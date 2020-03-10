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Все про:Минобороны (6350) обстрел (8781) Донбасс (20869)

 Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз. И, к сожалению, вследствие коварных действий оккупантов есть потери с нашей стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи населенного пункта Орехово, что на луганском направлении, после 7 часов утра противник выпустил по позициям подразделений Объединенных сил три 120-мм мины и совершил 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

На донецком направлении около 8 часов неподалеку от Старогнатовка враг осуществлял обстрелы из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

С 9:30 трижды были обстреляны наши воины, защищают подступы к населенному пункту Пески. На этом участке фронта российско-оккупационные войска применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ применяют 120- и 122-мм минометы и гаубицы под Донецком: подбит грузовик ВСУ. Раненые в одном из разведбатов, - Бутусов

"По состоянию на 12:30 один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ввиду того, что в настоящее время оккупанты не прекращают обстрелы, а украинские подразделения активно им отвечают, уточненную информацию об обстановке на фронте уже в ближайшее время на своей официальной странице в Facebook сообщит пресс-центр ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3180413
 
 
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"постреливают... бывает"(с)вислюк оманський... Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1586
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А що там ГАВНОКАМАНДУЄЧІЙ? Звітує перед пУЙЛОМ?
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Ага. потери врага уточняются? А с чего бы тем потерям быть когда враг долбил по нашим целый час из тяжелой арты, выстрелял боеприпас и уехали бухать. Потом Хомчак и Зелупа убедившись что враг уже свернулся и уехал дали добро ответить по пустым позициям врага
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пиши не здесь - пиши зелупе в ФБ ... ты же его привел к власти
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А у нас блин Турчинов под Кончей-Заспой "Байрактары" запускает - пиво развозят по хаткам на заказ...
Какая-то кастрированная власть без мозгов - одни приколы и креативы...
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Он у нас любитель всяких гаджетов - типа Медведева...
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За январь - февраль на Донбассе официально по данным штаба ООС погибло 15 солдат в то время как по данным прокуратуры Украины в Луганской области только по одной Луганской области 30 погибших https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html
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КАЖДЫЙ день гибнет по 1-2 бойцу ВСУ... а у этой зеленого "оманського" ссыкуна - "постреливают.. бывает" Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны - Цензор.НЕТ 957
та и не только у него... все его зебилы делают вид что "ничего не происходит...бывает" - их страницы в ФБ забиты всем чем угодно(тупыми рассказами о сталине, египте, рублях в 15 веке и тп.), но не о событиях в Украине
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"За 3 місяці "ЗЕленої осені" загинуло більше українських бійців, ніж за весь 2018 рік"
За перші 10 днів березня 9 загиблих та більше 40 поранених....
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Так раньше за одного нашего прилетала такая ответка, шо сепарам было себе дороже "постреливать". А теперь "потери врага уточняются".
Раньше огневые точки "стугной" прям в дырочку фигачили так, шо сепары волком выли, а теперь они безнаказанно лупят артой и не ждут ответки совсем.
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да.. чуть ли не каждый день РАНЬШЕ на Цензоре были видео с фронта - как наши - уничтожают позиции и снайперов в ордло.. сейчас таких видео ВООБЩЕ нет...
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Посмотри в глаза
Я хочу сказать
Что ты в тех глазах увидал ?
Что такого ты в них увидал,
Что свободу на смерть променял.
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Главное что - "в упор не замечать, во имя мира любой ценой"

«Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов», - написал журналист.«Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась», - добавил Бутусов.
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Все провоцируют Бубочку супостаты...

Но он непоколебим в стремлении сдаться!!!
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Да если бы сдаться самому ,хрен с ним. Но тут по ходу страстное желание -сдать страну .
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Ну так оно ж с апреля 2019 ассоциирует свою шкурку с Украиной.
Когда ЗЕ говорят, что оно ублюдок тупой, он говорит, что это оскорбление народу Украины.
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Членорояльник уже нюхнул для смелости? Или пока на измене?
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правильнее: "имитатор члена на рояле"... ведь он не играл, а лишь имитировал...
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Очевидно, что нужен системный подход! А именно увеличение серой зоны в одностороннем порядке, ее круглосуточное патрулирование, и нанесение безвозвратного ущерба объектам нарушающим режим перемирия. Даже если они прилегают к зоне или готовятся в нее войти.
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