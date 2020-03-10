 Поставку экспресс-тестов на коронавирус ожидаем 16-17 марта. Они будут продаваться в аптеке по 300 грн за штуку, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоить около 300 грн",- сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, вскоре ожидается поставка 50 тест-систем, на каждой из которых можно исследовать 100 образцов.

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Замминистра также отметил, что на этой неделе планируется поставка тест-систем в лаборатории по регионам.