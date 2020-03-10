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 У семерых украинцев, летевших с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы, инфекция не обнаружена

У украинцев, которые летели с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы, на момент прохождения границы признаки заболевания не зафиксированы.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Семь украинцев, которые находились в самолете вместе с гражданкой Молдовы, у которой обнаружили коронавирус, вернулись в Украину. Нам известны данные этих граждан. Они вернулись через разные пункты пропуска с Молдовой. Во время прохождения границы были проведены температурный скрининг и других признаков заболевания не было. Им предоставили памятки, что делать при обнаружении симптомов, и посоветовали самоизолироваться", - сказал он.

Представители Минздрава проинформированы относительно этих граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы находились на борту рейса Милан-Кишинев вместе с гражданкой Молдовы, у которой обнаружили коронавирус Covid-19. 45 пассажиров этого рейса были помещены под двухнедельный карантин в Молдове, семь украинцев отказались. Сейчас больная в стабильно тяжелом состоянии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180416
 
 
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Инфецкия или симптомы не обнаружены это две большие разницы
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симптомы не обнаружены, на инфекцию их не проверили.. через 2 недели станет ясно - заразились они или нет
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"У семерых украинцев, летевших с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы, инфекция не обнаружена"
_При тестировании данных подозреваемых не пострадало ни одно жив пострадал ни один тест. Минздрав предупреждает...
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