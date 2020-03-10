 В Киеве суд избирает меру пресечения нардепу Федыне

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в зале суда присутствует сама Федына, ее защитник и представители обвинения.
Судья по делу - Кристина Константинова.
Напомним, 25 февраля Федыне во время допроса в Государственном бюро расследований было вручено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.
5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.
27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
вислюк оманський копирует фуйла -"Про Столыпина, конечно, вы к месту вспомнили, только надо иметь в виду, что там были еще и «столыпинские вагоны», куда насильственно помещали людей, и были так называемые столыпинские галстуки - это не что иное, как виселица. Но, правда, надо не забывать все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны, именно поэтому и памятник ему стоит в Москве у Дома Правительства. Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете, хотя иногда… Вы понимаете, что я имею в виду», - сказал Путин.
16.06.2017
Таким чином Народний Депутат Софія Федина використовуючи свої зв'язки в колі учасників бойових дій та активістів може збирати несанкціоновані мітинги (вам не почулось, саме так зачитав прокурор «Несанкціоновані»).
за слова - отвечаю, кацап))
А тут... прям как Путин - прилетел во Францию, а над трапом прицепили бронеколпак. "мужыг" чо
два брата-трусо.вата
Від мене особисто - здохни зелена потвора, разом з своїми тупорилими адептами!
Самое место для петушиного клоуна Бубочки Нелоха.
Даром что-ли у Шмаркли погоняло было "Чинарик" (прям как у *****-"окурок")...
Катался все детство во дворе на подсрачах, а теперь всплыл в тазу любви таких же недоумков как и сам и мстит всему миру...
А на самом деле как было обписянное обидчивое чмо, так им и осталось...
Как ни фото,так убитый.Неужели народу похеру,что их ********** НАРКОМАН,ЖУЛИК,ТРУС И ГАНДОН?
по кремлевскому заказу ))
Нагадаємо, адвокати підозрюваної вимагали передати матеріали справи до Шевченківського суду. За територіальною підсудністю Марусі Звіробій, судове засідання має відбуватися саме там, запевняє захисник. Однак суддя відхилив вимогу адвоката Марусі Звіробій. Захисник клопотав про відвід прокурора.
https://prm.ua/volontertsi-marusi-zvirobiy-obrali-zapobizhniy-zahid/
какое же оно мелкое и мстивое. номальный мужик просто не обратил внимание на бла, бла, бла бабы)))))