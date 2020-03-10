 Шмыгаль созывает заседание чрезвычайной комиссии по противодействию коронавирусу, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, заседание комиссии пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Сегодня в 15:30 состоится под председательством премьер-министра Украины заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции", - заявил Ляшко.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса Covid-19.
Ахметов с Коломойским?
Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.
По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирусПоэтому нужны системы для проверки а не заседание ЦК 95.....