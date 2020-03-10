 Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи населенного пункта Орехово, что на луганском направлении, после 7 часов утра противник выпустил по позициям подразделений Объединенных сил три 120-мм мины и совершил 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.
На донецком направлении около 8 часов неподалеку от Старогнатовка враг осуществлял обстрелы из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
С 9:30 трижды были обстреляны наши воины, защищают подступы к населенному пункту Пески. На этом участке фронта российско-оккупационные войска применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
"По состоянию на 12:30 один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что ввиду того, что в настоящее время оккупанты не прекращают обстрелы, а украинские подразделения активно им отвечают, уточненную информацию об обстановке на фронте уже в ближайшее время на своей официальной странице в Facebook сообщит пресс-центр ОС.
Какая-то кастрированная власть без мозгов - одни приколы и креативы...
та и не только у него... все его зебилы делают вид что "ничего не происходит...бывает" - их страницы в ФБ забиты всем чем угодно(тупыми рассказами о сталине, египте, рублях в 15 веке и тп.), но не о событиях в Украине
За перші 10 днів березня 9 загиблих та більше 40 поранених....
Раньше огневые точки "стугной" прям в дырочку фигачили так, шо сепары волком выли, а теперь они безнаказанно лупят артой и не ждут ответки совсем.
Я хочу сказать
Что ты в тех глазах увидал ?
Что такого ты в них увидал,
Что свободу на смерть променял.
«Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов», - написал журналист.«Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась», - добавил Бутусов.
Но он непоколебим в стремлении сдаться!!!
Когда ЗЕ говорят, что оно ублюдок тупой, он говорит, что это оскорбление народу Украины.