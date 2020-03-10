"Нидерландские адвокаты одного из обвиняемых по делу МН17 не знают, кто их финансирует"

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в первый день слушаний в судебный комплекс Схипхол 9 марта не явился ни один из четырех подозреваемых, которым нидерландская прокуратура официально предъявила обвинения на основании расследования Объединенной следственной группы и Службы безопасности гражданской авиации Нидерландов.

Обвиняемых в причастности к сбитию малайзийского авиалайнера и гибели 298 человек на борту судят заочно.

Но один из подозреваемых, гражданин России Олег Пулатов, изъявил желание, чтобы его интересы в суде представляли адвокаты.

Защитники, представляющие интересы Пулатова, сообщили, что не знают, откуда поступили средства в российский фонд, из которого финансируется защита подозреваемого, но заявили, что в этом нет ничего удивительного.

По словам адвоката Будевейна ван Эйка, которого цитирует нидерландский телевещатель NOS, "для юридической помощи нашему клиенту создан фонд. Это русский фонд созданный в России".

Его коллега Сабин тен Дошхат подчеркнула, что работа адвокатов укрепляет легитимность судебного процесса и добавила, что "родственники (жертв) также дали понять, что они оценивают факт обеспечение защиты".

Адвокаты признали, что еще не знают точно, на чем именно сосредоточатся в защите, но в первый день на суде 9 марта они сообщили, что Пулатов полностью отрицает свою причастность к сбитию малайзийского авиалайнера рейса МН17.

Из уст адвокатов также прозвучал призыв, чтобы суд снова рассмотрел обвинения в сторону Украины о том, что украинские государственные службы не закрыли для гражданского авиатранспорта свое воздушное пространство над зоной боев над Донецкой областью, где в тот период управляемые Россией силы сбили несколько украинских военных самолетов.

Другие обвиняемые: двое россиян –- Игорь Ґиркин и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко проигнорировали официальные вызовы, и суд постановил, что они таким образом отказались от права на защиту.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года проходит первое заседание суда по делу МН17.

Ранее сообщалось, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.