 Трамп отказался приехать к Путину на празднование 75-летия Победы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в госструктурах РФ.
При этом Вашингтон заверил, что делегация из США будет присутствовать в российской столице. Список из нескольких высокопоставленных лиц Белый дом уже направил Москве.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил "Газете.Ru" данную информацию: "Мы получили сообщение о том, что президент (Трамп. - Ред.) не приедет".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.
"Я ценю приглашение (Путина. – Ред). Но это как раз в разгар политического сезона, так что еще не знаю, смогу ли я им воспользоваться. Но я был бы рад, если бы получилось", - сказал Трамп Reuters.
Путин ежегодно принимает парад в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Но в Кремле обещают, что в этом году отметят этот день с особой помпой. Ведь победе исполняется 75 лет. Москва отправила приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Среди них генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеры ряда стран СНГ.
***.ло - оголошуй війну США, зроби послугу!
И попросить завалить рыло.
Какие же эти совки мерзкие то...
Это говно даже 23-е февраля, когда дидов ловили аж за Уралом(драпали знатно), высрали как.... день зощитника человечества
Это реально лепрозорий.
Аж Трамп в голові тримає, шо там у *****...
Щось у лісі здохло(с)
Приезд самого Трампа перед выборами был бы полнейшей глупостью и в его штабе это понимают.
Источник: https://censor.net.ua/n3180405
іядька учить даты истории
Теж "пабєдітєлі"?
А Франція теж "пабєдітєль"? Вермахт розгромив французьку рать менш, ніж за 2 (два) тижні і парадним строєм увійшли до Парижу. Хвалене французьке військо розбіглося, покидало зброю, техніку, **********, все,, більше 1 млн попали в полон, обісрані рештки з "героєм" Де Голем перепливли Ла Манш в самих кальсонах. Францію звільняли американські, британські, канадські війська. Де Голя не допускали до командування на стратегічно і тактично важливих напрямках. Зате після захоплення Франції, коли союзники пішли на Німеччину, Де Голь за їх спиною розвернувся у всій своїй "геройській переможній" красі - мітинги, демонстрації, марсельєза, триколори, виловлювання вішання колаборантів,(навіть дівчат, що обслуговували німецькі борделі)... "пабєдітєлі", герої, ****. Кажуть, що фельдмаршал Кейтель, коли підписував Акт про капітуляцію Німеччини і побачив у залі французьких офіцерів, іронічно замітив "що, і французи нас теж перемогли?"