EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  816  13
Все про:местные выборы (1284) Донбасс (20869) Слуга народа (722) Корниенко (155)

 Местные выборы с "проблемой безопасности" на линии разграничения могут отсрочить, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко не исключает создание рабочей группы по проработке вопроса о проведении местных выборов в общинах возле линии разграничения на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал во время круглого стола на тему: "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы".

Говоря о ситуации на Донбассе, нардеп отметил: "Мы понимаем, что у нас есть такая в стране ситуация, и это, к сожалению, не может рассматриваться отдельно от всего мирного процесса, который происходит. Будем смотреть, как мирный процесс будет протекать, будем принимать решения вместе".

Корниенко добавил, что сейчас идет работа над техническими моментами в законе о военно-гражданских администрациях, чтобы улучшить его.

Также читайте: "Слуги народа" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях, - СМИ (обновлено)

"Второй момент - политико-самоуправляемый: есть ряд громад возле линии разграничения, нам надо понять, каким образом там проводить выборы, проводить ли, какая там ситуация с безопасностью сейчас для выборов", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что выборы с "проблемой безопасности" на местном уровне лучше не проводить, а, например, отсрочить их.

"Я думаю, что мы создадим такую межкомитетскую и межведомственную группу из нескольких комитетов, которые этим занимаются, - комитет по оккупированным территориям, наш комитет, кто выборами занимается. Также, я думал, с вице-премьером вновь призначенным мы это скоммуницируем, с его Министерством реинтеграции для того, чтобы эти решения наработать, тоже их параллельно выдать", - отметил Корниенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины. При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не верю в проведение местных выборов в ОРДЛО осенью только на 50%, - Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3180409
 
 
 Топ комментарии
 
как вы уже за...бали враги народа....
 показать весь комментарий
 
Подожди еще немного. Скупят земельку, почти бесплатно, потом продадут за нормальные бабки, и можно домой, отдыхать-на Израиль.
Местные выборы с "проблемой безопасности" на линии разграничения могут отсрочить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 806
 показать весь комментарий
 
согласно жанру это должно произойти несколько раз, но каждый раз дороже
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Подожди еще немного. Скупят земельку, почти бесплатно, потом продадут за нормальные бабки, и можно домой, отдыхать-на Израиль.
Местные выборы с "проблемой безопасности" на линии разграничения могут отсрочить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 806
 показать весь комментарий
 
 
согласно жанру это должно произойти несколько раз, но каждый раз дороже
 показать весь комментарий
 
 
Корниенко, сатана, ты лучше скажи, что ваша стратегия по замирению с агрессором провалилась, везде стреляют запрещенным оружием, люди погибают ежедневно, ничего к лучшему не меняется. А ты тут рассказываешь сказки про выборы. Заткни уже свой рот.
 показать весь комментарий
 
 
А теперь скажи - кто и как тебя обманул, чтобы ты заткнула рот Порошенко, проголосовав и агитируя против него?
 показать весь комментарий
 
 
14 березня Марш Добровольців: Київ, Михайлівська площа об 11-00
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. на линии разграничения могут отсрочить, а к тем, которые за линией - усиленно готовятся? Я правильно понял?
 показать весь комментарий
 
Несмотря на то, что Зеленский, кажется, наслаждается собой, он признает, что его семье нелегко быть в свете политических прожекторов. «Это трудно», говорит он. «Им не нравится моя работа». Чтобы сходить куда-то пообедать, нужно оговаривать это с охраной; поехать хорошо отдохнуть - выглядело бы бесчувственным в то время, когда страна находится в состоянии войны.\\\\\\\\\\\\\\\\

А в Японии министр умер(премьер) из-за того что отдыхал 3-4 дня за пару-тройку лет.
 показать весь комментарий
 
Майже кожен день якийсь слуга щось ляпає про вибори, а вітер носить.
 показать весь комментарий
 
 
"Проблема безопасности". Замечательный эвфемизм российской агрессии. Долбаные зеленые фарисеи, мля.
 показать весь комментарий
 
 
Млять собрать весь этот Зеленый сброд и отправить на передовую. Пусть хоть каждый день выборы проводят. Ну достали уже реально.
 показать весь комментарий
 
 
Які вибори в Лугандоні, ідіоти? В ОРДЛО і в Криму вибори можна проводити не раніше ніж через 5 років після звільнення, причому малоросам з другим російським паспортом взагалі заборонити приймати в них участь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх