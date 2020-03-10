 В Киеве суд избирает меру пресечения нардепу Федыне

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в зале суда присутствует сама Федына, ее защитник и представители обвинения.

Судья по делу - Кристина Константинова.

Напомним, 25 февраля Федыне во время допроса в Государственном бюро расследований было вручено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде личного обязательства.

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Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.