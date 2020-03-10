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Все про:ОГА (1603) увольнение (1847) Херсон (635) 8 марта (98) Гусев Юрий (10)

 Двое чиновников Херсонской ОГА уволены из-за эротик-шоу к 8 марту в зале облсовета

Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Светлана Чепига и руководитель аппарата ОГА Владимир Клюцевский лишились должностей после эротического шоу, устроенного в сессионном зале Херсонского облсовета в честь 8 Марта.

Об этом глава ОГА Юрий Гусев сказал сегодня, 10 марта, во время селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Уволен руководитель аппарата ОГА Владимир Клюцевский. Не работает в нашей команде Светлана Чепига. Ее увольнение будет согласовано с Офисом президента в установленном порядке", - сказал Гусев.

Также по итогам служебного расследования временно отстранены от своих должностей начальник управления культуры, молодежи и спорта Херсонской ОГА Михаил Линецкий и его заместители. Информации о том, как они будут наказаны, пока нет.

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Напомним, в пятницу, 6 марта, во время торжественного собрания по случаю Международного женского дня (8 марта) выступила херсонская группа "Степ" с юмористической песней "Смажений кабанчик". В номере участвовали артистки балета, выступавшие в откровенных сценических костюмах.

Источник: https://censor.net.ua/n3180415
 
 
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да какой там на фиг эротик! совсем одурели! хореография как хореография! Двое чиновников Херсонской ОГА уволены из-за эротик-шоу к 8 марту в зале облсовета - Цензор.НЕТ 749
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Ну где ж это видано - эротик-шоу без рояля - конечно надо увольнять.
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За что уволили,за порванные колготки?у нас шлюшка шуфрича чуть президентшой не стала - и ничего,пережили.
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Срамота да бездуховность.
А ну бегом на исповедь к преподобному батюшке Калистратию!
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Устроили перфоманс на местном уровне, чтобы продемонстрировать политику на верхнем уровне?
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Да , Стрептиз Шоу и есть дополнение к Работе Облрады , они друг друга дополняют.
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