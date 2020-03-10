 Попадание наемников РФ ракетой в автомобиль украинских воинов: двое - погибших, 11 - пострадавших

Об этом сообщила журналист "1+1" Наталия Нагорная, передает Цензор.НЕТ.

"Под Песками заптуренный автомобиль. У нас точно сегодня 2 200-х, 11 пострадавших. Один точно тяжелый. В Авдеевке сейчас громко. Обкладывают окрестности из арты. Но без раненых на сейчас. Это война, крошки", - написала Нагорная в своем Фейсбуке.

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"Несколько часов назад оккупационные войска из противотанковой управляемой ракеты попали в военную машину, в которой ехали наши защитники. В результате обстрела пострадали одиннадцать украинских бойцов, их эвакуировали медицинской службой. Еще двое бойцов умерли", - пишет ТСН.