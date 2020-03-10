 Украина закончила зиму с рекордными 15,8 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, - "Укртрансгаз"

Об этом сообщает "Укртрансгаз", передает Цензор.НЕТ.

"Это в 1,5-2 раза, чем обычно по состоянию на эту дату", - отмечает ЭП.

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В течение отопительного сезона - с октября 2019 года - украинцы использовали 5,97 млрд кубометров газа из хранилищ - это менее трети всего закачанного туда газа на зиму.

Отметим, что из-за теплой зимы уменьшились расходы газа на отопление. Кроме этого, остаток такого количества газа в хранилищах объясняется тем, что в конце 2019 года "Нафтогаз" закачал дополнительные объемы газа, поскольку существовал риск, что РФ прекратит транзит газа в Европу.