пострадали одиннадцать украинских бойцов, их эвакуировали медицинской службой. Еще двое бойцов умерли", - пишет ТСН.

Попадание наемников РФ ракетой в автомобиль украинских воинов: двое - погибших, 11 - пострадавших 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180428
 
 
 Топ комментарии
 
А где наш гомнокомандующий????????????? опять под кровать спрятался??????????
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Земля пухо нашим загиблим та одужання пораненим. А ще цього достатньо, щоб повернути війська звідки їх відводили.
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а оно вечером.. когда-нибудь - скажет что то "провокация"... наверное от ВСУ ("ВСУ обстреливают детсады"(с)мендель"
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Да хотя бы границы закрыть и торговлю прекратить а то ведь люди в Украине и западные партнеры видят все эти двойные стандарты про агрессию для одних и общий бизнес с прибылью для других. Нет ничего удивительного в том что эта война в украинском обществе в том числе стала крайне не популярна.
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Между вражеским артобстрелом (Авдеевка, Пески) и разрешением на окрытие огня - 72 минуты ! Москву на разрешение запрашивали? Ей не до вас ! У нее нефть по 35
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В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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Піздець! Настало, пора фізично почати нищити зелених!
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