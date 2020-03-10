 Сформировать новый состав Высшей квалифкомиссии судей можно только после изменения законов: международные эксперты отказались от участия в конкурсной комиссии, - ВСП

Об этом сообщает пресс-служба Высшегог совета правосудия (ВСП), передает Цензор.НЕТ.

"Единственным путем урегулирования ситуации является внесение изменений в Закон № 193-IX, которые бы учитывали критические замечания отечественных и международных экспертов и регулировали вопросы формирования конкурсной комиссии по отбору членов ВККСУ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, 10 марта истекает срок формирования конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей.

ВСП, который по закону должен утвердить состав этой комиссии, уже дважды откладывал дату ее создания, впрочем, ВККСУ не сформирована.

В ведомстве напоминают, что оценивать кандидатов в новой ВККСУ должна конкурсная комиссия, которая по закону № 193-IX состоит из шести членов: трех представителей Совета судей Украины и трех международных экспертов.

Квота иностранных представителей в конкурсной комиссии в соответствии с законом должна состоять из числа экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции. То есть речь идет о тех же организациях, которые делегировали своих представителей в Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ), который в 2018 году принимал участие в отборе членов Высшего антикоррупционного суда Украины, объясняют в ВСП.

Как отмечается, тогда иностранных экспертов предложили пять международных организаций - Совет Европы, Европейский Союз, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

"ВСП обратился к ним с предложением делегировать международных экспертов в состав конкурсной комиссии сразу после объявления конкурса по отбору членов ВККСУ - 12 декабря 2019 года. Однако ответов не получил", - говорится в сообщении.

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Как уточняется, не выявила намерения участвовать в создании конкурсной комиссии и ни одна из двенадцати международных организаций, с которыми Украина работает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

Таким образом, конкурсная комиссия по отбору кандидатов в состав ВККСУ не была сформирована.

"Закон № 193-IX не предусматривает случаев, когда международные организации не подают предложений относительно представителей в конкурсной комиссии, соответственно и не определяет действия ВСП в таком случае. То есть проведению конкурса препятствует отсутствие четко прописанных законодательных процедур", - отмечают в ВСП.

В то же время сообщается, что упомянутый закон получил ряд замечаний от международных экспертов, а также - отрицательное заключение Венецианской комиссии.

Как сообщалось, 7 ноября 2019 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Закон вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, по которому назначение на должности членов ВККС будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса.