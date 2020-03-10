 Оккупанты маскируют готовые к бою танки и ракетные системы вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, оккупанты проводят работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на меньших, чем это определено минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения, расстояниях.
В то же время, как отметили в ГУР, российские пропагандисты активизировали распространения фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов.
Разве что к 20-му апреля, с днем рождения Адика, поздравуху Путлеру сочиняет.
По его словам, с украинской стороны есть несколько раненых.«Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов», - написал журналист.
При этом он отметил, что подобное происходит по всей линии фронта.
«Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась», - добавил Бутусов.
За його словами, вранці українські позиції обстріляли з мінометів і гаубиць калібру 120-122 мм. Українська сторона почала відповідати вогнем через годину.
Своєю чергою, журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що один важко поранений український боєць помер під час евакуації. Проте поки що офіційно штаб ООС цю інформацію ще не підтвердив. https://www.5.ua/regiony/butusov-pid-piskamy-ta-avdiivkoiu-pochavsia-bii-voroh-pidbyv-vantazhivku-zsu-209948.html
Дивно, як же так.
Бить пацюка, больно, по хлебалу, в ответку.
Да по моему им пох-р!!!! Что вы им сделаете? В глазки посмотрите? Пальчиком погрозите?
Масквачкала 8
@b_Endera
·35 мин
Піски
2-200
11-300
ЗЕЛОХ Я НАДЕЮСЬ КОГДА ТО ПОЛУЧИТ ПТУР В МАШИНУ ОТ ***** И ОН НАКОНЕЦ УВИДИТ МИР В ЕГО ОЧКЕ!