 В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".
"Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться (запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей), и будем использовать в зависимости от ситуации", - сказал он.
По словам Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро.
"Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется довольно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - заявил замминистра.
У ВАС И ТЕСТ СИСТЕМ НЕТ
Может пора министра на Гиляку?
- Ребе, я еду в Одессу. Говорят, что девушки там одеваются совсем не
так, как у нас в Бердичеве. Скажите, ребе, а можно мне смотреть на
девушку, если на ней надета мини-юбка или блузка с декольте?
- Можно.
- А если она загорает на пляже в бикини?
- Можно.
- А если топлесс?
- Можно.
- Ребе, а есть такие вещи, на которые правоверному еврею нельзя смотреть?
- Есть.
- Какие, например?
- Например, электросварка.
Сейчас нет. А вот когда появятся - тогда уже поздно будет. В Израиле тоже нет оснований, но там не кретины у власти, поэтому всем прибывающим - карантин.