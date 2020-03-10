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Все про:Ляшко Виктор (42) тест (15) COVID-19 (619)

 Поставку экспресс-тестов на коронавирус ожидаем 16-17 марта. Они будут продаваться в аптеке по 300 грн за штуку, - главный санврач Ляшко

Поставки экспресс-тестов в Украину на коронавирусную инфекцию ожидаются 16-17 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоить около 300 грн",- сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, вскоре ожидается поставка 50 тест-систем, на каждой из которых можно исследовать 100 образцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Киева получили экспресс-тесты на коронавирус, которые будут использоваться в аэропортах, - Кличко

Замминистра также отметил, что на этой неделе планируется поставка тест-систем в лаборатории по регионам.

Источник: https://censor.net.ua/n3180399
 
 
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А ты думал Зебили только на войне наживаются?
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это значит что в больницах их не будет....идите и покупайте в аптеках....твари...
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Дебилы блин! Всех на юх, в Милан, в Тоскану!
Разница с африканской страной только одна - у нас еще явно людей не едят!
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Это феерично) Навеять панику через свои говноСми и впаривать тест системы усравш...муся скоту. Гениально)
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Интуиция подсказывает что ты первый побежишь за платным тестом и будешь локтями с отборным матом расталкивать очередь.
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Интуиция подсказывает что ты мокша из-за поребрика мнение которого украинцы вертят на х...ю. Очередь возле обменника уже рассталкал локтями и матами?
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Брехуны. А вот интересно: вы , скорее всего , получили их бесплатно, и решили на них заработать ? Так кто у нас БАРЫГА ?
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А сколько у них покупная цена,наверное свой любимый пдв и на тесты мрази наложили.
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Ят.е., аптека - рассадник вируса...попробую смоделировать: заподозрил, отправился в аптеку, купил, экспресс-тестанулся, выявил и задумался, мол, это ж каждый последующий теперь будет иметь положительный результат...
Вопиющая безответственность и зеленый долболобизм
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Вакцины везите, пилюлькины... вакцин нет, а тесты есть... действительно, клоунада
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обещали лечить за счет государства, а теперь покупай
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Т.е., теперь в больничку нужно будет приходить со своей (купленной) тест-системой?
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ДЕБИЛЫ.....эти тесты нужны в поликлиниках и пунктах скорой помощи...Уроды опять наживаются на том,что стране просто помогают.ЭТО-ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!! Ну,и где эта свежепосаженная в кресло ГБР Венедиктова,которая успела отличиться реакциями только на личные обвинения и даже подала в суды на обвинения,что её муж влияет на её служебную деятельностьГ????
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