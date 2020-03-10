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 Политика Украины, Экономика
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Все про:таможня (1596) Нефьодов (179)

 "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни

Глава таможни Максим Нефьодов заявил, что поступления в таможню уменьшились из-за замедления экономики, падения промышленности и изменения курса доллара.

Об этом он рассказал в интервью "Радио.НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы же все понимаем, что фискальные органы - это не какая-то копилка, которая просто печатает средства независимо ни от чего… Таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну. Конечно, таможня должна работать как корректный калькулятор, не имеет права закрывать глаза на какое-то занижения таможенной стоимости, так называемый пересорт, когда одни товары подменяются другими, и тому подобное. Но говорить о том, что таможня может выполнять этот индикатив безотносительно к макроэкономическим параметрам - это просто математически неверно", - отметил он.

Нефьодов заявил, что факторами, которые повлияли на поступление в таможню является общее падение цен из-за замедления мировой экономики, курс доллара и определенные проблемы с украинской промышленностью.

Читайте также: Кадровые решения в отношении руководства таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 марта в Верховной Раде раскритиковал руководство таможни за невыполнение плана поступлений в бюджет.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал "большое совещание" по работе таможни 7 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3180408
 
 
 Топ комментарии
 
Недопоступлення інтелекту в черепки зелених довбойобів і приводить до таких наслідків.
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Забыл указать борьбу с контрабандой, когда убили до 40% белого импорта по завышенной оценке.
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Вопрос только один, как можно все просрать всего лишь за пол года???
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Забыл указать борьбу с контрабандой, когда убили до 40% белого импорта по завышенной оценке.
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всех, кто нефьодову об этом(и прочих его зашкварах и коррупции) пишет в ФБ - он сразу банит... ссытся правды "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни - Цензор.НЕТ 2237
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Нефедов, ты помнится сказки рассказывал как борешься коррупцией и что? Коррупция на таможне выросла многократно. Это такая зеленая борьба? Ты что конченый? Иди нах из таможни, идиот.
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Недопоступлення інтелекту в черепки зелених довбойобів і приводить до таких наслідків.
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Не подаст вна суд на Дубинского, который его назвал п*дерастом и хапугой?
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за правду - подавать нельзя...
все равно проиграешь...
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Ну эти два п*дераста и хапуги как нибудь и без суда помирятся.Праативные. "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 4
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"Глава таможни Максим Нефьодов заявил, что поступления в таможню уменьшились из-за замедления экономики, падения промышленности и изменения курса доллара" - "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни - Цензор.НЕТ 1772 "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни - Цензор.НЕТ 1772 "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни - Цензор.НЕТ 1772 Он либо лжот, либо порохобот! Вы обделались вместе!
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у него большая борода и очень тесные шортики поэтому фаберже ему мешает работать
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Вопрос только один, как можно все просрать всего лишь за пол года???
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Ось у цій гілці https://censor.net.ua/news/3180372/nbu_vyshel_na_mejbank_i_za_pervye_polchasa_prodal_okolo_150_mln_dollarov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73089947 шановний "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217 des_104 нагадав зебілу його феєричний висер за серпень минулого року:
"Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217
Зебіл відповів, що в усьому винна світова криза. "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6977 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6977 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6977 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217 Так що...
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оказывается во всем мире цены падают, но не у нас.
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А тут он прав ! У нас мусара,налоговики и таможенники всю жизнь ставили планы по сборам(ограблению) коммерческих структур и населения ! А это возможно только в ручном режиме и когда ты пошел на сговор с контрабандистами и нарушителями,типа дай нам официалом столько то денег и мы закроем глаза на то что ты тыришь !
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Да, это не копилка. В Польше, Чехии и т.д. А у нас это карман. Личный карман Нефа и Зе.
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Вот же **** эта мировая экономика,замедлилась специально,что бы подставить душку нефьёдова,а дикие таможенные поборы задирающие цену импортного товара до небес для нищих потребителей тут совсем не при чем.
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ага, копилка, притом конкретная... правда, для избранных...
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Скорее импорт и экспорт упали. Импорт падает, если уменьшается потребление, потребление определяется покупательной способностью и развитием экономики. Может у народа просто денег мало, плюс никто из предпринимателей не заходит. И экспорт падает из-за каких-то внешних факторов.
Зато растет золотовалютный фонд. В смысле растет сундук сокровищ, но все вокруг нищают. Как из сказки про Шахерезаду.
А может просто Зеленский какократ и набрал в правительство дурней?
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поступления в таможню уменьшились из-за замедления экономики, падения промышленности / Врёт порахабот проклятущий: Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов.
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А, вот оказывается почему в бюджете дыра...Вы ж всем парили, что барыга все украл, а оно вот как - макроэкономические показатели...Воровать надо меньше, Нефедов!
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