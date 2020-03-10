 Двое чиновников Херсонской ОГА уволены из-за эротик-шоу к 8 марту в зале облсовета

Об этом глава ОГА Юрий Гусев сказал сегодня, 10 марта, во время селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Уволен руководитель аппарата ОГА Владимир Клюцевский. Не работает в нашей команде Светлана Чепига. Ее увольнение будет согласовано с Офисом президента в установленном порядке", - сказал Гусев.

Также по итогам служебного расследования временно отстранены от своих должностей начальник управления культуры, молодежи и спорта Херсонской ОГА Михаил Линецкий и его заместители. Информации о том, как они будут наказаны, пока нет.

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Напомним, в пятницу, 6 марта, во время торжественного собрания по случаю Международного женского дня (8 марта) выступила херсонская группа "Степ" с юмористической песней "Смажений кабанчик". В номере участвовали артистки балета, выступавшие в откровенных сценических костюмах.