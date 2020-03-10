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 Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - разведка

Российско-оккупационные войска наращивают инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты проводят работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на меньших, чем это определено минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения, расстояниях.

В то же время, как отметили в ГУР, российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3180420
 
   
 Топ комментарии
 
это "провокация" от разведки Украины! бубочка лично видел "желание мира в глазах путина!"
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Во вторник, 10 марта, в Песках и под Авдеевкой Донецкой области завязался бой между подразделениями Объединенных сил и оккупационными войсками РФ, сообщает у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, с украинской стороны есть несколько раненых.«Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов», - написал журналист.
При этом он отметил, что подобное происходит по всей линии фронта.
«Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась», - добавил Бутусов.
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Зє валентинку для Пуйцла рожевим розмальовує. Зайнятий.
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"Валентин" прошел..
Разве что к 20-му апреля, с днем рождения Адика, поздравуху Путлеру сочиняет. Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 2186
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ще раніше, 18 березня, офіційне визнаня касапією факту анексії Криму...
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это "провокация" от разведки Украины! бубочка лично видел "желание мира в глазах путина!"
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Во вторник, 10 марта, в Песках и под Авдеевкой Донецкой области завязался бой между подразделениями Объединенных сил и оккупационными войсками РФ, сообщает у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, с украинской стороны есть несколько раненых.«Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов», - написал журналист.
При этом он отметил, что подобное происходит по всей линии фронта.
«Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась», - добавил Бутусов.
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В районі Пісків і Авдіївки на Донбасі бойовики обстріляли українські позиції з мінометів і гаубиць. Ворог о 9:44 підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ, в одному з розвідбатів є поранені. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook .
За його словами, вранці українські позиції обстріляли з мінометів і гаубиць калібру 120-122 мм. Українська сторона почала відповідати вогнем через годину.
Своєю чергою, журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що один важко поранений український боєць помер під час евакуації. Проте поки що офіційно штаб ООС цю інформацію ще не підтвердив. https://www.5.ua/regiony/butusov-pid-piskamy-ta-avdiivkoiu-pochavsia-bii-voroh-pidbyv-vantazhivku-zsu-209948.html
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І що, ніяких претензій до Порошенка?
Дивно, як же так.
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Ну так салдат ещё в 14-м АТО закончил. Какие к нему могут быть претензии?
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Тебе батьки в дитинстві часто по голові били?
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Глазки крысиные, морда крысячья.. Что там смотреть ?
Бить пацюка, больно, по хлебалу, в ответку.
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У Х**ла два аргументи - дезінформація і войнушки.
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Думаю на следующих выборах хорошие шансы у профессионалов. Медведчук и Ко ожидают
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Так все было задумано изначально, теперь предателям нужно просто подождать когда власть сама прплывет в руки.
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Це не ти часом на лісапєті, а за тобою вся трольна зграя сайту?
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Навіщо маскувати? Ще не звикли, що ГАВНОКАМАНДУЄЧЕ В нас Зєйло? Отвєтки не буде. Чи в наступ готовляться мокшани?
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Не провоцируйте, Президента. Он глаза Путина видел.
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джавелины тоже надежно замаскированы на западной Украине
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Потрібно ще далі відходити щоб не дістали.
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а було б гарно, якби пролунала команда "333"!!!
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если коцапы ничего не отвели, какое же это разведение, это развод...
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Маскируют?
Да по моему им пох-р!!!! Что вы им сделаете? В глазки посмотрите? Пальчиком погрозите?
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Если остановятся посередине, т.е. капонир выроют только наполовину, то можно продолжать говорить о выборах, если... нет других успехов...
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Генералитет не готов к Бою и Деморализованы , - Если начнется никогда уже не простят и в глаза смотреть никто не Будит .К 9 мая Начнется .
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К миру и выборам в ОРДЛО готовятся. Не иначе.
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..... чьто ???? тихо ВСЕМ , а то путин НАПАДЭ ))))) а может ЧАСТИЧНАЯ мобилизация там или УПРЕЖДАЮЩИЙ удар ???? нах.....я нам это ИНФА ???? курс ГРИВНЫ нам пожалуйста и что сказал СЕГОДНЯ наш скрепный ЛОХ ????
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))) Эрдоган вообще то всю эту приграничную зону сдал вместе с третей частью Идлиба и стратегически важными связывающими трассами м4 и м5 которые согласно более ранним сочинским соглашениям между старым педофилом и Эрдоганом должны были быть у турков в глубоком тылу Окупанти маскують готові до бою танки і ракетні системи поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 9760
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Вообще-то Эрдоган как сдал так и обратно забрать может. Кто ему помешает?
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Сирийская армия и турецкий народ. Эрдоган не у себя дома.. воевать в чужой стране и терять десятки, сотни а то и тысячи своих солдат которые чьи то сыновья, отцы мужья и дети за которых их близкие потом с него спросят не сильно то ему и хочется.
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А Софію Федину сьогодні судять саме за те (чи в тім числі за те...), що вона разом з Марусею Звіробій попереджали, що касапи будуть наступати, якщо їм не давати відповідної відсічі.
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Сколько нужно убить украинских солдат чтобы объявить военную операцию?Сколько нужно убить турецких, чтобы объявить наступление? Ответ есть ли у нас нация, государство и армия - на поверхности.
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у зэбилов есть своя зэебильная страна ,95квартал - называется
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Окупанти, терористи, найманці... Я вже заплутався в цих назвах.
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_Смертельный враг и агрессор ведёт ся как и положено врагу и агрессору. Внезапно! Украинская власть зелёных ведёт себя как и положено вражеской агентуре.
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Тобто ***** готується до широкомасштабного наступу.
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Широкомасштабний наступ це по усьому кордону, тому не флуди.
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Да не будет такого никогда в центре Европы.. как ты себе представляешь ракетно-бомбовые удары по городам миллионникам и миллионы беженцев из Украины в ЕС? Я уже молчу про атомные АЭС на территории Украины которые не дай Бог кто то заденет.. большой войны не будет в 21 веке.. будет такая же гибридная война как и была за российские бабки и при вооружении между самими украинцами.
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Зє заховав в ангарі в Хмельницькому Шість турецьких безпілотників і не дає навіть операторам повчитись їми керувати. Напередодні повномаштабного мати такого головнокомандуючого - повна сра№ка.
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Кроме беспилотников нужна еще и тактика и навыки и разведывательные дроны, которые будут наводить ударные беспилотники и глушить РЛС врага. Без всего етого ети 6 беспилотников рашисты собьют в течении полу часа и 60 млн. долларов коту под хвост
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В результаті попадання ПТУР поблизу Первомайську в машину 57-й бригади 11 бійців постраждало, 2 загинуло
ЗЕЛОХ Я НАДЕЮСЬ КОГДА ТО ПОЛУЧИТ ПТУР В МАШИНУ ОТ ***** И ОН НАКОНЕЦ УВИДИТ МИР В ЕГО ОЧКЕ!
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война в Украине это итог ВСЕХ предыдущих ВЛАСТЕЙ которые рулили страной !!! все !!! все ПЫТАННЯ туда , до ных !!! причем тут КОНДИТЕР и АКТЕР , это абсолютно мирный КОНТИНГЕНТ !!!
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А при чём тут бджоловод, алконавт и хатынки в швейцарии?
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Раз зеленский об этом не говорит вслух,значит этого нет. Или я не прав?
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Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы вблизи линии соприкосновения на Донбассе, -Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР. Источник: https://censor.net.ua/n3180420

Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 9058
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Классная эмблема Военной разведки Украины. Сова, а не мышь какая-то.
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послушайте ЭФИРЫ нашего радио и тв , там ВОЙНЫ НЕТ , только в новынах говорят про 200-300 и то некоторые думают , что это в Сирии )))) НАС ПРОДАЛИ и ДАВНО !! сегодня ДОБИВАЮТ еще не согласных и ФСЁ !!! кинец фильма .....
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А может стоит звиздануть по этим маскировочным объектам?
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когда-то комэск Титаренко сам решал, звездануть ли по копнам и сараям. пришли другие времена ((.
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"ни в коем случае не поддаваться на провокации" (виссарионович)
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Я вот тоже думаю что кацапы даже ничего не скрывают. Ето украинская власть 6 лет делает вид что кацапы хотят мира, чтобы не сорвать торговлю и сотрудничество с окупантами, которое продолжают наши олигофрены.
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.....собирайте ВИЧЕ , решайте ..... у вас несколько дней ((((
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«Я нагадаю, що тільки за березень ми маємо 36 поранених, п'ятеро загиблих. І тільки сьогодні десять разів прокушувалась тиша. За цей рік ми вже маємо спробу порушення нашої лінії оборони. Але насправді влада каже що нас «только постреливают», а тим паче президент заявляє, що він хоче вішати людей»,
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Президент! Вводи срочно визовый режим с агрессором.
Окупанти маскують готові до бою танки і ракетні системи поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 7739
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а ти, тєрпіла, чому Придністров'я не відвоював ?
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уничтожать эти замаскированные регулярно, их же там нет
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**** зелена разом з Коломойським здають україну, вбивають українських воїнів забороняючи захищати Україну, руйнує українське військо і ведуть Україну до дефолту, аби власний зиск і капітали захопити і примножити
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