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Все про:День Победы (1027) Москва (2700) Путин (25466) Трамп (2801)

 Трамп отказался приехать к Путину на празднование 75-летия Победы

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Кремлю, что американский лидер не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

При этом Вашингтон заверил, что делегация из США будет присутствовать в российской столице. Список из нескольких высокопоставленных лиц Белый дом уже направил Москве.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил "Газете.Ru" данную информацию: "Мы получили сообщение о том, что президент (Трамп. - Ред.) не приедет".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ отметит 9 мая на параде в Москве, - Кива

"Я ценю приглашение (Путина. – Ред). Но это как раз в разгар политического сезона, так что еще не знаю, смогу ли я им воспользоваться. Но я был бы рад, если бы получилось", - сказал Трамп Reuters.

Путин ежегодно принимает парад в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Но в Кремле обещают, что в этом году отметят этот день с особой помпой. Ведь победе исполняется 75 лет. Москва отправила приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Среди них генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеры ряда стран СНГ.

Источник: https://censor.net.ua/n3180405
 
   
 Топ комментарии
 
Потому что 2-я мировая закончилась не 9 мая.
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Испортил плешивому обедню... Столько средств было вбуханно в праздник Победобесия, а главная приманка соскочило... путину нефарт попер в 2020... Дальше только хуже.
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Ты ба - Путин Трампа позвал, а про Ишака даже не вспомнил.
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дык... на ишаках парад не принимают... только на конях...
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а Ердоган привезет вагнеровцев на ишаках...я так думаю
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Якщов травні Трамп поїде до Хубла, то в листопаді Трамп пролетить на виборах.
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За Трампом стоит вся мощь американских корпораций, а ЗЕбанарий сам деньги клянчит у всех подряд.
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Потому что 2-я мировая закончилась не 9 мая.
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Власне так, після капітуляції Японії.
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Ольжик совсем не про то, вернее не про того Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування 75-річчя Перемоги - Цензор.НЕТ 4225
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Це ж образа скрєп!!! Діди ваівалі! Покажем піндосам!
***.ло - оголошуй війну США, зроби послугу!
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Даёшь алясканаш! И в радную хавань её.
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вот показатель,как нужно и ОБЯЗАНО реагировать обшество на военного агрессора...а не как наш НЕ ЛОХ уморился искать удовлетворения Путину.
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Так теперь россия должна сделать обиженое лицо и ответить-нам подачки не нужны!
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займутся импортозамещением и пригласят толстого ына
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Вот же ж, блин. Значит, Зелю, бедного родственника, позовут. Стол-то уже заказан. Не пропадать же деньгам.
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На месте Меркель Путину можно было бы просто представить соотношение сил.
И попросить завалить рыло.

Какие же эти совки мерзкие то...
Это говно даже 23-е февраля, когда дидов ловили аж за Уралом(драпали знатно), высрали как.... день зощитника человечества
Это реально лепрозорий.
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Испортил плешивому обедню... Столько средств было вбуханно в праздник Победобесия, а главная приманка соскочило... путину нефарт попер в 2020... Дальше только хуже.
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Кстати а как там с коронавирусом? Празднование победобесия вполне может повторить подвиг дедов по количеству жертв Трамп отказался приехать к Путину на празднование 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 5024
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Коли нагадали.
Аж Трамп в голові тримає, шо там у *****...
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Трамп много потерял: увидеть воочию новое, нетаналоговное оружие, выпущенное МО совместно с "Союзмультфильмом".
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Кто приедет - тот заразиться от ботокса раком всего организма.
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Испугался, что придется целоваться с путиным в засос.....а как же коронавирус,подумал Трамп)
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А ведь совсем недавно вроде как собирался приехать.... А потом кукиш под нос- так раз! Трамп отказался приехать к Путину на празднование 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 7848
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При этом Вашингтон заверил, что делегация из США будет присутствовать в российской столице. Список из нескольких высокопоставленных лиц Белый дом уже направил Москве.
Приезд самого Трампа перед выборами был бы полнейшей глупостью и в его штабе это понимают.
Источник: https://censor.net.ua/n3180405
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послал діядька учить даты истории
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9 мая отмечают победу над Германией а не 2 мировой, но авторы на цензоре иногда путаются в показаниях
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"не сильно то мы его на параде видеть и хотели" (пресс секретут)
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Праздновать ОККУПАЦИЮ половину европы с агрессорами, захватчиками и прямыми виновниками развязыванеия той кроваой бойни, по меньшей мере не неадекватно и глупо, по сути аморально и преступно!
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оно ему не надо, потеряет очки из-за этого в будущей схватке с Байденом на выборах
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Он "ценит" приглашение преступника, на котором уже клейма ставить негде. "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты".
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у амерекосов свой зеленский....., но к счастью он оказался умнее........
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Тю, а Болгарія тут до чого? Болгарія у 2 св. війні - союзник нацистської Німеччини, знаходилася у стані війни з СРСР. Економіка, інфраструктура Б. працювали на Рейх, болгарські сили ППО збивали літаки союзників а пілотів передавали в гестапо...
Теж "пабєдітєлі"?
А Франція теж "пабєдітєль"? Вермахт розгромив французьку рать менш, ніж за 2 (два) тижні і парадним строєм увійшли до Парижу. Хвалене французьке військо розбіглося, покидало зброю, техніку, **********, все,, більше 1 млн попали в полон, обісрані рештки з "героєм" Де Голем перепливли Ла Манш в самих кальсонах. Францію звільняли американські, британські, канадські війська. Де Голя не допускали до командування на стратегічно і тактично важливих напрямках. Зате після захоплення Франції, коли союзники пішли на Німеччину, Де Голь за їх спиною розвернувся у всій своїй "геройській переможній" красі - мітинги, демонстрації, марсельєза, триколори, виловлювання вішання колаборантів,(навіть дівчат, що обслуговували німецькі борделі)... "пабєдітєлі", герої, ****. Кажуть, що фельдмаршал Кейтель, коли підписував Акт про капітуляцію Німеччини і побачив у залі французьких офіцерів, іронічно замітив "що, і французи нас теж перемогли?"
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