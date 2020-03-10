 Двое украинцев, заразившихся коронавирусом на Diamond Princess, продолжают оставаться в больницах, - Минздрав

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Двое других наших соотечественников уже прошли необходимый курс лечения, выписаны из медучреждений и сейчас находятся в местных гостиницах", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский лайнер Diamond Princess стоит на карантине в Йокогаме, Япония. На нем было зафиксировано 706 случаев заражения коронавирусом.

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