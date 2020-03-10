 "За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Я напомню, что только за март мы имеем 36 раненых, пять погибших. И только сегодня десять раз нарушалась тишина. За этот год мы уже имеем попытку нарушения нашей линии обороны. Но на самом деле власть говорит что нас "только постреливают", а тем более президент заявляет, что он хочет вешать людей ", - сказала Федына.

По ее словам, если мы сейчас будем молчать, то "в ближайшем будущем мы придем к тому, что нас будут вешать".

"Будут вешать только за то, что мы украинцы, и только за то, что мы смеем где-то не согласиться с властью", - добавила она.

Также Федына подчеркнула, что подозрение ей безосновательное.

Также читайте: Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий

"Сегодня мы будем говорить о недопустимости этого подозрения, о недопустимости этой меры пресечения, будем его обжаловать", - отметила она.

Также Федына заявила, что основания для изъятия у нее загранпаспортов нет, потому что она всегда появляется на допросы.

Нардеп подчеркнула, что сегодня власть устроила политические преследования не только для представителей оппозиции, но и для защитников государства и патриотов.

"Будем бороться, потому что наше с Марусей дело дало только начало. Мы имеем дело Шеремета, Ковалева, Пояркова, имеем дело уже более серьезное Украинского киберальянса, которых пытаются припнуть только за то, что они так же выражали свое позиционирование и несогласие с действиями и словами президента Зеленского. Сейчас главное не молчать", - сказала Федына.

Кроме того, нардеп подчеркнула, что власть борется с оппозиционерами, которые говорят правду и которых слышат люди.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса"

Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.