 Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка

"Новая реальность логистики. Нас ожидает перенесение производства на внутренний рынок (правительство будет его защищать по полной программе) или на рынки, ближе к центрам производства (Украина для ЕС)", – заявил Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он уточнил, что это долгосрочные прогнозы. А пока что в условиях ограничения путешествий будет развиваться электронная коммерция, полагает торгпред.
"В классической промышленности будет игра на нервах: правительства будут защищать производителей, удешевлять сырье, бороться за рынки сбыта. Интенсивность использования всех мер торговой политики только удвоится", – отметил Качка.
По мнению торгпреда, спрос на агропродукцию может возрасти в условиях глобальных карантинов, в целом он менее эластичен, нежели спрос на технику.
"В общем, роль продовольственной безопасности будет расти. Украина является важным субъектом глобальной продовольственной безопасности", – отметил он.
"Четвертый квартал прошлого года научил: слишком дорогая гривня убивает экспорт. Все крупные торговые страны уже играют в валютные поддавки, наперегонки удешевляя свою валюту. Это жестоко по отношению к гражданам, но спасает экономику. Нам нельзя допустить относительного удорожания гривни (хотя сегодня это и звучит смешно)", – считает торгпред.
1) Спекулятивный
2) Фиктивный (отмывание выведенных ранее коррупционных денег)
это клоуны из квартала.
это их уровень.
ЧЕСНОК и ЧАЕК С МАЛИНОЙ защитят нас от вируса! - это сам Большой Зебоб сказал (который нач. - РНБО).
Тупые еврогейцы чего-та-там лечить думают - но бубачка с Большим Зебобом умнее этих евро-дураков, мы-то знаем...
Тонкий ЗЕпук, на толстые обстоятельства.
И один вопрос что Вы сделали чтоб сюда пришли инвесторы, да нифига только делаете хуже Вам лучше жевать чем говорить
И разговорный комический жанр уже не в моде все уже нажрались Вашей брехни
Кто в здравом уме будет ставит свой бизнес в зависимость от хотелок бабушки Бени и ЗЕбанария?
Для буржуинов уже все стало ясно.
Рекомендации Морган Стенли не вкладыватьв Украину, отказ МВФ и измазывание говном в "интервью" ЗЕлупочка в Гардиан - лучшие показатели реакции Запада.
Ажно вухи гнуться..
Чи вони дебилы,
Чи вони стебуться ?!
Дебилы м-ля.
Неужели все такие бараны из еврейского кодла?
вірусу треба радіти в сусідніх країнах світу. Ну, правда, не в Трускавці вчили.