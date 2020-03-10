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 Политика Украины
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 Украина закончила зиму с рекордными 15,8 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, - "Укртрансгаз"

По состоянию на 8 марта запасы газа в подземных хранилищах составляли 15,8 млрд кубометров

 Об этом сообщает "Укртрансгаз", передает Цензор.НЕТ.

"Это в 1,5-2 раза, чем обычно по состоянию на эту дату", - отмечает ЭП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антимонопольный комитет открыл дело против "Нафтогаза" за завышение цен на газ для населения (обновлено)

В течение отопительного сезона - с октября 2019 года - украинцы использовали 5,97 млрд кубометров газа из хранилищ - это менее трети всего закачанного туда газа на зиму.

Отметим, что из-за теплой зимы уменьшились расходы газа на отопление. Кроме этого, остаток такого количества газа в хранилищах объясняется тем, что в конце 2019 года "Нафтогаз" закачал дополнительные объемы газа, поскольку существовал риск, что РФ прекратит транзит газа в Европу.

Источник: https://censor.net.ua/n3180418
 
   
 Топ комментарии
 
А також із рекордними сумами за опалення в платіжках.
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Це свята зелена шмаркля своїм колосальним світовим впливом добилася рекордно теплої зими. Низький уклін, ваша зебільність Украина закончила зиму с рекордными 15,8 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 6163
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В этом году можно вообще не тратить валюту на зимние запасы а в летний период Украина вполне обойдется и своим газом. В таких условиях нужно убирать привязку цены газа к европейскому хабу.
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Це свята зелена шмаркля своїм колосальним світовим впливом добилася рекордно теплої зими. Низький уклін, ваша зебільність
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А також із рекордними сумами за опалення в платіжках.
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Ага, за "сонцесяйного" квартального...
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Квартальный сам в шоке: Солнце греет,а платят Нафтогазу.
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Де там рекордні? Там, де лічільники стоять - суми разів у 5 менше за торішні, там, де лічільників немає - такі самі суми, чи трохи менші за торішні.
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Без ля-ля. Поставили счетчики на дома без права регулировки тепла. И смысл этих счетчиков? Что на тебе нагреваются по счетчику.
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Только бы зек-и не додумались налог за теплые зимы ввести.
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Глянул - ноябрь 2019, декабрь 2019, январь 2020, февраль 2020 в сумме на 570 грн больше, чем за 4 месяца прошлого года. Вот такая она теплая зима, а ведь стоимость гигакалории ни на копейку не уменьшилась.
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платежки за газ для частного домохозяйства намного меньше прошлогодних
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Для центрального отопления в лучшую сторону ничего не изменилось. Платежки практически такие же как в прошлом году, только в этом году и зима мягче и цена газа ниже. А толку...
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За 10 лет самая низкая цена, а тут своя добыча. Или не своя, как с зелёным тарифом, в 10 раз дороже, цена для своих
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это как в африке бананы, а в чем перемога?
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Вы не понимаете.Это личный рекорд у зелени.
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В этом году можно вообще не тратить валюту на зимние запасы а в летний период Украина вполне обойдется и своим газом. В таких условиях нужно убирать привязку цены газа к европейскому хабу.
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А *харчеваться коблеви * за що будуть !? Украина закончила зиму с рекордными 15,8 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 2484
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Точно, и продавать по 450 баксов, как Юлька договорилась
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Но стокгольмский суд выиграли благодаря ее контракту.
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ниу-ся ты вумный,а вернуть потраченное с%
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А вот Ермак рвётся взят. Нафтогаз под контроль и быстро все сдать хутину
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Шо за хрень? Украина закончила зиму с рекордными 15,8 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 9511
Где ты такое откапываешь?
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Набираешь САМЫЙ СОК и слушаешь .это Анти- Колорадос известный и давно
У них много инфы
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Когда я увидел это...., мне все стало ясно. Україна закінчила зиму з рекордними 15,8 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 6407
Слушай это..... сама.

Україна закінчила зиму з рекордними 15,8 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 9764
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Я предпочитаю слушать САМЫЙ СОК как Эрдоган уничтожает войска хутина

Україна закінчила зиму з рекордними 15,8 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 1952
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Прошла зима , настало лето , спасибо Бубочке за это .
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Какой ужасс. Ето же какие убытки Нафтогаз понес от недобора газа населением.
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Это да. И это не смотря на то, что улицу отапливать пришлось больше половины зимы. Бо иначе от жары сдохнуть можно было бы.
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Раз не хотите покупать газ, будете все лето платить за содержание трубы. Но Кобалев и Ахметка в убытке не останутся Украина закончила зиму с рекордными 15,8 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 1731
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А как они объяснят количество газа в платёжках? Судя по платежкам газ население потребило на уровне прошлого года и вдруг почти полные хранилища!!!
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Думаю, что они до таких объяснений опускаться не будут. Ну по крайней мере пока их никто за бейцы не возьмет. Ну а этого покуда не наблюдается. Україна закінчила зиму з рекордними 15,8 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 878
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Предлагаю ещё одну платёжку - за хранение газа)))
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Что что но Власть и Коболев не ожидала такой подляки от природы Україна закінчила зиму з рекордними 15,8 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 3344
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Зегенераты так так усердно "ганяли лысого" вокруг "бэшэного прынтэра" что в Украине повысилась температура. Україна закінчила зиму з рекордними 15,8 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз" - Цензор.НЕТ 7191
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Что это за власть конченная, если при +15 я не могу выключить отопление на дом?
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Самая жаркая зима для украинцев закончилась, или нет, с огненными батареями отоплениями. Например, у моих родителей. Многоэтажка, не жэк. С рекордными счетами за отопление за каждый кв площади проживания, даже за коридор. Очень рада за подземные хранилища и премии глав навтогаза. Очень. Формулировщики.
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да не может такого быть! у нас жеж лютые морозы с 1-го декабря по 29-е февраля стояли. аж +5-10 градусов!!!
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Этого газа даже хватит на следующую зиму!!!Можно больше не закупать!А если зима еще и будет теплой,то будет вообще супер!
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батареи выключил еще 2 недели назад
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