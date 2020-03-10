 Шмыгаль созывает заседание чрезвычайной комиссии по противодействию коронавирусу, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, заседание комиссии пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня в 15:30 состоится под председательством премьер-министра Украины заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса Covid-19.

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