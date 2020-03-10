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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4835) Европейская Солидарность (284) Федына София (32)

 "За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына

Нардеп от "Европейской солидарности" София Федына заявила о том, что Президент Зеленский преследует тех, кто говорит правду о ситуации на фронте и ""перемирие" с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Я напомню, что только за март мы имеем 36 раненых, пять погибших. И только сегодня десять раз нарушалась тишина. За этот год мы уже имеем попытку нарушения нашей линии обороны. Но на самом деле власть говорит что нас "только постреливают", а тем более президент заявляет, что он хочет вешать людей ", - сказала Федына.

По ее словам, если мы сейчас будем молчать, то "в ближайшем будущем мы придем к тому, что нас будут вешать".

"Будут вешать только за то, что мы украинцы, и только за то, что мы смеем где-то не согласиться с властью", - добавила она.

Также Федына подчеркнула, что подозрение ей безосновательное.

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"Сегодня мы будем говорить о недопустимости этого подозрения, о недопустимости этой меры пресечения, будем его обжаловать", - отметила она.

Также Федына заявила, что основания для изъятия у нее загранпаспортов нет, потому что она всегда появляется на допросы.

Нардеп подчеркнула, что сегодня власть устроила политические преследования не только для представителей оппозиции, но и для защитников государства и патриотов.

"Будем бороться, потому что наше с Марусей дело дало только начало. Мы имеем дело Шеремета, Ковалева, Пояркова, имеем дело уже более серьезное Украинского киберальянса, которых пытаются припнуть только за то, что они так же выражали свое позиционирование и несогласие с действиями и словами президента Зеленского. Сейчас главное не молчать", - сказала Федына.

Кроме того, нардеп подчеркнула, что власть борется с оппозиционерами, которые говорят правду и которых слышат люди.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса"

Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3180398
 
 
 Топ комментарии
 
Гнать надо это ЗЕленое стадо!
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не заважайте зе дивитись у очи хуйла
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Вот если бы власть начали постреливать
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Сегодня только 10 марта.
Сколько будет погибших за полньій месяц?
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За март у нас 36 раненых, пятеро погибших, а депутат Федина всё равно стоит возле Рады, а не служит медсестрой или военным на фронте. Незадача.
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Сухоруков , у тебя что руки отсохли ? Иди занимайся любимым делом .
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она хочет главнокомандующего направить на фронт! а он боится-там постреливают!
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Вот если бы власть начали постреливать
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Депутат от ПЕС Федина предлагала и это. Правда, когда пришли с уголовным делом и заставили ее ответить за свои слова - сказала что ее не так поняли, это были безобидные разговоры по пьяне и вообще она никогда такого не хотела.
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Сухоруков, ты еще за Симферополь ответишь.
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ЗЕутирок, піди їй це спробуй скажи в очі! Хоча навряд бо зассиш, як і твоя Моніка!
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он же установил срок в год, когда будут постреливать! верно зебилы?
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І який недоумок міг проголосувати за клоуна в надії що той створить диво? "За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 8334
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Половина,а то и больше военных.А теперь сидят под обстрелами без права на ответку.
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Картина маслом:
Венедиктова защищает потерпевшего зелЁнского:
"За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 8249
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Зебилоиды, выйдете своего клоуна зашищать, когда мы на путч соберемся, чтоб слуг соседнего народа на ростов отправить?
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А когда вы уже соберетесь, а то уже год всё собираетесь и собираетесь, а на выхлопе получается только постоять и разойтись по заранее утвержденному и слитому в интернет графику.
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От **************, вроде тебя, я в 2014м слышал, как Беркут скоро Майдан разгонит и что никто не будет сопротивляться. Про путч, кстати, клоунская свита истерит, спрашивай у них, прошлый раз обещали в декабре. А Майдан никто не может предсказать точно, поэтому зеленскому памперсы придется каждый день менять.
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Они до следующих выборов опять затихарятся.

В 2014-м они колорадки оперативно поснимали и попрятали, в 2019-м уже никто за ЗЕ "не голосовал".

Важно следующие несколько лет потратить на то, чтобы эту гниль повытаскивать на свет божий, хорошо встряхнуть для пущей мотивации и поразить в правах.
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Так что ж у вас, проклятых укров, война и потери.

А в ЗЕбанарии мирЪ, благодать и диджитализация в колхозах.
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Какую биографию Зеленскому соя делает - уже Пиночета из "бубочки" лепят. Усе на Майдан - пока по одиночке не "перевешали"!
Это лютый пипец - но ведь смешно же, соя...
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Вся эта активность - ширма.
Все очень просто и понятно - Рябошапку сняли. "За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 5641
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С увольнением Рябошапки сразу стало видно "Who is who".
Заерзали. "За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 4277
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Малоросы и приспособленцы проголосовали за малоросского клоуна, который заглядывает путлеру в шоколадный глаз вместо того, чтобы планировать спецоперации по возврату украинских территорий методом захвата серых зон и прлзучего перемещения линии фронта, как это делают орки в Грузии.
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А сколько жертв в год было при Рошене?.Кто может по годам расписать? Убитых,раненых,пропавших,небоевых потерь.Потерь среди демобилизованных,прошедших пекло войны?.Нет такого учёта?.И почему до сих пор нет Пантеона Павшим?Он будет пополняться.
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Странро, пугать президента физической расправой подсудно, а народ повешеньем неподсудно.
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Зеленожопое стадо во главе с Зеленым Нелохом Оманским РАССТРЕЛЯТЬ.За здачу интересов Украины как госизменников.
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