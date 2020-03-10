EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1906  33
Материалы по теме:
Все про:Минздрав (2262) COVID-19 (619)

 В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав

Министерство здравоохранения заявило, что в настоящее время нет оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса в мире.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

"Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться (запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей), и будем использовать в зависимости от ситуации", - сказал он.

По словам Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро.

"Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется довольно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - заявил замминистра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня может быть рассмотрен вопрос о закрытии авиасообщения с Италией, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3180424
 
 
 Топ комментарии
 
В Словакии при 7 больных ЗАКРЫЛИ ШКОЛЫ И МАССОВЫЕ МЕРОПРЯТИЯ, а вот украинский МОЗ с уничтоженной медициной считает по другому ,
Может пора министра на Гиляку?
 показать весь комментарий
 
ИДИОТЫ
У ВАС И ТЕСТ СИСТЕМ НЕТ
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нее... каждый зебил знает и верит: достаточно помолится в рпц, пройтись скрепным ходом, выпить водки и сделать прививку от кори - и никакой короновирус не страшен! В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9568
 показать весь комментарий
 
 
Им не нужно вводить, у них там уже все занято. Как правило, горлышком от бутылки!
 показать весь комментарий
 
давай те же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться...
 показать весь комментарий
 
 
Министервы захоронения - ПНХ, антинародные мрази! В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5715
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко - следующий кандидат на добровольно-принудительный карантин от Зе! - 6--го


 показать весь комментарий
 
 
больше лохов не будет... со скалецкой зелёный карлик поступил ну оЧЧень некрасиво!
 показать весь комментарий
 
щось я цим "фахівцям" не дуже довіряю..
 показать весь комментарий
 
 
_Я не то чтобы им не совсем доверяю, нет. Я этим скотам совсем не доверяю. Абсолютное недоверие!
 показать весь комментарий
 
 
В Словакии при 7 больных ЗАКРЫЛИ ШКОЛЫ И МАССОВЫЕ МЕРОПРЯТИЯ, а вот украинский МОЗ с уничтоженной медициной считает по другому ,
Может пора министра на Гиляку?
 показать весь комментарий
 
 
В Италии уже два дня назад не хватало аппаратов для искусственной вентиляции легких. Это значит, что их не хватало и новым больным, и тем, у кого вообще-то совсем другая болезнь. В Италии не хватает мест в реанимации. Не только тем, у кого коронавирус, а и тем, у кого, например, сердечный приступ. В Италии не хватает врачей и медперсонала. Многие заболевшие приезжали на скорой помощи - и заражали персонал больницы и других больных (это не единственная причина нехватки медперсонала) Да, очень многие заболевшие смогут выздороветь. Но процент выздоравливающих снижается. Потому что когда нет мест и нет медперсонала - выздороветь труднее. А количество заболевших - все увеличивается и увеличивается. Не идет на спад, нет, и не стабилизируется - только увеличивается.
 показать весь комментарий
 
 
Можете брать белую простынь и медленно выдвигаться на кладбище 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Не,я на хуторе как то спрячусь. Запасы продуктов есть,вода своя в кринице и МГ-42 имеется от не званных гостей...
 показать весь комментарий
 
 
на кладбище в Австралии? бо пока доползу как раз 80-90 стукнет.
 показать весь комментарий
 
Звиздец подкрадется не заметно. Народ спасайтесь кто может а от этой "зеБильной" власти не ждите ничего хорошего.
 показать весь комментарий
 
 
На счет ограничений, вспомнился анекдот:

- Ребе, я еду в Одессу. Говорят, что девушки там одеваются совсем не
так, как у нас в Бердичеве. Скажите, ребе, а можно мне смотреть на
девушку, если на ней надета мини-юбка или блузка с декольте?
- Можно.
- А если она загорает на пляже в бикини?
- Можно.
- А если топлесс?
- Можно.
- Ребе, а есть такие вещи, на которые правоверному еврею нельзя смотреть?
- Есть.
- Какие, например?
- Например, электросварка.
 показать весь комментарий
 
Примерно так же рассуждали в Италии, где до последних дней проходили массовые мероприятия типа венецианского карнавала
 показать весь комментарий
 
 
В Украине нет оснований для введения ограничений...

Сейчас нет. А вот когда появятся - тогда уже поздно будет. В Израиле тоже нет оснований, но там не кретины у власти, поэтому всем прибывающим - карантин.
 показать весь комментарий
 
 
Прячьтесь по хуторам и селам-там еще как-то можно будет выжить а в больших городах хрен...
 показать весь комментарий
 
А то тесты по 300 гривень покупать не будут таки вэй.
 показать весь комментарий
 
Тем кто заболел совет-зайдите к прокурору,судье,в полицию,к меру . Это думаю не помешает..
 показать весь комментарий
 
Власть в Украине "зеленая"-из трусов,мародеров,дезертиров. Рассчитывайте только на себя и своих родных.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий ----Пенсійний фонд України
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх