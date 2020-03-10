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 Политика Украины, Экономика
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 Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка

Распространение эпидемии нового коронавируса в мире будет стимулировать перенесение производства на внутренний рынок Украины, прогнозирует заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Новая реальность логистики. Нас ожидает перенесение производства на внутренний рынок (правительство будет его защищать по полной программе) или на рынки, ближе к центрам производства (Украина для ЕС)", – заявил Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он уточнил, что это долгосрочные прогнозы. А пока что в условиях ограничения путешествий будет развиваться электронная коммерция, полагает торгпред.

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"В классической промышленности будет игра на нервах: правительства будут защищать производителей, удешевлять сырье, бороться за рынки сбыта. Интенсивность использования всех мер торговой политики только удвоится", – отметил Качка.

По мнению торгпреда, спрос на агропродукцию может возрасти в условиях глобальных карантинов, в целом он менее эластичен, нежели спрос на технику.

"В общем, роль продовольственной безопасности будет расти. Украина является важным субъектом глобальной продовольственной безопасности", – отметил он.

"Четвертый квартал прошлого года научил: слишком дорогая гривня убивает экспорт. Все крупные торговые страны уже играют в валютные поддавки, наперегонки удешевляя свою валюту. Это жестоко по отношению к гражданам, но спасает экономику. Нам нельзя допустить относительного удорожания гривни (хотя сегодня это и звучит смешно)", – считает торгпред.

Источник: https://censor.net.ua/n3180396
 
 
 Топ комментарии
 
Барменталь, дайте шарику селёдки!
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Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6840 Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6840 Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6840 Йа діко ржу...А коронавірус в курсі што йево в Украінє нє будєт?
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Они все из одного квартала. Зьомы, _ля!
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расскажешь гробовых дел мастеру Безенчуку...
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Йа діко ржу...А коронавірус в курсі што йево в Украінє нє будєт?
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нет у нас вируса, поэтому тэслы и самсунги уже столбят гектары земли под Богодуховом.
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тэслы и самсунги в пролете. ОАЕ переносит туда свои нефтяные месторождения!
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ого значит и пальму-остров свою перевезут, я верил в 4000 евро, теперь знаю шо заживу на проценты в 40000 евро каждый месяц и у меня будет в прислуге два кацапа а на ужин вареный младеней.
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Слабо верится. До сих пор инвестиции в Украину носили символический характер.
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Не то, чтобы символический - скорее
1) Спекулятивный
2) Фиктивный (отмывание выведенных ранее коррупционных денег)
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Утка дежит вас (кому такое рассказывает) за умственно отсталых.
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бред , мерседесы будут делать пенсионеры ? хотел бы я посмотреть как бабки айфоны собирать будут , а слепые дедки плато паять Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 9626
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хоспидя, да плюньте Вы на них - чего их опровергать? чего какие-то разумные аргументы приводить?
это клоуны из квартала.
это их уровень.
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справедливости ради эта фрикаделька советы давала клоунам во власти ,еще до клоунов 95 Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6036
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... патамушо у нас вируса не будет!
ЧЕСНОК и ЧАЕК С МАЛИНОЙ защитят нас от вируса! - это сам Большой Зебоб сказал (который нач. - РНБО).
Тупые еврогейцы чего-та-там лечить думают - но бубачка с Большим Зебобом умнее этих евро-дураков, мы-то знаем...
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Зараз ЗЕко-***** швиденько пропихне в карний кодекс статтю що хворий на короновірус є саботажником і підриває економіку країни - і всі відразу перестануть хворіти.
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Сказал, шо чорт в лужу перднул.
Тонкий ЗЕпук, на толстые обстоятельства.
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Шариковы Вы хоть свой больной бред не озвучивайте вслух
И один вопрос что Вы сделали чтоб сюда пришли инвесторы, да нифига только делаете хуже Вам лучше жевать чем говорить
И разговорный комический жанр уже не в моде все уже нажрались Вашей брехни
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Очередной безумец.

Кто в здравом уме будет ставит свой бизнес в зависимость от хотелок бабушки Бени и ЗЕбанария?

Для буржуинов уже все стало ясно.
Рекомендации Морган Стенли не вкладыватьв Украину, отказ МВФ и измазывание говном в "интервью" ЗЕлупочка в Гардиан - лучшие показатели реакции Запада.
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Интересно, Качка просто прекраснодушный идиот или специально занимается "окозамылюванням", делая хорошую мину при плохой игре?
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это всё, что нужно знать о нынешнем министерстве экономики. снизу постучали...
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молчи - сойдешь за "умного", это точно об этом дЭбиле
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Где этим идиотам дают образование и дипломы?
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Точно,этот тоже МАУ наверное "окончил" или московскую школу гэбэ.
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дебилы, ***! (с) С какого перепугу, вдруг?
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Боже...где они понабирали этих идиотов? С каких помоек?
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Это просто вирус гриппа хоть и новый. Он не будет бушевать 5-10 лет чтобы менять логистику. Ох и дебилы у нас в правительстве работают. На вирус больше надеются чем на свои способности.
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простой вирус, полное выздоровление по рекомендациям ВОЗ наступает через 6-7 недель при легком течении, при тяжелом - несколько месяцев. Повторное заражение возможно на 5й день после выздоровления ( по информации Китайских врачей, наблюдавших за тысячами случаев)
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И да, при тяжелом течении легкие возможно прийдется менять - поскольку большая их часть будет составлять спаечная масса
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Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину/ Почему ? Почему вещун-провидец только замминистра?
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А накрывание волной инвестиций уехало вместе с Гончаруком на самокате или зебилам стоит еще подождать? Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6149
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Час простих дебілів з "квартала" минув. Прийшов час тупих продажних дебілів біля керма країни.
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Очередной ЗЕленый бред очередной ЗЕленой обезьяны
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Несе Качка ф.йню,
Ажно вухи гнуться..
Чи вони дебилы,
Чи вони стебуться ?!
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Вывод: можно в экономике ничего не делать, короновирус сам сделает.
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Если быстро закончится, то скажут - ну вот, чуть к нам все не перенесли, но корона с вируса упала, падла)
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Ага, и в северную корею, там тоже нет вируса.
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. Лавина инвестиций захлестнула Украину.
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После этого тщательного анализа экономической коньюнктуры должен последовать незамедлительный рост курса гривны по отношению к доллару и средний показатель ВВП 10% в декаду...
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Меня интересует этот высер чисто с фармакологической стороны. Проще говоря: что он жрет?
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Одни слуги дебильнее других...Вся партия бракованная...
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Вся - не вся, но рот открывают почему то тупые.
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Хто з них не відкривав рота здається розумним поки не заговорить.
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Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1598

Дебилы м-ля.
Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1598

Неужели все такие бараны из еврейского кодла? Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 3202
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Нам нельзя допустить относительного удорожания гривни (хотя сегодня это и звучит смешно)", - считает торгпред.-"смешной торгпред"...с "зе" удорожание грив не грозит
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Из Китая по новому шелковому пути эшелоны прут, Грузия и Азербайджан для этого построили мосты через моря.
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Конечная цель шелкового пути - Крым, кацап?
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на х кому-то нужно производство в этом коррумпированном болоте ?
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Баран . В Україні людей немає , всі на заробітках , бо зарплата мала . Немає сенсу горбатитись .
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А что ж такое? Барыги уж год как нет, пора бы уже возвращаться.
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Тю! А нас вчили економіці, фінансам, менендженту, ринковим відносинам... А воно он щоооо...
вірусу треба радіти в сусідніх країнах світу. Ну, правда, не в Трускавці вчили.
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