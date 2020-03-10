EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1916  22
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11819) Ляшко Виктор (42) Шмыгаль Денис (73) COVID-19 (619)

 Шмыгаль созывает заседание чрезвычайной комиссии по противодействию коронавирусу, - главный санврач Ляшко

Сегодня, 10 марта в 15:30 состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно противодействия распространению коронавируса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, заседание комиссии пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня в 15:30 состоится под председательством премьер-министра Украины заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением нового коронавируса Covid-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Полюховича и.о. министра образования и науки Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3180402
 
 
 Топ комментарии
 
А по вопросу обвала экономики кто будет заседать?
Ахметов с Коломойским?
 показать весь комментарий
 
Чтоб не заболеть короновирусом нужно пустить воду в крым
 показать весь комментарий
 
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета The Straits Times.
Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.
По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирусПоэтому нужны системы для проверки а не заседание ЦК 95.....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Єдина надія на бога, і що воно якось само собою розсосеться. А шмигало?
 показать весь комментарий
 
А по вопросу обвала экономики кто будет заседать?
Ахметов с Коломойским?
 показать весь комментарий
 
 
Чтоб не заболеть короновирусом нужно пустить воду в крым
 показать весь комментарий
 
 
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета The Straits Times.
Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.
По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирусПоэтому нужны системы для проверки а не заседание ЦК 95.....
 показать весь комментарий
 
 
Ляшко же неделю назад утверждал что Украина готова к приходу короновирусу. Ляшко хоть капля чести осталась? Стреляться будешь?
 показать весь комментарий
 
 
Чует мое сердце, что мы на кануне грандиозного шухера. Сейчас начнут сметать все с полок магазинов и аптек, введут карантин и под шумок земельку толкнут с молотка, а зеленая банда вмиг обогатится, все распродаст и спокойно свалит из страны.
 показать весь комментарий
 
 
А чё там управлять.Мы уже почти 10 месяцев так едем и всем нравится.)
Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії з протидії коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6456
 показать весь комментарий
 
А вы верите, что в Украине только один заболевший коронавирусом - и то в Черновцах? При том, что наши люди толпами ездят в Европу.
 показать весь комментарий
 
 
Богуцьку беріть. Ця кура знає що цей вірус - афера.
 показать весь комментарий
 
 
Що, заявить що для того щоб перемогти коронавірус треба негайно дати воду в Крим?
 показать весь комментарий
 
 
поздно идиоты поздно, вы ******** вспышку, добрый совет пакуйте чюмаданы и тикайте к багдаше на острова, пока вас не порвали.
 показать весь комментарий
 
Главное, побольше крестных ходов проводить, как это сделали в воскресенье в Виннице попы московского паханата
 показать весь комментарий
 
Не короновірус сьогодні є найголовнішою загрозою України. Короновірус - можливо, один з головних факторів; але не на першому - можливо, на третьому місці...
 показать весь комментарий
 
 
Просто Шмыгаль показывает свою бесполезность. Потому что в мозгах, очевидно, ничего нет. Не зря ж его Ахметов на главного вора Бурштынской ТЭЦ назначал.
 показать весь комментарий
 
Так что, кроме коронавируса, в Украине нет проблем?
 показать весь комментарий
 
слишком много зараженных, и информация вот-вот просочиться? и да, там Жопоблок на парад в москуву собирается - дайте им чартерный самолет в одну сторону и Волошина - обратно не везти - 100 % там заразятся
 показать весь комментарий
 
там у вас атомные станции уже аварийные, плавится начнут со дня на день, некуда их выжимать, а ахметову все мало денег, тариф хочет поднимать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх